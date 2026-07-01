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Thể thao World Cup 2026

Tác dụng của những chú chó trong đội tuyển Mỹ

  • Thứ năm, 2/7/2026 01:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đội tuyển Mỹ đưa chó vào trung tâm huấn luyện như một liệu pháp hỗ trợ phục hồi tinh thần, giúp cầu thủ giải tỏa áp lực trước các trận đấu tại World Cup 2026.

Những chú chó giúp cầu thủ Mỹ giải toả căng thẳng ở World Cup 2026.

Không chỉ sử dụng đá lạnh, massage hay các phương pháp phục hồi thể lực truyền thống, đội tuyển Mỹ còn áp dụng một giải pháp đặc biệt trong hành trình chinh phục World Cup 2026: cho các cầu thủ tiếp xúc với chó tại trung tâm huấn luyện.

Theo tiết lộ từ truyền thông nước chủ nhà, những chú chó được đưa đến đại bản doanh của tuyển Mỹ thuộc một tổ chức chuyên cứu hộ, chăm sóc và tái hòa nhập các động vật bị bỏ rơi.

Ban huấn luyện kỳ vọng sự xuất hiện của chúng sẽ giúp các tuyển thủ giải tỏa áp lực tinh thần sau chuỗi trận căng thẳng, nhất là khi Mỹ vừa là chủ nhà, vừa mang theo nhiều kỳ vọng tại giải đấu.

Ý tưởng này nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ HLV Mauricio Pochettino. Chiến lược gia người Argentina vốn là người yêu động vật và cho rằng việc tạo ra môi trường thư giãn là yếu tố quan trọng để các cầu thủ phục hồi tâm lý trước khi bước vào những trận đấu knock-out đầy áp lực.

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HLV Pochettino cũng là một người yêu thích những chú chó. Ảnh: Instagram.

Theo các chuyên gia, chỉ cần dành một khoảng thời gian ngắn chơi đùa với chó cũng có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện khả năng giao tiếp và tăng cảm giác gắn kết trong tập thể. Những lợi ích này không chỉ dành cho 26 tuyển thủ mà còn tác động tích cực đến toàn bộ đội ngũ làm việc cùng đội tuyển.

Kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Mỹ thậm chí còn mang tính lâu dài. Trung tâm huấn luyện tại Atlanta được định hướng xây dựng khu vực dành riêng cho vật nuôi, biến những chú chó thành "linh vật sống" đồng hành cùng đội tuyển trong các đợt tập trung sau này.

Sau khi đứng đầu bảng D, tuyển Mỹ sẽ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 gặp Bosnia và Herzegovina vào ngày 2/7. Bên cạnh sự chuẩn bị về chiến thuật và thể lực, ban huấn luyện hy vọng những liệu pháp phục hồi tinh thần khác biệt như vậy sẽ giúp các cầu thủ duy trì trạng thái tốt nhất trong giai đoạn căng thẳng của giải đấu.

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Đào Trần

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