Jude Bellingham bất lực

Nỗ lực chạy đến cản phá cú sút của Enzo Fernandez nhưng quá muộn, Jude Bellingham đành bất lực nhìn đối thủ ghi bàn.

Jude Bellingham chỉ còn biết nhìn bất lực trước bàn gỡ hòa của Argentina.

Rạng sáng 16/7 (giờ Việt Nam), người hâm mộ chứng kiến trận cầu nghẹt thở giữa tuyển Anh và Argentina ở bán kết World Cup 2026.

"Tam Sư" là phía mở tỷ số trước ở phút thứ 55 sau hàng loạt va chạm nảy lửa giữa hai bên. Sau đó, Argentina liên tục gia tăng sức ép lên khung thành đối phương để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Giây phút vỡ òa đến với cổ động viên "La Albiceleste" ở phút thứ 86, Enzo Fernandez đánh bại thủ môn Jordan Pickford khi tỏa sáng với cú ra chân từ ngoài vùng cấm. Đường chuyền đẹp từ Messi cùng khoảng trống đẹp khiến Fernandez thoải mái tung ra cú sút nắn nót.

Enzo Fernandez ăn mừng ngạo nghễ sau khi ghi bàn. Ảnh: Reuters.

Trong tình huống này, Jude Bellingham đã nỗ lực chạy về phía Fernandez để cản phá song mọi thứ đã quá muộn. Khoảnh khắc khung thành tuyển Anh rung lên, Bellingham chỉ biết nhìn đầy bất lực. Hình ảnh này cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Việt.

Đáng nói chỉ ít phút sau pha gỡ hòa, Argentina thậm chí đảo ngược thế trận khi tiếp tục có bàn thắng ở phút 90+2. Ngay sau khi bóng nảy ra sau cú sút dội cột dọc của Mac Allister, Messi tiếp tục là người thực hiện quả tạt để Lautaro Martinez bật cao đánh đầu thành bàn.

Kết trận, giấc mơ vào chung kết World Cup sau 60 năm của "Tam Sư" bị dập tắt trước sự thăng hoa của Argentina. Đương kim vô địch thế giới tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương với chiến thắng 2-1 ở bán kết.