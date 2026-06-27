Tuyển Mỹ sắp thưởng lớn cho Pochettino

Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF) sắp đề nghị Mauricio Pochettino gia hạn hợp đồng nhằm đảm bảo sự ổn định cho đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Tuyển Mỹ muốn gia hạn hợp đồng với Mauricio Pochettino.

Theo nhiều nguồn tin, giao kèo mới sẽ cho phép Pochettino dẫn dắt đội tuyển xứ cờ hoa đến hết năm 2030. Động thái này được thực hiện ngay trước thềm World Cup 2026, trong bối cảnh hợp đồng hiện tại của chiến lược gia người Argentina sẽ đáo hạn sau khi giải đấu kết thúc.

Hai bên được cho sẽ sớm đạt được đồng thuận sơ bộ về việc tiếp tục gắn bó nếu các điều kiện phù hợp được đáp ứng. Nhà cầm quân 54 tuổi cũng từng công khai bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với bóng đá Mỹ.

Chia sẻ với truyền thông, ông khẳng định đã từ chối nhiều lời mời hấp dẫn từ các câu lạc bộ châu Âu, bao gồm cả gã khổng lồ AC Milan, để dồn toàn bộ tâm trí cho đội tuyển quốc gia: "Đối với tôi, sự cam kết là ưu tiên hàng đầu. Tôi và người đại diện sẽ không lắng nghe bất kỳ đề nghị nào khác cho đến khi World Cup kết thúc".

Giám đốc Điều hành US Soccer, JT Batson, xác nhận các cuộc thảo luận về tầm nhìn 4 năm tới đang tiến triển tích cực. Dù hai bên đồng ý tạm hoãn đàm phán chi tiết trong thời gian diễn ra giải đấu để tập trung chuyên môn, màn trình diễn của đội tuyển Mỹ đã sớm tạo những tín hiệu lạc quan.

Dưới sự dẫn dắt của Pochettino, Mỹ thắng hai trận đầu và giành ngôi đầu bảng D đầy thuyết phục, trước khi để thua sát nút Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 hôm 26/6 trong trận cầu chỉ sử dụng đội hình dự bị.

Highlights Mỹ 2-0 Australia Sáng 20/6, tuyển Mỹ thắng Australia 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng D, qua đó tiến thêm một bước dài trên hành trình giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.