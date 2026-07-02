Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Tuyển Anh phá lời nguyền 60 năm tại World Cup

  • Thứ năm, 2/7/2026 06:25 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Cú đúp của Harry Kane giúp Anh lội ngược dòng hạ CHDC Congo với tỷ số 2-1, chính thức chấm dứt kỷ lục buồn kéo dài suốt 60 năm tại các kỳ World Cup.

Harry Kane tỏa sáng giúp tuyển Anh đánh bại CHDC Congo.

Chiến thắng tại Atlanta đánh dấu lần đầu tiên kể từ sau trận chung kết năm 1966, "Tam sư" mới lại thắng một trận đấu tại World Cup trong thế bị dẫn bàn.

Kết quả này chấm dứt chuỗi 13 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng khi "Tam sư" để đối thủ ghi bàn trước, đồng thời xóa bỏ mạch 9 trận toàn hòa và thua nếu bị dẫn trước sau hiệp thi đấu đầu tiên.

Trận đấu tại vòng 32 đội diễn ra đầy sóng gió cho thầy trò Thomas Tuchel khi Brian Cipenga mở tỷ số cho đại diện châu Phi ngay từ phút thứ 7. Phải sau quãng nghỉ tiếp nước ở hiệp hai, Harry Kane mới tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp để hoàn tất cuộc lội ngược dòng.

Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich cũng trở thành cầu thủ Anh đầu tiên ghi hai bàn tại một trận knock-out World Cup kể từ kỳ tích của Gary Lineker vào năm 1990, qua đó nối dài thành tích cá nhân tại World Cup năm nay.

Dù bảo toàn thành tích toàn thắng trước các đội tuyển châu Phi, lối chơi của tuyển Anh vẫn để lại nhiều hoài nghi. Hàng phòng ngự chệch choạc xuyên suốt trận đấu là bài toán lớn cho huấn luyện viên Tuchel trước thềm vòng 16 đội. Đối thủ tiếp theo của "Tam sư" sẽ là chủ nhà Mexico tại sân vận động Azteca vào ngày 6/7.

Tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 CHDC Congo Đêm 1/7, Harry Kane hoàn tất cú đúp vào lưới CHDC Congo, giúp tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Điều chỉ xảy ra hai lần ở tuyển Anh tại World Cup

Chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo ở vòng 32 đội World Cup 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của tuyển Anh.

4 giờ trước

Áp lực đáng sợ chờ tuyển Anh ở vòng 16 đội

Tuyển Anh sẽ chạm trán Mexico ở vòng 16 đội World Cup 2026. Đây là một trong những cặp đấu được chờ đợi nhất của giai đoạn loại trực tiếp.

4 giờ trước

Quả 11 m bị từ chối gây tranh cãi dữ dội của tuyển Anh

Tình huống trọng tài từ chối cho tuyển Anh hưởng phạt đền trong trận gặp CHDC Congo ở vòng 32 đội World Cup 2026 khuya 1/7 trở thành chủ đề gây tranh cãi.

7 giờ trước

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup anh chdc congo Tuyển Anh Tuyển Congo world cup anh chdc congo

    Đọc tiếp

    Khoanh khac buoc ngoat cua tuyen Bi hinh anh

    Khoảnh khắc bước ngoặt của tuyển Bỉ

    20 phút trước 06:36 2/7/2026

    0

    Sáng 2/7, Thibaut Courtois chứng minh đẳng cấp với pha cứu thua không tưởng, tạo điều kiện để Bỉ đánh bại Senegal 3-2 sau hiệp phụ thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

    Dien bien My - Bosnia & Herzegovina hinh anh

    Diễn biến Mỹ - Bosnia & Herzegovina

    26 phút trước 06:30 2/7/2026

    0

    Đội tuyển Mỹ bước vào vòng 32 đội World Cup 2026 với vị thế cửa trên, nhưng Bosnia & Herzegovina đủ khả năng tạo nên thử thách lớn cho nước chủ nhà.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý