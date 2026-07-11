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Thể thao World Cup 2026

Kane: 'Mục tiêu của tôi là vô địch World Cup'

  • Thứ bảy, 11/7/2026 20:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trước đại chiến với Na Uy ở tứ kết World Cup 2026, Harry Kane khẳng định chức vô địch cùng tuyển Anh quan trọng hơn mọi danh hiệu cá nhân.

Kane hướng tới mục tiêu cao nhất cùng tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Harry Kane thừa nhận bản thân có cơ hội cạnh tranh Quả bóng Vàng sau mùa giải ấn tượng cùng Bayern Munich. Tuy nhiên, tiền đạo 32 tuổi không xem đây là ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại.

"Mục tiêu lớn nhất của tôi là vô địch World Cup cùng tuyển Anh, không phải giành Chiếc giày Vàng. Nhưng tôi hiểu công việc của mình là ghi bàn để giúp đội bóng thành công", Kane chia sẻ trong buổi họp báo trước trận gặp Na Uy.

Theo đội trưởng tuyển Anh, World Cup 2026 chứng kiến phong độ ấn tượng của hàng loạt chân sút. Kane cho rằng cuộc cạnh tranh giữa những tiền đạo hàng đầu tạo thêm động lực để anh duy trì màn trình diễn tốt nhất.

Kane cũng từ chối đặt bản thân lên bàn cân với Erling Haaland, khi cho rằng cả hai là những mẫu tiền đạo khác biệt. Chân sút người Anh đánh giá cao thể chất và khả năng săn bàn của Haaland, nhưng nhấn mạnh bản thân có xu hướng tham gia nhiều hơn vào lối chơi.

Kane đồng thời bày tỏ sự tôn trọng với ngôi sao Na Uy và hy vọng đối thủ sẽ có một ngày thi đấu cân tài cân sức ở tứ kết.

Kane từng giành Chiếc giày Vàng World Cup 2018 và đang hướng đến cột mốc chưa từng có khi trở thành cầu thủ đầu tiên hai lần kết thúc một kỳ World Cup với vị trí vua phá lưới.

Màn trình diễn tại World Cup 2026 cũng có thể tác động lớn đến cuộc đua Quả bóng Vàng. Dù vậy, Kane không giấu tham vọng lớn nhất. Với đội trưởng tuyển Anh, chiếc cúp vàng thế giới vẫn đứng trên mọi vinh quang cá nhân.

Chỉ số giúp Kane xếp đầu nhóm tiền đạo World Cup 2026

Không chỉ bùng nổ bởi những bàn thắng, World Cup 2026 còn cho thấy cường độ thi đấu khốc liệt khi các tiền đạo hàng đầu liên tục chinh phục những cột mốc thể lực ấn tượng.

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Đào Trần

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