Argentina bị quay lưng?

Chỉ trong 2 ngày sau trận chung kết World Cup 2026, số lượt đặt phòng khách sạn tại Argentina lao dốc mạnh, giữa lúc cầu thủ "Albiceleste" vướng loạt tranh cãi về hành xử trên sân.

Messi khóc sau khi để thua Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026. Dư âm sau màn chạm trán không chỉ dừng lại trên sân cỏ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch Argentina. Ảnh: Agustin Marcarian/Reuters.

Ngay sau khoảnh khắc các cầu thủ Argentina quay lưng lại khi đội tuyển Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch World Cup 2026, làn sóng du khách dường như cũng quay lưng lại với quốc gia đến từ Nam Mỹ này.

Theo dữ liệu từ nền tảng đặt phòng HotelPlanner.com, lượng đặt phòng khách sạn tại Argentina giảm tới 50% chỉ trong 2 ngày, tính từ khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết vang lên hôm 19/7 đến ngày 21/7, so với mức đặt phòng trung bình của cả năm 2026 và những ngày trước trận đấu.

Ông Tim Hentschel, đồng sáng lập kiêm CEO của nền tảng, cho biết các giải đấu lớn thường tạo ra làn sóng đặt phòng tăng vọt cho một số quốc gia, nhưng Argentina lại rơi vào chiều ngược lại.

Trên thực tế, người hâm mộ đã có cái nhìn không mấy thiện cảm về Messi và các đồng sau trận bán kết giữa Anh và Argentina khi xô xát nổ ra giữa cầu thủ, cổ động viên hai đội cùng những cử chỉ gây tranh cãi từ phía tuyển thủ Argentina. Căng thẳng này tiếp tục leo thang sau đêm chung kết, theo Daily Mail.

Diễn biến khiến dư luận chú ý xảy ra ngay khi trận đấu kết thúc: một cuộc ẩu đả nổ ra giữa cầu thủ hai đội. Sau đó, gần như toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện và nhân viên của "Albiceleste" đi về phía khán đài nơi đông cổ động viên ngồi và quay lưng lại trong lúc đối thủ ăn mừng chức vô địch.

Cầu thủ Argentina quay lưng khi đối thủ ăn mừng sau trận chung kết, hành động được cho là ảnh hưởng đến tâm lý du khách quốc tế. Ảnh: ESPN.

Ông Hentschel nhận định biến động đặt phòng theo mùa giải là chuyện thường thấy, nhưng việc giảm tới 50% chỉ trong thời gian ngắn như vậy là bất thường, có thể phản ánh một dạng tẩy chay du lịch nhắm vào khu vực này - minh chứng cho việc một sự kiện thể thao có thể tác động mạnh đến quyết định đi du lịch của công chúng đến mức nào.

Bên cạnh đó, không khí trên mạng xã hội cũng trở nên kém thân thiện hơn với "xứ sở Tango". Theo La Nación, ngay sau khi giải đấu kết thúc, một số hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch tại châu Âu đã tung ra các chiến dịch truyền thông mang tính châm biếm, trêu chọc thất bại tại chung kết World Cup 2026 của đội tuyển Argentina để thu hút sự chú ý.

Trên thực tế, Argentina vẫn còn nguyên vẹn sức hút vốn có: thác Iguazu hùng vĩ giáp biên giới Brazil, sông băng Perito Moreno kỳ vĩ ở phía Nam, hay thủ đô Buenos Aires sôi động với kiến trúc châu Âu cổ kính và đời sống về đêm náo nhiệt.

Trong khi đó, một số "ngựa ô" của giải đấu lại đang hưởng lợi rõ rệt. Cape Verde - quốc đảo với các khu nghỉ dưỡng sang trọng và bãi biển cát trắng - cùng Na Uy được xem là hai điểm đến hưởng lợi nhiều nhất từ hiệu ứng truyền thông của World Cup.

Dữ liệu từ công cụ tìm kiếm Kayak cho thấy lượt tìm chuyến bay tới Cape Verde từ Anh trong tháng 6 tăng 65% so với tháng trước và tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó đảo Sal tiếp tục là điểm đến được ưa chuộng nhất trong số 10 đảo của quốc gia này.