Phản ứng của Yamal khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn

Cú đá phạt đẹp mắt của Yamal tưởng sẽ đi vào lịch sử nhưng lại là cơ hội để Emiliano Martinez phô diễn sự xuất sắc. Sau tình huống bỏ lỡ, ngôi sao Tây Ban Nha ôm mặt tiếc nuối.

Yamal tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội xuyên thủng khung thành của Emiliano Martinez.

Rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha diễn ra trên sân MetLife (Mỹ), thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ toàn cầu.

Những phút cuối, Argentina chỉ còn 10 người sau tấm thẻ vàng thứ 2 của Enzo Fernandez. Phút 90+8, Lamine Yamal tung cú đá phạt đưa bóng vào góc xa nhưng Emiliano Martinez vẫn kịp bay người cứu thua cho đại diện Nam Mỹ. Thủ môn thuộc biên chế Aston Villa đã có 10 pha cản phá ở chung kết, một kỷ lục của giải đấu.

Sau pha bỏ lỡ đáng tiếc, máy quay bắt trọn biểu cảm của siêu sao Tây Ban Nha. Anh ôm đầu, vẻ mặt tỏ rõ sự tiếc nuối.

Trước đó, Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống phạm lỗi với Pau Cubarsi và bị truất quyền thi đấu. Tình huống dẫn đến sự phản ứng, tranh cãi của nhiều cầu thủ Argentina và cả Tây Ban Nha.

Trong một khoảnh khắc, máy quay ghi lại cảnh Messi tìm đến trọng tài chính Slavko Vincic, "mách" rằng Cucurella dùng tay che miệng khi trao đổi. Điều này có thể khiến cầu thủ Tây Ban Nha phải rời sân vì vi phạm quy định.

Tuy nhiên, trọng tài chính không công nhận, cho rằng Cucurella chưa có hành vi che miệng phạm luật. Máy quay trước đó cũng ghi lại cảnh chân sút Tây Ban Nha chỉ đưa ngón tay lên miệng trong khoảnh khắc, chưa đủ để phạm luật.

Vì thẻ đỏ của Enzo, trận chung kết trở nên khó khăn hơn với nhà đương kim vô địch khi phải chơi thiếu người. Messi và đồng đội sẽ phải nỗ lực hơn 100% sức lực để chống lại Tây Ban Nha đang liên tục gây sức ép.

Khoảnh khắc Messi giơ tay "mách" Marc Cucurella dùng tay che miệng, song trọng tài quyết định hậu vệ Tây Ban Nha không phạm lỗi.