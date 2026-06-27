Tuyển Mỹ sắp thưởng lớn cho Pochettino

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Tuyển Mỹ muốn gia hạn hợp đồng với Mauricio Pochettino.
Theo nhiều nguồn tin, giao kèo mới sẽ cho phép Pochettino dẫn dắt đội tuyển xứ cờ hoa đến hết năm 2030. Động thái này được thực hiện ngay trước thềm World Cup 2026, trong bối cảnh hợp đồng hiện tại của chiến lược gia người Argentina sẽ đáo hạn sau khi giải đấu kết thúc.
Hai bên được cho sẽ sớm đạt được đồng thuận sơ bộ về việc tiếp tục gắn bó nếu các điều kiện phù hợp được đáp ứng. Nhà cầm quân 54 tuổi cũng từng công khai bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với bóng đá Mỹ.
Dưới sự dẫn dắt của Pochettino, Mỹ thắng hai trận đầu và giành ngôi đầu bảng D đầy thuyết phục, trước khi để thua sát nút Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 hôm 26/6 trong trận cầu chỉ sử dụng đội hình dự bị.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.