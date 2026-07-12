Bàn thắng từ cơ hội chỉ 2% của tuyển thủ Na Uy

Tiền vệ Andreas Schjelderup gây ngỡ ngàng với bàn mở tỷ số cho Na Uy trước Anh ở tứ kết World Cup 2026 rạng sáng 12/7.

Phút 36 trên sân Miami (Mỹ), Schjelderup tung cú sút hiểm hóc từ bên cánh trái, đánh bại Jordan Pickford để mở tỷ số cho Na Uy. Pha lập công khiến nhiều cầu thủ Anh trên sân sững sờ.

Theo FotMob, pha lập công của Schjelderup có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,02. Điều đó đồng nghĩa với việc một cầu thủ trung bình chỉ có khoảng 2% cơ hội ghi bàn trong tình huống tương tự, tức cứ 100 cú dứt điểm mới có khoảng 2 lần trở thành bàn thắng.

Diễn biến thực tế càng khiến bàn thắng trở nên đặc biệt. Schjelderup nhận bóng ở sát rìa vùng cấm và có ý định thực hiện một quả tạt vào khu vực phía trong. Tuy nhiên, pha tiếp xúc bóng của tiền vệ này khiến trái bóng đổi quỹ đạo, bay thẳng vào góc xa khung thành. Pickford hoàn toàn bất lực trước đường bóng hiểm hóc.

Pha lập công gây bất ngờ hàng thủ tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Dù bị đánh giá là một pha xử lý có phần may mắn, bàn thắng vẫn được công nhận và giúp Na Uy vươn lên dẫn trước. Ở chiều ngược lại, hàng phòng ngự tuyển Anh phải nhận nhiều chỉ trích vì sự thiếu tập trung.

Trước khi Na Uy ghi bàn, Harry Kane ngã xuống và yêu cầu trọng tài thổi phạt. Nhiều cầu thủ Anh dường như nghĩ rằng tiếng còi đã vang lên nên chững lại, tạo điều kiện để Schjelderup thoải mái xử lý.

Sai lầm trong khâu tổ chức phòng ngự khiến đội bóng của HLV Thomas Tuchel bị dẫn trước. Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại, Jude Bellingham gỡ hòa cho "Tam sư" bằng một cú sút chéo góc hiểm hóc.

Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 trước Mexico Sáng 6/7, Jude Bellingham ghi bàn vào lưới Mexico giúp Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 ở vòng 16 đội World Cup 2026.