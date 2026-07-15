Phần phỏng vấn bị tắt tiếng của Mbappe sau trận thua Tây Ban Nha

FOX Sports phải chèn tiếng "beep" trong màn phát biểu của đội trưởng tuyển Pháp sau thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026.

Mbappe trả lời phỏng vấn sau trận Pháp thua Tây Ban Nha. Ảnh: Fox.

Rạng sáng 15/7, Mbappe cùng tuyển Pháp gục ngã 0-2 trước Tây Ban Nha tại Dallas, khép lại giấc mơ vào chung kết World Cup 2026. Tiền đạo 28 tuổi có một trận đấu khá mờ nhạt. Cơ hội đáng chú ý duy nhất của anh là cú đá phạt trực tiếp đưa bóng vọt xà.

Sau trận đấu, Mbappe trả lời phỏng vấn Fox Sports. Khi được hỏi về màn trình diễn của bản thân, anh dường như đã buột miệng chửi thề. Tuy nhiên, Mbappe lập tức nói "xin lỗi" trước khi thốt ra câu chửi.

Trả lời bằng tiếng Anh, đội trưởng tuyển Pháp không giấu nổi sự thất vọng.

"Cuối cùng thì, khi chiến thắng, bạn sẽ nhận mọi lời ca ngợi. Nhưng khi thua, bạn phải, xin lỗi, hứng chịu mọi thứ chết tiệt. Đó là một phần của cuộc chơi, một phần trong sự nghiệp và cuộc sống của tôi.

Là đội trưởng, tôi phải chịu mọi trách nhiệm và tôi không có vấn đề gì với điều đó. Chúng tôi muốn vào chung kết nhưng đã không làm được", anh nói.

Mbappe và nhiều ngôi sao tuyển Pháp có ngày thi đấu không thành công trước Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Đây không phải lần đầu tiên Mbappe có một cuộc phỏng vấn thẳng thắn đến mức phải bị tắt tiếng tại World Cup năm nay. Trước đó, sau chiến thắng đầy căng thẳng trước Paraguay ở vòng 16 đội, trận đấu mà Mbappe liên tục bị các cầu thủ Nam Mỹ khiêu khích, anh cũng không ngần ngại đáp trả.

Phát biểu bằng tiếng Pháp, Mbappe nói: "Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu như thế nào. Nếu phải nhúng tay vào đống bùn lầy (cách nói thô tục) thì chúng tôi cũng sẽ làm. Chúng tôi cũng biết cách chơi thứ bóng đá xấu xí. Có lẽ họ nghĩ chúng tôi sẽ xuất hiện trong những bộ tuxedo, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng".