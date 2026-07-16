Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Jude Bellingham bất lực

  • Thứ năm, 16/7/2026 04:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nỗ lực chạy đến cản phá cú sút của Enzo Fernandez nhưng quá muộn, Jude Bellingham đành bất lực nhìn đối thủ ghi bàn.

Jude Bellingham chỉ còn biết nhìn bất lực trước bàn gỡ hòa của Argentina.

Rạng sáng 16/7 (giờ Việt Nam), người hâm mộ chứng kiến trận cầu nghẹt thở giữa tuyển Anh và Argentina ở bán kết World Cup 2026.

"Tam Sư" là phía mở tỷ số trước ở phút thứ 55 sau hàng loạt va chạm nảy lửa giữa hai bên. Sau đó, Argentina liên tục gia tăng sức ép lên khung thành đối phương để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Giây phút vỡ òa đến với cổ động viên "La Albiceleste" ở phút thứ 86, Enzo Fernandez đánh bại thủ môn Jordan Pickford khi tỏa sáng với cú ra chân từ ngoài vùng cấm. Đường chuyền đẹp từ Messi cùng khoảng trống đẹp khiến Fernandez thoải mái tung ra cú sút nắn nót.

bellingham ảnh 1

Enzo Fernandez ăn mừng ngạo nghễ sau khi ghi bàn. Ảnh: Reuters.

Trong tình huống này, Jude Bellingham đã nỗ lực chạy về phía Fernandez để cản phá song mọi thứ đã quá muộn. Khoảnh khắc khung thành tuyển Anh rung lên, Bellingham chỉ biết nhìn đầy bất lực. Hình ảnh này cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Việt.

Đáng nói chỉ ít phút sau pha gỡ hòa, Argentina thậm chí đảo ngược thế trận khi tiếp tục có bàn thắng ở phút 90+2. Ngay sau khi bóng nảy ra sau cú sút dội cột dọc của Mac Allister, Messi tiếp tục là người thực hiện quả tạt để Lautaro Martinez bật cao đánh đầu thành bàn.

Kết trận, giấc mơ vào chung kết World Cup sau 60 năm của "Tam Sư" bị dập tắt trước sự thăng hoa của Argentina. Đương kim vô địch thế giới tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương với chiến thắng 2-1 ở bán kết.

Đừng làm việc quá sức

Theo tác giả James Suzman, Đông Á được coi là khu vực đang phải chịu hậu quả nặng nề từ thực trạng nhân viên làm việc quá sức. Những con số đáng báo động về "văn hóa 996" ở Trung Quốc, hiện tượng "karoshi" (làm việc đến chết) tại Nhật Bản... được đề cập trong cuốn sách Lịch sử việc làm khiến chúng ta phải giật mình.

Messi bị phạm lỗi, cả đội Argentina lao ra 'nói chuyện phải trái'

Khoảnh khắc Messi bị phạm lỗi, được cả đội nhanh chóng lao ra bảo vệ, "đòi công bằng" lan truyền mạnh trên mạng xã hội sau hiệp 1 trận bán kết Anh - Argentina.

2 giờ trước

Mai An

bellingham argentina anh world cup bán kết

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý