Enzo Fernandez lên tiếng

Phạm lỗi và bị truất quyền thi đấu trong trận chung kết, Enzo Fernandez hứng nhiều chỉ trích của người hâm mộ bóng đá.

Enzo có chia sẻ dài trên trang cá nhân sau World Cup 2026.

Ngày 21/7, Enzo Fernandez có bài đăng trên trang cá nhân sau khi Argentina nhận thất bại trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026.

"Khi thời gian trôi qua, bạn sẽ hiểu rằng có những điều lớn lao hơn nhiều so với một kết quả.

Đã nhiều năm nay, tập thể này luôn đại diện cho đất nước theo cách tuyệt vời nhất. Chúng tôi cho thấy rằng thi đấu không chỉ là chiến thắng, mà còn là cống hiến tất cả vì màu áo, và không bao giờ buông xuôi. Tôi tự hào được là một phần của tập thể luôn dám đối mặt, luôn thi đấu hết mình và bảo vệ màu cờ sắc áo bằng niềm tự hào, sự khiêm nhường và tinh thần trách nhiệm", anh viết.

Nam tiền vệ cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Argentina đã đồng hành, ủng hộ đội tuyển trong từng trận đấu, giúp anh và đồng đội luôn có cảm giác được thi đấu trên sân nhà dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

"Được khoác lên mình màu áo của đội tuyển quốc gia là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi, và tôi sẽ luôn cống hiến tất cả mỗi khi có cơ hội bảo vệ màu áo ấy", anh bày tỏ.

Bài đăng của Enzo nhanh chóng nhận được hơn 1,8 triệu lượt tương tác chỉ sau ít giờ đăng tải. Dưới bài đăng, anh cũng nhận được nhiều bình luận động viên, tri ân từ người hâm mộ sau những gì đã cống hiến cho đội tuyển quốc gia tại World Cup năm nay.

Pha phạm lỗi thứ 2 khiến Enzo phải nhận thẻ vàng rồi rời sân.

Đây cũng là bài đăng đầu tiên của Enzo kể từ sau trận chung kết World Cup với Tây Ban Nha vào rạng sáng 20/7. Trong trận đấu này, tiền vệ của Chelsea mắc lỗi khiến anh phải nhận 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu ở phút bù giờ thứ 3.

Chiếc thẻ đỏ của Enzo được xem như bước ngoặt, đẩy Argentina vào thế khó và cuối cùng phải nhận bàn thua ở hiệp phụ.

Sau trận đấu, trang cá nhân của Enzo bị nhiều dân mạng tràn vào để lại bình luận công kích, mỉa mai, cho rằng sai lầm của anh đã góp phần khiến đội nhà thất bại. Nhiều nhà bình luận chuyên môn cũng cho rằng hành động của nam tiền vệ là dại dột, đặc biệt trong một trận đấu quan trọng như chung kết.

Trên mạng xã hội, nhiều người còn lan truyền hình ảnh Enzo bước đến và ôm từng đồng đội nhưng khựng lại khi đến gần Messi, đưa tay lên đầu đầy bối rối mà không dám ôm người đội trưởng. Cuối cùng, anh chỉ dám quay ra phía sau ôm thủ môn Emiliano Martinez.

"Có lẽ trong lòng cậu ấy hiểu rất rõ những gì mình thể hiện hôm nay đã mang lại nỗi thất vọng lớn thế nào cho đàn anh, cũng là thần tượng lớn nhất của mình", một tài khoản Threads chia sẻ lại khoảnh khắc này bày tỏ.