Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Enzo Fernandez lên tiếng

  • Thứ ba, 21/7/2026 09:41 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Phạm lỗi và bị truất quyền thi đấu trong trận chung kết, Enzo Fernandez hứng nhiều chỉ trích của người hâm mộ bóng đá.

Enzo có chia sẻ dài trên trang cá nhân sau World Cup 2026.

Ngày 21/7, Enzo Fernandez có bài đăng trên trang cá nhân sau khi Argentina nhận thất bại trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026.

"Khi thời gian trôi qua, bạn sẽ hiểu rằng có những điều lớn lao hơn nhiều so với một kết quả.

Đã nhiều năm nay, tập thể này luôn đại diện cho đất nước theo cách tuyệt vời nhất. Chúng tôi cho thấy rằng thi đấu không chỉ là chiến thắng, mà còn là cống hiến tất cả vì màu áo, và không bao giờ buông xuôi. Tôi tự hào được là một phần của tập thể luôn dám đối mặt, luôn thi đấu hết mình và bảo vệ màu cờ sắc áo bằng niềm tự hào, sự khiêm nhường và tinh thần trách nhiệm", anh viết.

Nam tiền vệ cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Argentina đã đồng hành, ủng hộ đội tuyển trong từng trận đấu, giúp anh và đồng đội luôn có cảm giác được thi đấu trên sân nhà dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

"Được khoác lên mình màu áo của đội tuyển quốc gia là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi, và tôi sẽ luôn cống hiến tất cả mỗi khi có cơ hội bảo vệ màu áo ấy", anh bày tỏ.

Bài đăng của Enzo nhanh chóng nhận được hơn 1,8 triệu lượt tương tác chỉ sau ít giờ đăng tải. Dưới bài đăng, anh cũng nhận được nhiều bình luận động viên, tri ân từ người hâm mộ sau những gì đã cống hiến cho đội tuyển quốc gia tại World Cup năm nay.

enzo ảnh 1

Pha phạm lỗi thứ 2 khiến Enzo phải nhận thẻ vàng rồi rời sân.

Đây cũng là bài đăng đầu tiên của Enzo kể từ sau trận chung kết World Cup với Tây Ban Nha vào rạng sáng 20/7. Trong trận đấu này, tiền vệ của Chelsea mắc lỗi khiến anh phải nhận 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu ở phút bù giờ thứ 3.

Chiếc thẻ đỏ của Enzo được xem như bước ngoặt, đẩy Argentina vào thế khó và cuối cùng phải nhận bàn thua ở hiệp phụ.

Sau trận đấu, trang cá nhân của Enzo bị nhiều dân mạng tràn vào để lại bình luận công kích, mỉa mai, cho rằng sai lầm của anh đã góp phần khiến đội nhà thất bại. Nhiều nhà bình luận chuyên môn cũng cho rằng hành động của nam tiền vệ là dại dột, đặc biệt trong một trận đấu quan trọng như chung kết.

Trên mạng xã hội, nhiều người còn lan truyền hình ảnh Enzo bước đến và ôm từng đồng đội nhưng khựng lại khi đến gần Messi, đưa tay lên đầu đầy bối rối mà không dám ôm người đội trưởng. Cuối cùng, anh chỉ dám quay ra phía sau ôm thủ môn Emiliano Martinez.

"Có lẽ trong lòng cậu ấy hiểu rất rõ những gì mình thể hiện hôm nay đã mang lại nỗi thất vọng lớn thế nào cho đàn anh, cũng là thần tượng lớn nhất của mình", một tài khoản Threads chia sẻ lại khoảnh khắc này bày tỏ.

'Thế hệ lo âu'

Theo nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt, trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay phải đối mặt với một loại áp lực mà các thế hệ trước không hề biết đến: áp lực từ những lượt thích, bình luận và sự so sánh không hồi kết trên mạng xã hội. Điều này tạo ra một vòng xoáy độc hại, nơi lòng tự trọng bị gắn chặt với những con số ảo thay vì giá trị thực tế.

Enzo Fernandez khiến CĐV Argentina phẫn nộ

Bị truất quyền thi đấu sau thẻ đỏ trong trận chung kết World Cup 2026, chân sút Argentina đang trở thành tâm điểm chỉ trích của nhiều dân mạng.

28:1691 hôm qua

Mai An

Ảnh: Reuters

enzo Enzo Fernandez argentina world cup

Đọc tiếp

Phản ứng của Yamal khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn

Phản ứng của Yamal khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn

04:25 20/7/2026 04:25 20/7/2026

0

Cú đá phạt đẹp mắt của Yamal tưởng sẽ đi vào lịch sử nhưng lại là cơ hội để Emiliano Martinez phô diễn sự xuất sắc. Sau tình huống bỏ lỡ, ngôi sao Tây Ban Nha ôm mặt tiếc nuối.

Mối duyên chấn động thế giới của Messi và Yamal

Mối duyên chấn động thế giới của Messi và Yamal

10:30 19/7/2026 10:30 19/7/2026

0

Đứa trẻ từng nằm trong chiếc chậu, được Messi tắm cho năm nào giờ đã lớn lên thành truyền nhân của anh tại Barcelona, và có thể sắp kế thừa cả vị thế trên đỉnh bóng đá.

Messi cay đắng

Messi cay đắng

05:27 20/7/2026 05:27 20/7/2026

0

Nhận thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, Messi và đồng đội chính thức trở thành cựu vương giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý