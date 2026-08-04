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Thể thao

Lộ diện 8 mục tiêu chuyển nhượng của MU hè này

  • Thứ ba, 4/8/2026 08:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Manchester United đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ những tân binh chất lượng nhằm tăng cường chiều sâu đội hình cho mùa giải 2026/27.

Manchester United và Michael Carrick có thể tiếp tục mua sắp.

Trước thềm mùa giải mới và sự trở lại tại đấu trường Champions League, huấn luyện viên Michael Carrick xác định hàng tiền vệ và hậu vệ là hai khu vực ưu tiên cần nâng cấp cho Manchester United.

Trong danh sách 8 mục tiêu rút gọn, Carlos Baleba (Brighton) nổi lên như giải pháp hàng đầu cho tuyến giữa với mức định giá vượt quá 75 triệu bảng. Bên cạnh đó, Tyler Adams (Bournemouth) cũng được xem xét với giá khoảng 35 triệu bảng, trong khi thương vụ Alex Scott bị hủy bỏ do đòi hỏi tài chính quá cao.

Tại Real Madrid, bộ đôi Aurelien Tchouameni và Eduardo Camavinga vẫn nằm trong tầm ngắm của "Quỷ đỏ" dù gặp nhiều rào cản về hợp đồng và giá trị chuyển nhượng. Ở hàng thủ, Lewis Hall (Newcastle) là mục tiêu chính bên hành lang trái với mức phí dự kiến khoảng 60 triệu bảng.

Ngoài ra, Myles Lewis-Skelly của Arsenal cũng đang được đội ngũ tuyển trạch tại Old Trafford theo dõi sát sao. Trên hàng công, MU đang cân nhắc Iliman Ndiaye (Everton) và Ismaila Sarr (Crystal Palace).

Ndiaye sở hữu sự đa năng, tuy nhiên mức giá 75 triệu bảng là một trở ngại lớn, trong khi Sarr là phương án khả dĩ sau mùa giải ấn tượng với 21 bàn thắng.

Với việc kỳ chuyển nhượng sẽ đóng cửa vào ngày 2/9, Manchester United đang nỗ lực đẩy nhanh các tiến trình đàm phán. Huấn luyện viên Carrick kỳ vọng những sự bổ sung này sẽ giúp đội bóng đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên cả hai mặt trận quốc nội và châu Âu trong mùa giải tới.

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Huy Trưởng

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