Mỹ dùng công nghệ lạ chinh phục chấm luân lưu

Nhằm chuẩn bị cho các loạt luân lưu tại World Cup 2026, tuyển Mỹ ứng dụng công nghệ đo sóng não để tối ưu hóa khả năng tập trung của cầu thủ.

Tuyển Mỹ tập luyện với công nghệ cao tại World Cup 2026.

Thông qua việc hợp tác với công ty Neuro11 (Đức), ban huấn luyện tuyển Mỹ trang bị cho cầu thủ các thiết bị cảm biến hiện đại để theo dõi hoạt động thần kinh trong quá trình tập luyện. Dữ liệu này cho phép các chuyên gia định lượng mức độ tập trung, từ đó xác định trạng thái tâm lý và góc sút tối ưu nhất cho từng cá nhân trên chấm 11 m.

Cầu thủ được gắn các miếng cảm biến lên đầu và đeo thiết bị thu phát ở vùng bụng để ghi lại hoạt động của vỏ não vận động và vỏ não trước trán. Theo nghiên cứu, khi cầu thủ lo lắng hoặc quá lo âu về hậu quả của cú sút, vỏ não trước trán sẽ hoạt động mạnh hơn, dẫn đến nguy cơ sút hỏng.

Ngược lại, việc duy trì trạng thái tập trung ổn định giúp cầu thủ đạt tới ngưỡng "in the zone", nơi mọi áp lực từ tiếng ồn khán giả hay sự khiêu khích của thủ môn bị triệt tiêu.

Sự chuẩn bị này trở nên đặc biệt quan trọng trước trận gặp Bosnia & Herzegovina ở vòng 32 đội vào sáng 2/7, nơi tuyển Mỹ phải đối đầu với thủ môn Nikola Vasilj, người sở hữu tỷ lệ cản phá penalty lên tới 37,2%.

Bằng cách sử dụng dữ liệu khoa học để thay thế cho cảm tính, tuyển Mỹ hy vọng sẽ tránh được kịch bản bị loại sớm như Đức hay Hà Lan, những đội bóng vừa phải dừng bước sau các loạt luân lưu đầy may rủi. Hiện tại, các chi tiết kỹ thuật chuyên sâu vẫn được giữ kín nhằm bảo mật lợi thế cạnh tranh của đội chủ nhà tại giải đấu năm nay.

Ba đội chủ nhà cùng ghi điểm tại World Cup 2026 Mexico, Mỹ và Canada đều giành vé vào vòng 32 đội, tạo nên màn khởi đầu đầy ấn tượng của ba quốc gia chủ nhà World Cup 2026.