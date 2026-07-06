World Cup 2026 phơi bày cuộc khủng hoảng số 9

Harry Kane vẫn là ngoại lệ lớn, nhưng World Cup 2026 cho thấy bóng đá đỉnh cao ngày càng ít chỗ cho mẫu trung phong thuần túy.

Andy Cole và Dwight Yorke từng là hình ảnh tiêu biểu của một thời bóng đá còn sống bằng các cặp tiền đạo. Mùa 1998/99, họ ghi tổng cộng 53 bàn, góp công lớn giúp Manchester United giành cú ăn ba. Khi đó, bảng xếp hạng ghi bàn Premier League gần như là lãnh địa riêng của những trung phong.

Bóng đá hiện đại đã đổi khác. Các đội không còn xây dựng lối chơi quanh một số 9 thuần túy như trước. Tiền đạo cắm không chỉ đứng trong vùng cấm chờ bóng, đánh đầu, làm tường hoặc dứt điểm một chạm. Họ phải pressing, lùi xuống kết nối, mở khoảng trống cho tiền vệ và kéo giãn hàng thủ đối phương.

Sự thay đổi ấy thể hiện rõ ở World Cup 2026. Nhìn vào các đội tiến sâu hoặc góp mặt ở vòng knock-out, số 9 cổ điển không còn là mẫu cầu thủ phổ biến.

Kane đã vượt Gary Lineker để trở thành chân sút Anh ghi nhiều bàn nhất tại World Cup. Ảnh: Reuters.

Pháp có Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, những cầu thủ tấn công giàu tốc độ và di chuyển rộng. Tây Ban Nha đặt nhiều kỳ vọng vào Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo hơn là một trung phong kiểu cũ. Argentina vẫn xoay quanh Lionel Messi và các vệ tinh linh hoạt. Morocco, Brazil hay Bồ Đào Nha cũng không chỉ phụ thuộc vào một tiền đạo cắm truyền thống.

Trong bức tranh đó, Harry Kane trở thành ngoại lệ đáng chú ý. Sau cú đúp vào lưới Congo, tiền đạo của Bayern Munich nâng thành tích lên 85 bàn sau 119 trận cho tuyển Anh. Anh tiếp tục bỏ xa phần còn lại trong danh sách ghi bàn mọi thời của “Tam sư” và cũng đã vượt Gary Lineker để trở thành chân sút Anh ghi nhiều bàn nhất ở World Cup.

Kane là bằng chứng rằng số 9 vẫn có đất sống. Nhưng cũng chính trung phong của Bayern cho thấy vị trí này đã tiến hóa. Anh không chỉ ghi bàn. Anh lùi sâu nhận bóng, kéo trung vệ ra khỏi vị trí, chuyền cho cầu thủ chạy cánh băng lên và làm điểm tựa cho cả hệ thống.

World Cup thiếu những trung phong cổ điển

Tại World Cup 2026, nhiều đội mạnh không còn vận hành quanh một tiền đạo cắm đúng nghĩa. Họ ưu tiên các cầu thủ tấn công có thể đổi vị trí, pressing và tạo đột biến ở nhiều khu vực.

Pháp là ví dụ rõ nhất. Đội bóng của Didier Deschamps có thể thắng bằng khoảnh khắc của Mbappe, bằng tốc độ ở hai cánh hoặc bằng các pha di chuyển từ tuyến hai. Họ không cần một số 9 cổ điển làm trung tâm duy nhất trong vùng cấm.

Tây Ban Nha cũng đi theo hướng tương tự. Yamal không phải trung phong, nhưng có thể quyết định trận đấu bằng một pha đi bóng, một đường chuyền hoặc một tình huống kéo lệch hàng thủ. Pedri, Olmo, Nico Williams hay Mikel Oyarzabal giúp Tây Ban Nha tấn công bằng sự cơ động, không phải bằng việc nhồi bóng liên tục cho một tiền đạo cắm.

Ronaldo cho thấy một số 9 cổ điển vẫn có thể nguy hiểm nếu được đặt đúng vai trò.

Bồ Đào Nha là trường hợp thú vị hơn. Cristiano Ronaldo hiện tại gần với mẫu số 9 cổ điển: chọn vị trí, chờ cơ hội trong vùng cấm, dứt điểm bằng hai chân và đánh đầu. Nhưng ngay cả Bồ Đào Nha cũng không còn chỉ trông vào Ronaldo. Họ có Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Pedro Neto, Francisco Conceicao hay Goncalo Ramos để thay đổi cách tấn công.

Điều đó phản ánh xu hướng chung. Các đội tuyển lớn muốn nhiều nguồn bàn thắng hơn. Một trung phong thuần túy có thể ghi bàn tốt, nhưng nếu không tham gia pressing, không kết nối và không thích ứng với tốc độ trận đấu, anh dễ bị hệ thống bỏ lại.

Vì vậy, câu hỏi không còn là “số 9 có biến mất hay không”. Câu hỏi đúng hơn là: số 9 kiểu nào còn sống được trong bóng đá hiện đại?

Kane cho thấy con đường sống của số 9

Kane tồn tại ở đỉnh cao vì anh không đóng khung mình trong vai trò săn bàn. Anh vẫn có bản năng của một trung phong, nhưng chơi bóng như một tiền đạo toàn diện hơn. Ở tuyển Anh, Kane vừa là người kết thúc, vừa là điểm nối. Khi anh lùi xuống, các cầu thủ tốc độ có khoảng trống để băng lên. Khi anh đứng trong vùng cấm, hậu vệ đối thủ buộc phải theo sát. Khi trận đấu bế tắc, Kane có thể tạo khác biệt bằng một pha chạm bóng hoặc một quả penalty.

Đó là lý do tuyển Anh vẫn phụ thuộc lớn vào Kane. Những phương án phía sau như Ollie Watkins, Ivan Toney... có điểm mạnh riêng, nhưng chưa ai tạo cảm giác chắc chắn tương tự. Không có Kane, tuyển Anh mất một người ghi bàn, đồng thời mất luôn điểm tựa chiến thuật.

Vấn đề của bóng đá Anh, và rộng hơn là bóng đá hiện đại, nằm ở khâu đào tạo. Các học viện ngày nay ưu tiên kiểm soát bóng, cấu trúc đội hình và khả năng chơi nhiều vị trí. Điều đó tạo ra nhiều tiền vệ kỹ thuật, nhiều cầu thủ chạy cánh linh hoạt, nhưng lại làm giảm số lượng trung phong được rèn chuyên biệt.

World Cup 2026 chứng kiến nhiều đội mạnh ưu tiên các cầu thủ tấn công linh hoạt hơn trung phong thuần túy.

Trước đây, một số 9 được tập dứt điểm, làm tường, chạy cắt mặt, chọn vị trí và phối hợp với người đá cặp. Hiện tại, nhiều tiền đạo trẻ phải học cách hòa vào hệ thống trước khi được rèn bản năng săn bàn. Hệ quả là bóng đá có nhiều cầu thủ tấn công đa năng hơn, nhưng ít “sát thủ” vùng cấm hơn.

Dù vậy, số 9 cổ điển chưa chết. Haaland vẫn ghi bàn đều đặn ở cấp CLB. Ronaldo vẫn có thể nguy hiểm nếu được đưa bóng vào vùng cấm. Kane vẫn là siêu sao của tuyển Anh. Nhưng điểm chung của họ là đều phải thích ứng. Số 9 hiện đại không thể chỉ chờ bóng. Họ phải biết tạo giá trị ngay cả khi không ghi bàn.

World Cup 2026 vì thế trở thành lời nhắc rõ ràng. Bóng đá không còn sản sinh nhiều trung phong thuần túy như trước. Những đội đi sâu thường dựa vào tốc độ, tính linh hoạt và sự đa dạng trên hàng công. Nhưng trong những trận knock-out căng thẳng, khi mọi khoảng trống bị bóp nghẹt, một số 9 đúng nghĩa vẫn có thể là khác biệt lớn nhất.

Số 9 cổ điển không còn là số đông. Nhưng chính vì hiếm, họ càng trở nên quý giá.

'Sư tử đầu đàn' Harry Kane Màn trình diễn chói sáng của cầu thủ Bayern Munich ở chiến thắng 2-1 của Anh trước CHDC Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 một lần nữa khiến người hâm mộ ''Tam sư'' xuýt xoa.