Cầu thủ Colombia không về nước vì bị dọa giết

Tiền đạo Jaminton Campaz được cho là đã không trở về Colombia cùng các đồng đội sau khi đội nhà bị loại ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Campaz lo lắng vì tình hình an ninh ở quê nhà. Ảnh: Reuters.

Colombia dừng bước sau thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước Thụy Sĩ. Campaz trở thành tâm điểm khi bỏ lỡ cơ hội vàng ở những phút cuối hiệp phụ. Trong tình huống đối mặt thủ môn, chân sút 26 tuổi dứt điểm vọt xà, khiến Colombia đánh mất thời cơ kết liễu trận đấu.

Dù thực hiện thành công lượt sút của mình ở loạt luân lưu, Campaz vẫn không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại. Ngay sau trận đấu, anh trở thành mục tiêu của hàng loạt lời chỉ trích và đe dọa trên mạng xã hội. Thậm chí, một bộ phận CĐV còn gửi những lời dọa giết đến chân sút này.

Theo Infobae, vì lo ngại vấn đề an ninh, Campaz không lên chuyến bay từ Vancouver về Bogota cùng các tuyển thủ Colombia. Hiện chưa rõ cầu thủ này tiếp tục ở lại Mỹ hay bay thẳng đến Argentina, nơi anh đang khoác áo Rosario Central.

Trước làn sóng công kích, Campaz đăng tải một thông điệp dài trên Instagram, kêu gọi người hâm mộ giữ bình tĩnh và tôn trọng các cầu thủ.

"Xin đừng bao giờ đánh mất sự tôn trọng. Chúng ta có thể thất vọng và buồn bã, nhưng không niềm đam mê nào biện minh cho sự thù ghét hay khiến người khác phải sống trong sợ hãi", Campaz viết.

Tiền đạo sinh năm 2000 cũng cho biết đã thực hiện được giấc mơ khoác áo đội tuyển Colombia và ghi bàn tại World Cup. Đồng thời, Campaz gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ luôn đồng hành cùng đội tuyển, cũng như gia đình đã sát cánh bên anh trong những thời khắc khó khăn nhất.

Highlights Thuỵ Sĩ 0-0 Colombia (luân lưu 4-3) Rạng sáng 8/7, Thuỵ Sĩ đánh bại Colombia 4-3 trên loạt luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 120 phút, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.