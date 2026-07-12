Tại sao Na Uy được đá lại phạt góc dù Haaland phạm lỗi?

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Tình huống Erling Haaland phạm lỗi với Elliot Anderson.
Phút 57 trận tứ kết giữa Anh và Na Uy, một tình huống hy hữu xảy ra khi trọng tài Clement Turpin tước bàn thắng của đại diện Bắc Âu nhưng lại cho đội bóng này thực hiện lại quả phạt góc thay vì cho "Tam Sư" hưởng quả phạt lên. Nguyên nhân bắt nguồn từ lỗi của Erling Haaland và quy định mới của Hội đồng Bóng đá Quốc tế (IFAB) áp dụng riêng cho kỳ World Cup 2026.
Quyết định này căn cứ vào bản cập nhật giao thức VAR của IFAB dành riêng cho World Cup 2026. Theo đó, nếu một lỗi rõ ràng xảy ra trước khi bóng vào cuộc từ tình huống cố định và lỗi này ảnh hưởng trực tiếp đến bàn thắng, trọng tài sẽ kiểm tra VAR.
Nếu xác định lỗi xảy ra khi bóng chưa lăn, trọng tài sẽ áp dụng biện pháp kỷ luật (nếu cần) và yêu cầu thực hiện lại quả đá phạt đó thay vì đổi quyền sở hữu bóng cho đối phương.
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