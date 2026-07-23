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Thể thao

Diễn biến vụ Klopp tiếp quản tuyển Đức

  • Thứ năm, 23/7/2026 21:15 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Sáng 24/7 tại Frankfurt (Đức), Liên đoàn Bóng đá Đức sẽ chính thức ra mắt Jurgen Klopp trong vai trò tân huấn luyện viên trưởng, thay thế Julian Nagelsmann.

Vào lúc 11h sáng ngày 24/7, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) sẽ tổ chức họp báo tại Frankfurt (Đức) để chính thức giới thiệu Klopp là tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Ông kế nhiệm Julian Nagelsmann để dẫn dắt "Die Mannschaft" hướng tới những mục tiêu mới.

Trước khi buổi họp báo diễn ra, các ủy ban của DFB sẽ tổ chức họp trực tuyến vào sáng cùng ngày để hoàn tất quy trình phê duyệt bổ nhiệm. Sự kiện ra mắt dự kiến có mặt chủ tịch DFB Bernd Neuendorf, chủ tịch Bundesliga Hans-Joachim Watzke và phát ngôn viên Franziska Wulle.

Klopp tiếp quản đội hình với bộ khung ban huấn luyện quen thuộc. Các cộng sự lâu năm bao gồm Peter "Piet" Krawietz và Pepijn Lijnders, những người từng làm việc cùng ông tại Liverpool, sẽ đảm nhận vai trò trợ lý.

Ngoài ra, cựu cầu thủ Borussia Dortmund, Sven Bender, cũng chính thức gia nhập đội ngũ huấn luyện sau khi chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ Unterhaching.

Hợp đồng của Klopp có thời hạn đến hết World Cup 2030. Để đạt được thỏa thuận này, DFB đã đàm phán thành công với tập đoàn Red Bull nhằm giải phóng hợp đồng hiện tại của ông (vốn có thời hạn đến năm 2029).

Đáng chú ý, DFB không phải trả phí chuyển nhượng trực tiếp. Thay vào đó, Liên đoàn Bóng đá Đức sẽ quyên tặng một triệu euro cho quỹ từ thiện "Wings for Life" của Red Bull như một khoản bồi thường danh dự.

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Huy Trưởng

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