Cảnh Yamal 'phớt lờ' công chúa Tây Ban Nha gây tranh cãi

Khoảnh khắc Lamine Yamal lướt qua trong khi Công chúa Infanta Sofia đang cố gắng bắt chuyện viral trên mạng, gây nên nhiều tranh cãi.

Khoảnh khắc Yamal 'phớt lờ' công chúa Tây Ban Nha Trong buổi gặp gỡ cùng Hoàng gia Tây Ban Nha, Lamine Yamal có khoảnh khắc gây tranh cãi khi dường như phớt lờ lời chào hỏi của Công chúa Sofia.

Sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng tại World Cup 2026, Lamine Yamal - ngôi sao 19 tuổi của Barcelona - thu hút sự chú ý lớn. Mọi động thái, cử chỉ của tiền đạo này đều được quan tâm.

Mới đây, Yamal gây tranh cãi bởi khoảnh khắc bắt tay cùng Công chúa Infanta Sofia lan truyền trên mạng.

Theo clip ghi lại, trong buổi tiếp đón tại Cung điện Zarzuela ở Madrid để vinh danh chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup, Yamal đã trao cho Vua Felipe VI một cái ôm thân tình. Sau đó, anh tiến đến bắt tay với Hoàng hậu Letizia, Công chúa Leonor và cuối cùng là Công chúa Infanta Sofia.

Tuy nhiên, trong khi Sofia nở nụ cười rạng rỡ và cố gắng nói gì đó với Yamal, tiền đạo này lại nhanh chóng quay đi với nét mặt khá lạnh lùng.

Khoảnh khắc này nhanh chóng làm dấy lên tranh cãi. Nhiều người cho rằng anh chàng phớt lờ công chúa út. "Anh ấy thậm chí không nhìn công chúa lấy một cái, thật bất lịch sự", "Cô ấy đang cố gắng nói gì đó để khen ngợi ngôi sao của đội bóng, còn anh ấy cứ thế phớt lờ", "Tôi cho rằng hình ảnh này không phù hợp trong buổi tiếp đón của hoàng gia" - dân mạng bày tỏ.

Tuy nhiên, nhiều người khác cũng cho rằng Yamal không cố tỏ ra lạnh lùng. "Sofia đứng ở vị trí cuối, trong khi phía sau Yamal còn nhiều đồng đội khác đang tiến lên bắt tay, có thể anh ấy phải bước nhanh để nhường chỗ" - một tài khoản lập luận.

Cái bắt tay kiểu "anh em" của Yamal và Vua Felipe VI viral khắp mạng xã hội. Ảnh: X.

Một số người khác đề cập đến việc Yamal theo đạo Hồi, cho rằng anh không bắt tay hay trò chuyện thân thiết với phụ nữ là dễ hiểu. "Nhiều người trong đạo Hồi không bắt tay với phụ nữ không phải là vợ hoặc người thân cận (mahram). Điều này không phải là thiếu tôn trọng, mà là tôn vinh đức tin của chúng ta đồng thời đối xử với mọi người bằng phẩm giá và sự tôn trọng".

Cũng trong buổi gặp gỡ hoàng gia, Yamal có khoảnh khắc gây sốt khác khi dành cho nhà vua cái ôm kiểu "anh em" (broshake). Tiền vệ cánh của Barcelona tiến đến gặp Vua Felipe VI với sự tự tin như thể đang chào đón một người bạn cũ. Nhiều người hâm mộ thích thú và dành lời khen cho cá tính của anh chàng.

Trước đó, ngôi sao sinh năm 2007 có khoảnh khắc gây sốt cùng Công chúa Leonor trong lúc trao cúp chiến thắng. Theo đó, sao trẻ của Barcelona dường như muốn đưa cúp vàng cho công chúa, nhưng cô dường như không kịp chú ý hành động này vì đang mải đỡ cha mình - Vua Felipe VI - bước lên bục trao giải.

Sau đó, Yamal trao chiếc cúp cho Vua Tây Ban Nha. Tiền đạo sinh năm 2007 làm động tác ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội khi biểu tượng cho chức vô địch được nâng cao.

Nhiều người hâm mộ chia sẻ lại hình ảnh cũ, khi Công chúa Leonor và em gái Sofia từng nâng cúp khi Tây Ban Nha vô địch giải đấu năm 2010. Lúc đó, hai chị em vẫn còn bé. Khoảnh khắc này đã được họ tái hiện sau 16 năm.