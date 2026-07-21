Ronaldo bị mỉa mai

Trong lễ mừng công của đội tuyển Tây Ban Nha, MC gây tranh cãi khi nhắc đến Cristiano Ronaldo theo cách được nhiều người xem là chế nhạo.

Ronaldo và Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026. Ảnh: Phil Noble/Reuters.

Sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết kéo dài đến phút 120, Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử. Đội tuyển trở về Madrid vào ngày 20/7, được chào đón nồng nhiệt bởi khoảng 2 triệu người hâm mộ, theo Goal.

Các tuyển thủ cùng đội ngũ HLV của "La Roja" được diện kiến hoàng gia Tây Ban Nha và Thủ tướng Pedro Sanchez trước khi diễu hành đường phố trên xe buýt mui trần.

Cuối cùng, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đến Quảng trường Cibeles - nơi 120.000 người tụ tập ở lễ mừng công của đội nhà. Khi lần lượt giới thiệu các cầu thủ lên sân khấu, người dẫn chương trình dành lời giới thiệu đặc biệt cho tiền vệ cánh Yeremy Pino - người từng được bạn bè ở khu phố nơi anh lớn lên đặt biệt danh là "Cristiano Ronaldo".

Tuy nhiên, thay vì chỉ nhắc đến biệt danh này, MC tiếp tục nói: "Ngày xưa cậu ấy được gọi là Cristiano Ronaldo, nhưng giờ cậu ấy thực sự đã vô địch World Cup. Đây là cầu thủ của đội tuyển quốc gia, nhà vô địch Conference League, 'Hoàng yến vàng' của chúng ta, nhà vô địch thế giới mang áo số 11, Yeremy Pino".

Đội tuyển Tây Ban Nha diễu hành trên xe buýt mui trần trước khi tham dự lễ mừng công chức vô địch World Cup 2026. Ảnh: Violeta Santos Moura/Reuters.

Câu nói được hiểu là lời mỉa mai Ronaldo, bởi siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn chưa từng giành chức vô địch World Cup trong sự nghiệp, trong khi Pino đã làm được điều đó ở tuổi 23.

Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha đã dừng bước sớm tại World Cup 2026, khép lại thêm một kỳ World Cup đầy tiếc nuối đối với chủ nhân 5 Quả bóng Vàng. Ở tuổi 41, khả năng Ronaldo còn góp mặt tại World Cup 2030 được đánh giá là rất thấp, khiến giấc mơ chinh phục danh hiệu lớn nhất của bóng đá thế giới gần như đã khép lại.

Phát ngôn của MC Tây Ban Nha nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người hâm mộ Tây Ban Nha thích thú với màn "cà khịa" này, trong khi nhiều cổ động viên cho rằng việc lôi Ronaldo vào lễ ăn mừng của nhà vô địch là không cần thiết và thiếu tôn trọng một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

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