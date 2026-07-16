Harry Kane nén khóc khi Anh gục ngã trước Argentina

Đội trưởng "Tam sư" không giấu nổi vẻ buồn bã, thất vọng khi đội tuyển vuột tay khỏi tấm vé vào chung kết World Cup 2026 sau màn lội ngược dòng của Argentina.

Harry Kane kìm nén nỗi buồn khi tuyển Anh để vuột mất tấm vé vào chung kết.

Rạng sáng 16/7 (giờ Việt Nam), giấc mơ vào chung kết World Cup sau 60 của tuyển Anh tan vỡ sau màn lội ngược dòng ngoạn mục của Argentina với tỷ số 2-1.

Kết thúc hơn 90 phút thi đấu nghẹt thở trên sân vận động Atlanta, trái ngược với cảnh ăn mừng hạnh phúc của "La Albiceleste" là hình ảnh buồn bã của các cầu thủ "Tam sư".

Jude Bellingham, Harry Kane được máy quay ghi lại vẻ mặt thất vọng, tiếc nuối khi đội nhà để vuột mất tấm vé vào chung kết. Đội trưởng Harry Kane và nhiều đồng đội cũng ôm lấy, an ủi nhau sau tiếng còi mãn cuộc.

Hình ảnh này khiến nhiều người hâm mộ tuyển Anh không khỏi chạnh lòng. Trước một nhà đương kim vô địch, chân sút sinh năm 1993 và đồng đội đã có những phút giây thi đấu quả cảm song may mắn vẫn không mỉm cười với tuyển Anh.

Chia sẻ với BBC sau trận đấu, Kane nói: "Tôi thực sự suy sụp. Suy sụp vì các đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ. Chúng tôi chơi tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nhưng sau khi dẫn 1-0, cả đội chỉ cố giữ tỷ số. Ở đẳng cấp này, như vậy là không đủ".

Tuyển Anh thất vọng khi không thể hoàn thành giấc mơ vào chung kết World Cup sau 60 năm. Ảnh: Reuters.

Trước đó, trận bán kết rạng sáng 16/7 diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu trận đấu với hàng loạt tình huống va chạm của cầu thủ hai bên. Chỉ sau hiệp 1, đã có tới 19 pha phạm lỗi được ghi nhận, 12 trong số đó thuộc về cầu thủ bên phía Argentina, cho thấy mức độ nảy lửa của màn đối đầu.

Tuyển Anh là đội có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 55. Tuy nhiên, Argentina chứng minh sức nặng của nhà đương kim vô địch khi có bàn gỡ hòa ở phút thứ 86 của Enzo Fernandez, đưa thế trận trở lại vạch xuất phát. Sau đó ít phút, không kịp để khán giả nghĩ về khả năng đấu hiệp phụ, Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Argentina ở phút 90+2.

Với chiến thắng này, Argentina sẽ là đội đối đầu với Tây Ban Nha vào rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), bước vào trận đấu cuối trong hành trình bảo vệ ngôi vương.