Arsenal sắp kiếm bộn tiền nhờ sao tuyển Mỹ

Nhờ điều khoản bán lại thông minh, Arsenal có thể thu về khoản tiền lớn từ Folarin Balogun khi anh gây ấn tượng trong màu áo đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026.

Folarin Balogun có thể giúp Arsenal thu về khoản tiền lớn.

Arsenal dự kiến sẽ nhận được một khoản tiền đáng kể nhờ điều khoản hưởng 17,5% giá trị chuyển nhượng tương lai của Balogun. Trong bối cảnh AS Monaco định giá anh khoảng 50 triệu euro sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026, "Pháo thủ" sẽ thu về nguồn lợi lớn mà không cần tốn thêm bất kỳ công sức nào.

Tại giải đấu trên sân nhà, chân sút 24 tuổi trở thành hạt nhân giúp thầy trò Mauricio Pochettino tiến vào vòng loại trực tiếp. Những màn trình diễn ấn tượng góp phần nâng cao giá trị của chân sút trưởng thành từ lò Hale End, biến anh thành mục tiêu săn đón của các câu lạc bộ Premier League và châu Âu.

Kể từ khi rời Arsenal để gia nhập AS Monaco vào năm 2023, Balogun khẳng định năng lực tại Ligue 1 với 31 bàn sau 91 lần ra sân. Dù hợp đồng hiện tại có thời hạn đến năm 2028, việc đàm phán gia hạn đang rơi vào bế tắc.

Đại diện Ligue 1 hiện dự đoán tương lai của Balogun sẽ là một trong những chủ đề nóng trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Việc anh có khả năng trở lại xứ sở sương mù thi đấu không chỉ mang lại lợi ích tài chính cho Arsenal mà còn khẳng định chất lượng hệ thống đào tạo trẻ của đội chủ sân Emirates.

Highlights Mỹ 2-0 Australia Sáng 20/6, tuyển Mỹ thắng Australia 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng D, qua đó tiến thêm một bước dài trên hành trình giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.