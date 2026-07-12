Klopp chỉ ra sai lầm khiến Na Uy ôm hận trước tuyển Anh

Jurgen Klopp cho rằng quyết định dứt điểm thay vì chuyền bóng của Alexander Sørloth là bước ngoặt khiến Na Uy lỡ cơ hội đánh bại tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026.

Jurgen Klopp cho rằng quyết định của Sørloth trong pha phản công 2 đấu 1 đã thay đổi cục diện trận tứ kết.

"Ở tình huống 2 đấu 1 đó, Na Uy buộc phải ghi bàn. Những khoảnh khắc như vậy quyết định các trận đấu lớn", Klopp bình luận.

Jurgen Klopp không mất nhiều thời gian để chỉ ra bước ngoặt trong thất bại 1-2 của Na Uy trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7. Theo chiến lược gia người Đức, pha xử lý của Alexander Sørloth phản ánh mặt trái khi một đội bóng sử dụng hai tiền đạo.

"Đó là lý do vì sao không phải lúc nào chơi với hai tiền đạo cũng là lựa chọn đúng. Khi mọi thứ vận hành tốt, hệ thống này rất hiệu quả. Nhưng đôi khi, chính bản năng của các tiền đạo lại khiến đội bóng phải trả giá", Klopp phân tích.

Ông cho rằng các tiền đạo luôn nghĩ đến việc ghi bàn trước tiên. Khi có hai chân sút cùng xuất hiện trên sân, sự cạnh tranh để trở thành người lập công là điều khó tránh khỏi.

"Tôi làm việc với các tiền đạo gần như cả sự nghiệp nên hiểu điều đó. Ai cũng muốn là người ghi bàn. Nhưng ở tình huống hai đánh một, đội bóng phải ghi bàn. Đó là bài tập mà mọi đội bóng trên thế giới đều tập luyện mỗi ngày", nhà cầm quân người Đức tiếp tục.

Theo Klopp, nếu người cầm bóng là một cầu thủ chạy cánh, lựa chọn đầu tiên thường sẽ là chuyền cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn. Trong khi đó, tiền đạo lại có xu hướng tự mình kết thúc pha bóng vì bản năng săn bàn.

Theo Klopp, bản năng săn bàn của tiền đạo đôi khi trở thành lý do khiến đội bóng bỏ lỡ những cơ hội không được phép bỏ lỡ.

Phát biểu của Klopp được đưa ra sau khi Sørloth bỏ lỡ cơ hội ngon ăn sau khi Na Uy dẫn bàn. Trong tình huống phản công với lợi thế hai đánh một, tiền đạo Atletico Madrid quyết định dứt điểm thay vì chuyền cho Erling Haaland đang băng xuống ở vị trí trống trải. Ít phút sau, tuyển Anh có bàn gỡ, để rồi ghi thêm bàn trong hiệp phụ và giành quyền vào bán kết World Cup 2026.

Klopp thừa nhận ông hiểu vì sao Sørloth đưa ra quyết định đó. "Khi bạn có một cầu thủ như Haaland trong đội, ai cũng muốn góp phần vào bàn thắng, hoặc tự mình ghi bàn. Đó là bóng đá và là cảm xúc", Klopp chia sẻ.

Dù vậy, cựu HLV Liverpool nhấn mạnh cảm xúc không thể thay thế sự hiệu quả ở các trận đấu loại trực tiếp.

"Hãy tưởng tượng Na Uy dẫn 2-0 ở thời điểm ấy. Cả trận đấu sẽ đổi khác. Sự tự tin của họ sẽ tăng lên, còn tuyển Anh sẽ chịu sức ép rất lớn. Những trận đấu lớn thường được quyết định bởi một lựa chọn chỉ diễn ra trong vài giây trên sân, chứ không phải những sơ đồ chiến thuật trên bảng", Klopp kết luận.

Sáng 12/7, Na Uy thua Anh 1-2 ở trận tứ kết World Cup 2026. Haaland và các đồng đội ghi bàn trước, nhưng phong độ xuất sắc của Jude Bellingham giúp "Tam sư" hồi sinh từ vực thẳm.