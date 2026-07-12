Tại sao Na Uy được đá lại phạt góc dù Haaland phạm lỗi?

Quyết định cho đá lại phạt góc dù tước bàn thắng của Na Uy trong trận thua 1-2 tuyển Anh xuất phát từ quy định đặc biệt của IFAB vừa áp dụng tại World Cup 2026.

Tình huống Erling Haaland phạm lỗi với Elliot Anderson.

Phút 57 trận tứ kết giữa Anh và Na Uy, một tình huống hy hữu xảy ra khi trọng tài Clement Turpin tước bàn thắng của đại diện Bắc Âu nhưng lại cho đội bóng này thực hiện lại quả phạt góc thay vì cho "Tam Sư" hưởng quả phạt lên. Nguyên nhân bắt nguồn từ lỗi của Erling Haaland và quy định mới của Hội đồng Bóng đá Quốc tế (IFAB) áp dụng riêng cho kỳ World Cup 2026.

Cụ thể, Na Uy đã đưa được bóng vào lưới, nhưng VAR lập tức can thiệp. Hình ảnh quay chậm cho thấy trước khi bóng rời chân người thực hiện phạt góc, Haaland có hành động ôm vật tiền vệ Anderson bên phía tuyển Anh xuống sân.

Sau khi trực tiếp xem lại màn hình ngoài đường biên, trọng tài Turpin xác định có lỗi vi phạm và hủy bỏ bàn thắng của đại diện Bắc Âu. Tuy nhiên, thay vì trao quả phạt cho tuyển Anh như luật cũ, vị vua áo đen lại yêu cầu Na Uy thực hiện lại quả phạt góc.

Quyết định này căn cứ vào bản cập nhật giao thức VAR của IFAB dành riêng cho World Cup 2026. Theo đó, nếu một lỗi rõ ràng xảy ra trước khi bóng vào cuộc từ tình huống cố định và lỗi này ảnh hưởng trực tiếp đến bàn thắng, trọng tài sẽ kiểm tra VAR.

Nếu xác định lỗi xảy ra khi bóng chưa lăn, trọng tài sẽ áp dụng biện pháp kỷ luật (nếu cần) và yêu cầu thực hiện lại quả đá phạt đó thay vì đổi quyền sở hữu bóng cho đối phương.

Quy định tạm thời này được IFAB đưa ra nhằm xử lý triệt để các hành vi tiểu xảo trong khu vực cấm địa khi bóng chưa được đưa vào cuộc. Sau giải đấu năm nay, cơ quan này sẽ xem xét tính hiệu quả trước khi quyết định có áp dụng rộng rãi cho bóng đá toàn cầu hay không.

Anh ấn định tỷ số 2-1 trước Na Uy Sáng 12/7, Jude Bellingham hoàn tất cú đúp vào lưới Na Uy đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở tứ kết World Cup 2026