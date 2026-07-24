'Địa ngục' chờ Lisandro Martinez khi trở lại Anh?

Sóng gió quanh những cầu thủ Argentina đang chơi bóng ở Anh sau loạt tranh cãi liên quan đến biểu ngữ “Las Malvinas son Argentinas” sẽ có dịp bùng phát lại khi họ trở về Anh.

Martinez chuẩn bị khó sống ở Anh.

Nhiều nguồn tin cho biết thủ môn Emiliano “Dibu” Martinez, người vừa cùng Aston Villa gặt hái thành công lớn mùa trước, đang cân nhắc rời nước Anh vì lo ngại bị la ó và chỉ trích nặng nề khi trở lại thi đấu. Cùng với đó, Lisandro Martinez, Cristian Romero và Enzo Fernandez cũng được dự báo sẽ đối mặt nhiều ngày tháng khó khăn hơn khi trở lại Premier League.

"Dibu" Martinez và nỗi lo trở lại nước Anh

Emiliano “Dibu” Martinez là một trong những người hùng lớn nhất của Aston Villa mùa trước. Anh góp công quan trọng giúp đội bóng giành chức vô địch Europa League và đoạt suất dự Champions League mùa này, qua đó đưa Aston Villa trở lại quỹ đạo của một đội bóng giàu tham vọng ở châu Âu. Thế nhưng ngay trong thời điểm đáng lẽ phải tận hưởng vị thế mới, thủ môn người Argentina lại rơi vào vòng xoáy tranh cãi ngoài sân cỏ.

Theo những thông tin được lan truyền, Martinez đang ngỏ ý muốn rời Aston Villa và bến đỗ được nhắc đến nhiều nhất là Juventus. Tuy nhiên, đó cũng không hẳn là một lựa chọn hoàn hảo, khi đội bóng Italy hiện đã sa sút và chỉ góp mặt ở Europa League mùa này.

Điều khiến dư luận chú ý hơn cả là nỗi lo của Martinez không chỉ nằm ở chuyện chuyên môn. Anh dường như đang e ngại việc phải đối mặt làn sóng phản ứng dữ dội khi trở lại Anh sau thời gian căng thẳng cùng đội tuyển Argentina. Tại bán kết, Argentina loại tuyển Anh trong bối cảnh không khí giữa hai bên trở nên nóng hơn bao giờ hết sau khi các cầu thủ Argentina giương biểu ngữ “Las Malvinas son Argentinas”.

Cần nhớ Martinez là người đã cố gắng tránh xa rắc rối. Sau trận đấu, thủ môn người Argentina tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng anh "không quan tâm" đến vấn đề chủ quyền quần đảo Malvinas. Lời nói này khiến anh hứng chịu chỉ trích dữ dội từ chính các cổ động viên Argentina, những người kỳ vọng thủ môn số một của họ sẽ có lập trường cứng rắn hơn.

Trong khi đó, Martinez lại nhận được sự ủng hộ từ chính người hâm mộ Aston Villa. Nhiều ý kiến ở Anh cho rằng Martinez đã thể hiện sự tỉnh táo và chuyên nghiệp khi không tự đẩy mình vào tranh cãi chính trị. Dù vậy, chính anh dường như vẫn cảm nhận được sức ép ngày càng lớn khi phải quay lại môi trường bóng đá Anh, nơi mọi phát biểu, mọi cử chỉ đều có thể bị soi xét rất kỹ. Vậy sang Juventus cũng là một lối thoát.

Biểu ngữ tranh cãi sẽ làm khó nhiều cầu thủ Argentina đang chơi tại Anh.

Lisandro Martinez và hai đồng đội sẽ đối mặt ra sao?

Nếu Dibu Martinez đã lo lắng, thì Lisandro Martinez, Cristian Romero và Enzo Fernandez được cho là sẽ còn phải chịu áp lực lớn hơn nhiều khi trở lại Premier League mùa tới. Cả ba đều từng bị nêu tên trong những tranh luận dữ dội sau khi trực tiếp cầm biểu ngữ “Las Malvinas son Argentinas” trong hành trình ăn mừng chiến thắng trước Anh.

Lisandro Martinez hiện thuộc biên chế Manchester United, Romero chơi cho Tottenham, còn Enzo khoác áo Chelsea. Đó đều là những CLB lớn, nơi áp lực truyền thông và phản ứng từ công chúng luôn ở mức rất cao. Vì vậy, chỉ một hành động mang tính biểu tượng cũng có thể kéo theo hệ lụy vượt xa khuôn khổ sân cỏ.

Không ít chính trị gia tại Anh kêu gọi tước giấy phép lao động của những cầu thủ này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhập cư, việc giương biểu ngữ đơn thuần là chưa đủ căn cứ pháp lý để Bộ Nội vụ Anh hủy giấy phép làm việc. Nói cách khác, làn sóng phản ứng có thể rất dữ dội về mặt dư luận, nhưng để biến nó thành một quyết định hành chính lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Chính sự khác biệt ấy khiến tình thế của bộ ba Argentina trở nên khó xử. Một mặt, họ vẫn phải quay lại Anh để thi đấu theo đúng luật lao động. Mặt khác, họ phải đối mặt với khán giả Anh trong bầu không khí có thể rất thù địch.

Với Lisandro Martinez, nguy cơ “địa ngục” khi trở lại Anh không chỉ đến từ những tiếng la ó trên khán đài. Nó còn là áp lực tâm lý kéo dài, là sự soi xét từng bước chạy, từng pha tranh chấp và cả những khoảnh khắc anh bước ra khỏi đường hầm sân vận động. Một cầu thủ chơi ở vị trí trung vệ như Lisandro vốn cần sự tập trung tuyệt đối, nhưng môi trường căng thẳng như vậy có thể bào mòn tinh thần nhanh hơn bất kỳ chấn thương nào. Liệu anh có nên tìm đường rời Old Trafford sớm?