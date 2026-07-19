Vì sao trận tranh hạng 3 của Anh - Pháp lại 'điên rồ nhất lịch sử'?

Từ hiệp một khó tin, màn vùng dậy của tuyển Pháp đến cơn mưa kỷ lục, Anh - Pháp đã biến trận tranh hạng ba thành một trong những màn so tài đáng nhớ nhất World Cup.

Hình ảnh các cầu thủ Pháp và Anh ôm nhau sau trận tranh hạng 3 gây chú ý.

"Màn rượt đuổi 10 bàn thắng", "Kinh điển", "Bữa tiệc bàn thắng"... Đó là những cụm từ hàng loạt tờ báo quốc tế như The Guardian, ESPN dùng để mô tả trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa Anh và Pháp, diễn ra rạng sáng 19/7.

Ít ai ngờ một trận đấu vốn thường bị xem là "an ủi" hoặc là "màn tra tấn" cho hai đội thua bán kết lại trở thành cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn bậc nhất giải đấu. Từ thế trận một chiều trong 45 phút đầu đến màn vùng dậy ngoạn mục của tuyển Pháp sau giờ nghỉ, trận đấu liên tục đảo chiều cảm xúc và kết thúc với 10 bàn thắng.

Trận đấu ít được mong đợi

Trước khi bóng lăn, không nhiều người kỳ vọng màn so tài giữa Anh và Pháp sẽ tạo nên dấu ấn đặc biệt. Theo tờ báo Pháp L'Equipe, cả hai đội tuyển đều trở lại tập luyện mà "không có chút hứng thú nào" với trận đấu trên sân Hard Rock, bởi họ vừa để vuột mất tấm vé vào chung kết ít ngày trước.

"Không ai muốn đá trận này, kể cả các cầu thủ Pháp. Giống chúng tôi, họ đều đã cống hiến hết mình và muốn vào chung kết", HLV tuyển Anh Thomas Tuchel nói.

Al Jazeera nhận định cả Anh lẫn Pháp đều bước vào trận đấu với tâm lý thất vọng sau khi lỡ cơ hội vào chung kết, còn các huấn luyện phải cân nhắc giữa việc trao cơ hội cho những cầu thủ ít được thi đấu và bảo toàn lực lượng. Chính vì vậy, giới chuyên môn từng dự đoán đây sẽ là một trận đấu có nhịp độ vừa phải, mang tính thủ tục nhiều hơn là cạnh tranh quyết liệt.

"Tam Sư" ghi tới 4 bàn vào lưới Pháp trong hiệp 1.

Thực tế diễn ra hoàn toàn ngược lại. Ngay từ những phút đầu, tuyển Anh đã tạo nên điều mà ngay cả truyền thông nước này cũng không lường trước.

Theo đó, dù thiếu hai ngôi sao lớn nhất, Harry Kane và Jude Bellingham, "Tam Sư" vẫn áp đảo hoàn toàn đối thủ, ít nhất là trong hiệp một.

Ngay từ những phút đầu, tuyển Anh đã dồn ép "Les Bleus". Declan Rice xuyên phá hàng tiền vệ đối phương trước khi ghi bàn mở tỷ số chỉ sau 3 phút thi đấu. Mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn với một tuyển Pháp thi đấu rệu rã. Ezri Konsa nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 18, trước khi Bukayo Saka lập cú đúp, giúp Anh dẫn tới 4-0 sau 45 phút đầu tiên.

Saka có ngày thi đấu chói sáng trước tuyển Pháp.

Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng chỉ trích sự rệu rã của "Les Bleus" nhanh chóng xuất hiện. Nhiều người cho rằng tuyển Pháp dường như chỉ mong trận đấu kết thúc để sớm trở về nhà.

Dù vẫn năng nổ, Mbappe cũng không thể hiện được nhiều khi thiếu sự phối hợp ăn ý từ đồng đội. Cả 4 lần Anh có bàn thắng, máy quay đều lia tới chỗ thủ quân tuyển Pháp, ghi lại từ nụ cười gượng gạo đến biểu cảm thẫn thờ của anh.

Hai kịch bản trong một trận đấu

Nếu 45 phút đầu hoàn toàn thuộc về tuyển Anh thì hiệp hai lại mang đến một bộ mặt trái ngược. Sau giờ nghỉ, Pháp liên tiếp ghi 3 bàn nhờ cú đúp của Kylian Mbappe cùng pha lập công của Bradley Barcola, rút ngắn tỷ số từ 0-4 xuống còn 3-4 và kéo trận đấu trở lại thế giằng co.

Theo Bavarian Football Works, sự thay đổi này đến từ những điều chỉnh nhân sự của HLV Didier Deschamps. Sự xuất hiện của Dayot Upamecano trong hiệp hai giúp hàng phòng ngự Pháp lấy lại sự ổn định, qua đó tạo điều kiện để toàn đội tập trung nhiều hơn cho mặt trận tấn công.

Dù vậy, mỗi lần Pháp rút ngắn cách biệt, Anh đều có lời đáp trả. Saka hoàn tất cú hat-trick trên chấm phạt đền, còn Jude Bellingham khép lại chiến thắng 6-4 bằng bàn thắng thứ 6 của "Tam Sư".

Hạng ba là thành tích tốt nhất của tuyển Anh kể từ World Cup 1966.

Không chỉ được nhớ đến bởi diễn biến kịch tính, trận đấu còn đi vào lịch sử. Với tổng cộng 10 bàn thắng, Anh - Pháp trở thành trận tranh hạng ba có nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup, vượt qua kỷ lục 9 bàn tồn tại từ năm 1958, khi Pháp đánh bại Tây Đức 6-3.

Đây cũng là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất World Cup 2026, kể từ kể từ khi Hungary đánh bại El Salvador với tỷ số 10-1 ở kỳ World Cup năm 1982, theo ESPN.

Về cá nhân, cú đúp trước tuyển Anh không đủ cứu Pháp khỏi thất bại, nhưng lại đưa Mbappe vào lịch sử World Cup. Tiền đạo người Pháp trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup với 22 bàn, vượt kỷ lục 21 bàn của Lionel Messi. Anh cũng khép lại giải đấu với 10 bàn thắng, dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới trước trận chung kết.

Bên cạnh đó, Michael Olise cũng thiết lập một cột mốc đáng nhớ dù liên tục bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn trong trận này. Với pha kiến tạo thứ 7 tại World Cup 2026, tiền vệ tuyển Pháp cân bằng thành tích do huyền thoại Pele lập trong màu áo Brazil.

Về phía tuyển Anh, chiến thắng với tỷ số 6-4 không chỉ mang về vị trí thứ ba chung cuộc mà còn đánh dấu thành tích ấn tượng nhất của "Tam Sư" tại một kỳ World Cup kể từ lần đăng quang năm 1966. Saka cũng có trận đấu để đời khi lập được hat-trick.

Bởi vậy, dù ít được chờ đợi trước giờ bóng lăn, cuộc đối đầu giữa Anh và Pháp đã phá vỡ mọi dự đoán để trở thành một trong những trận tranh hạng ba đáng nhớ nhất lịch sử World Cup.