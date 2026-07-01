Điều chỉ xảy ra hai lần ở tuyển Anh tại World Cup

Chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo ở vòng 32 đội World Cup 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của tuyển Anh.

Tuyển Anh ngược dòng đánh bại Congo. Ảnh: Reuters.

Bị đối thủ chọc thủng lưới trước ở trận đấu rạng sáng 2/7, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel rơi vào thế khó khi phải đối mặt với hàng phòng ngự chơi kỷ luật của Congo. Tuy nhiên, bản lĩnh của "Tam sư" đã được thể hiện đúng lúc khi Harry Kane lập cú đúp, giúp Anh lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Theo Opta, đây mới là lần thứ hai trong lịch sử tuyển Anh thắng một trận tại World Cup sau khi để đối phương ghi bàn mở tỷ số. Lần đầu tiên xảy ra ở trận chung kết World Cup 1966, khi "Tam sư" đánh bại Đức với tỷ số 4-2 sau hiệp phụ để lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch thế giới.

Không chỉ tạo nên màn lội ngược dòng, tuyển Anh còn cho thấy quyết tâm tìm kiếm bàn thắng bằng lối chơi tấn công biên đầy quyết liệt. Trong suốt trận đấu, các học trò của Tuchel thực hiện tới 35 quả tạt từ bóng sống, con số cao nhất của họ trong một trận tại World Cup kể từ cuộc đối đầu với Mexico ở vòng bảng World Cup 1966 (37 quả tạt).

Thống kê này phản ánh rõ nét lối chơi của tuyển Anh tại World Cup 2026. HLV Thomas Tuchel xem những tình huống tấn công biên và tạt bóng là một phương án hiệu quả, phù hợp với chất lượng nhân sự mà ông đang sở hữu.

"Tam sư" hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng 16 đội và sẽ đối đầu chủ nhà Mexico trên sân Estadio Azteca vào ngày 6/7.

CHDC Congo bất ngờ mở tỷ số 1-0 trước Anh Đêm 1/7, Brian Cipenga gây sốc khi chọc thủng lưới tuyển Anh ngay phút thứ 7, đưa CHDC Congo vượt lên dẫn 1-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026.