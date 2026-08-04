Lộ diện 8 mục tiêu chuyển nhượng của MU hè này

|
Manchester United và Michael Carrick có thể tiếp tục mua sắp.
Trước thềm mùa giải mới và sự trở lại tại đấu trường Champions League, huấn luyện viên Michael Carrick xác định hàng tiền vệ và hậu vệ là hai khu vực ưu tiên cần nâng cấp cho Manchester United.
Trong danh sách 8 mục tiêu rút gọn, Carlos Baleba (Brighton) nổi lên như giải pháp hàng đầu cho tuyến giữa với mức định giá vượt quá 75 triệu bảng. Bên cạnh đó, Tyler Adams (Bournemouth) cũng được xem xét với giá khoảng 35 triệu bảng, trong khi thương vụ Alex Scott bị hủy bỏ do đòi hỏi tài chính quá cao.
Ndiaye sở hữu sự đa năng, tuy nhiên mức giá 75 triệu bảng là một trở ngại lớn, trong khi Sarr là phương án khả dĩ sau mùa giải ấn tượng với 21 bàn thắng.
'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng
Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.