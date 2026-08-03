MU không thể mãi chờ Lisandro Martinez

Lisandro Martinez vẫn có giá trị với MU, nhưng tài năng chỉ còn ý nghĩa nếu anh duy trì được thể trạng ổn định.

Lisandro Martinez vẫn là trung vệ có khả năng phát triển bóng tốt nhất trong đội hình MU.

Lisandro Martinez là một trong những cầu thủ tạo ảnh hưởng rõ nhất lên cách MU thi đấu. Khi trung vệ người Argentina có mặt, hàng thủ đội bóng này thường chơi quyết liệt hơn, triển khai bóng tự tin hơn và giữ được tinh thần cạnh tranh cần thiết.

Vấn đề là Martinez không xuất hiện đủ thường xuyên. Những chấn thương liên tiếp khiến vai trò của anh tại Old Trafford trở nên khó đánh giá. MU biết mình đang sở hữu một trung vệ có cá tính, kỹ thuật và khả năng chuyền bóng tốt. Tuy nhiên, họ cũng không thể tiếp tục xây dựng hàng phòng ngự quanh một cầu thủ thường xuyên phải nghỉ thi đấu.

Hợp đồng của Martinez còn thời hạn đến tháng 6/2027, kèm lựa chọn gia hạn thêm một năm. MU chưa chịu sức ép phải bán ngay, nhưng đã đến lúc CLB phải xác định rõ trung vệ 28 tuổi còn nằm trong kế hoạch dài hạn hay không.

Giá trị không nằm ở những pha vào bóng

Martinez gia nhập MU từ Ajax năm 2022 và nhanh chóng chinh phục người hâm mộ bằng tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Anh không sở hữu thể hình lý tưởng cho một trung vệ Premier League, nhưng bù lại bằng khả năng phán đoán, sự chủ động và thái độ không né tránh va chạm.

Biệt danh “Đồ tể” phần nào phản ánh phong cách ấy. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của Martinez không nằm ở những pha tranh chấp quyết liệt.

Điểm khiến anh khác biệt là khả năng đưa bóng từ tuyến dưới. Trung vệ thuận chân trái này có thể chuyền xuyên tuyến, đổi hướng tấn công hoặc đưa bóng thẳng tới chân các tiền vệ trong khoảng trống. Khi Martinez thi đấu, MU không nhất thiết phải phụ thuộc vào những đường chuyền an toàn sang hai biên.

Sự hiện diện của anh cũng giúp hàng thủ dâng cao hơn. Martinez thường chủ động áp sát cầu thủ nhận bóng giữa các tuyến, qua đó ngăn đối phương xoay người và tổ chức phản công.

Đây là phẩm chất phù hợp với một đội bóng muốn kiểm soát thế trận. Trong đội hình MU hiện tại, không nhiều trung vệ có thể kết hợp sự quyết liệt với khả năng phát triển bóng giống Martinez.

Chấn thương và án treo giò khiến Martinez thường xuyên mất nhịp thi đấu tại Old Trafford.

Những người làm việc tại Carrington cũng đánh giá cao ảnh hưởng của tuyển thủ Argentina trong tập luyện. Theo Manchester Evening News, cường độ và tiêu chuẩn trong các buổi tập của MU thường được nâng lên khi Martinez góp mặt. Bản thân cầu thủ này vẫn yêu cuộc sống tại Old Trafford và muốn tiếp tục gắn bó với CLB.

Nhưng Martinez đôi khi để sự quyết liệt vượt khỏi giới hạn. Sau khi trở lại từ chấn thương bắp chân hồi tháng 4, anh nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Leeds và bị treo giò ba trận. Án phạt khiến trung vệ này tiếp tục mất nhịp trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Một cầu thủ được xem là thủ lĩnh không thể liên tục vắng mặt vì chấn thương rồi tiếp tục nghỉ thi đấu do án phạt. Sự máu lửa chỉ có giá trị khi được kiểm soát. Nếu không, nó dễ trở thành gánh nặng cho tập thể.

MU cần một điểm tựa đáng tin cậy

Martinez vẫn đủ khả năng đá chính cho MU khi đạt thể trạng tốt. Tuy nhiên, cụm từ “khi đạt thể trạng tốt” đã xuất hiện quá nhiều trong những năm gần đây.

Chấn thương khiến anh không thể duy trì một chuỗi trận đủ dài để trở thành nền móng ổn định. Mùa 2025/26, Martinez chỉ có 18 lần ra sân tại Premier League. Trước đó, anh cũng trải qua nhiều giai đoạn phải nghỉ dài hạn.

Đây là vấn đề lớn với một đội bóng đang muốn tái thiết. Hàng phòng ngự cần sự ăn ý, nhưng điều đó chỉ được tạo ra khi các trung vệ thi đấu cùng nhau thường xuyên. MU không thể liên tục thay đổi cấu trúc vì một cầu thủ quan trọng lại gặp vấn đề thể trạng.

Đội chủ sân Old Trafford vẫn còn Leny Yoro, Ayden Heaven, Matthijs de Ligt và Harry Maguire. Luke Shaw hay Noussair Mazraoui cũng có thể đá trung vệ trong hệ thống ba hậu vệ. Về số lượng, MU không thiếu lựa chọn.

Tuy nhiên, họ vẫn thiếu một trung vệ thuận chân trái vừa đủ nhanh, vừa có khả năng phát triển bóng và có thể chơi ổn định cả mùa. Đó là lý do MU từng được liên hệ với Micky van de Ven và một số cầu thủ có hồ sơ tương tự.

MU cần sớm quyết định có tiếp tục đặt tương lai hàng phòng ngự vào Martinez hay không.

Việc tìm kiếm thêm trung vệ không đồng nghĩa MU phải lập tức chia tay Martinez. CLB có thể kích hoạt điều khoản gia hạn để bảo vệ giá trị cầu thủ, đồng thời theo dõi thể trạng của anh trong mùa giải tới.

Nhưng trao ngay một hợp đồng dài hạn cũng là lựa chọn nhiều rủi ro. Martinez cần chứng minh anh có thể ra sân thường xuyên, kiểm soát sự nóng nảy và trở thành điểm tựa đúng nghĩa.

MU không thiếu những cầu thủ tài năng nhưng liên tục vắng mặt. Điều họ cần lúc này là những người có thể duy trì phong độ qua cả mùa giải, thay vì chỉ tạo ấn tượng trong vài giai đoạn ngắn.

Martinez vẫn có thể là một phần quan trọng của hàng thủ mới. Anh hiểu CLB, được người hâm mộ yêu mến và sở hữu những phẩm chất không dễ thay thế.

Nhưng ở tuổi 28, trung vệ người Argentina không còn nhiều thời gian để được đánh giá bằng tiềm năng. Mùa giải tới có thể trở thành phép thử quyết định.

MU không cần Martinez chứng minh anh đủ hay. Họ cần anh chứng minh mình đủ đáng tin cậy.