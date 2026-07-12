Hình ảnh trận gặp Na Uy khiến khán giả Anh nổi giận

Người hâm mộ Anh đồng loạt phàn nàn về góc máy truyền hình trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa "Tam sư" và Na Uy sáng 12/7.

Góc quay trận đấu giữa Na Uy và Anh (Ảnh chụp màn hình).

Ngay sau khi trận đấu tại Miami (Mỹ) bắt đầu, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt ý kiến chỉ trích chất lượng hình ảnh. Vấn đề khiến CĐV khó chịu nhất là góc máy toàn cảnh được đặt quá xa sân.

“Góc quay này thật tệ”, một người hâm mộ bình luận. CĐV khác gay gắt hơn: “Chỉ mình tôi thấy góc máy này khó chịu sao?”. Một tài khoản đặt câu hỏi: “Tại sao camera truyền hình có cảm giác cách sân cả cây số?”.

ITV là đơn vị phát sóng trực tiếp trận Na Uy - Anh tại Vương quốc Anh. Tuy nhiên, hình ảnh trận đấu không do đài truyền hình này tự sản xuất. Tín hiệu được lấy từ nguồn phát sóng chung của FIFA và phân phối tới các quốc gia.

Vì vậy, người xem ở nhiều thị trường về cơ bản theo dõi trận đấu qua cùng hệ thống hình ảnh. Góc máy cao và rộng tại sân Hard Rock khiến cầu thủ trông nhỏ hơn trên màn hình, đặc biệt trong những tình huống bóng diễn ra ở khu vực giữa sân.

Trận tứ kết diễn ra trong điều kiện thời tiết nóng bức tại Miami. Đây là một trong 7 trận World Cup 2026 được tổ chức ở Hard Rock, sân đấu vốn là sân nhà của Miami Dolphins tại giải bóng bầu dục Mỹ NFL. Địa điểm này cũng thường xuyên tổ chức chặng đua Công thức 1 Miami Grand Prix.

Trước trận Na Uy - Anh, sân Hard Rock từng chứng kiến Brazil đánh bại Scotland ở vòng bảng. Sau vòng tứ kết, Miami còn tổ chức trận tranh hạng ba vào ngày 19/7.

Highlights Mexico 2-3 Anh Sáng 6/7, Anh xuất sắc vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.