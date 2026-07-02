Tuyển Anh phá lời nguyền 60 năm tại World Cup

Cú đúp của Harry Kane giúp Anh lội ngược dòng hạ CHDC Congo với tỷ số 2-1, chính thức chấm dứt kỷ lục buồn kéo dài suốt 60 năm tại các kỳ World Cup.

Harry Kane tỏa sáng giúp tuyển Anh đánh bại CHDC Congo.

Chiến thắng tại Atlanta đánh dấu lần đầu tiên kể từ sau trận chung kết năm 1966, "Tam sư" mới lại thắng một trận đấu tại World Cup trong thế bị dẫn bàn.

Kết quả này chấm dứt chuỗi 13 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng khi "Tam sư" để đối thủ ghi bàn trước, đồng thời xóa bỏ mạch 9 trận toàn hòa và thua nếu bị dẫn trước sau hiệp thi đấu đầu tiên.

Trận đấu tại vòng 32 đội diễn ra đầy sóng gió cho thầy trò Thomas Tuchel khi Brian Cipenga mở tỷ số cho đại diện châu Phi ngay từ phút thứ 7. Phải sau quãng nghỉ tiếp nước ở hiệp hai, Harry Kane mới tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp để hoàn tất cuộc lội ngược dòng.

Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich cũng trở thành cầu thủ Anh đầu tiên ghi hai bàn tại một trận knock-out World Cup kể từ kỳ tích của Gary Lineker vào năm 1990, qua đó nối dài thành tích cá nhân tại World Cup năm nay.

Dù bảo toàn thành tích toàn thắng trước các đội tuyển châu Phi, lối chơi của tuyển Anh vẫn để lại nhiều hoài nghi. Hàng phòng ngự chệch choạc xuyên suốt trận đấu là bài toán lớn cho huấn luyện viên Tuchel trước thềm vòng 16 đội. Đối thủ tiếp theo của "Tam sư" sẽ là chủ nhà Mexico tại sân vận động Azteca vào ngày 6/7.

Tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 CHDC Congo Đêm 1/7, Harry Kane hoàn tất cú đúp vào lưới CHDC Congo, giúp tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.