Biểu cảm thất thần của Mbappe

Khoảnh khắc Tây Ban Nha có bàn thắng nhân đôi cách biệt, Mbappe tỏ rõ sự thất vọng, bất lực trong ngày Pháp bị "khắc chế".

Mbappe thất vọng khi tuyển Pháp bị dẫn trước 2 bàn.

Rạng sáng 15/7 (giờ Việt Nam), tuyển Tây Ban Nha khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng khi dễ dàng giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đương kim á quân Pháp tại bán kết World Cup 2026.

Các cầu thủ của "Les Bleus" lại có một ngày thi đấu không mấy ấn tượng và sớm để Tây Ban Nha dẫn trước bằng bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút thứ 20, sau pha phạm lỗi của Lucas Digne.

Đáng chú ý, ở phút thứ 58, cách biệt được nâng lên 2-0 sau cú dứt điểm của Pedro Porro. Lúc này, máy quay ghi lại được biểu cảm thất vọng, thất thần của đội trưởng tuyển Pháp Mbappe. Trên mạng xã hội, nhiều dân mạng nhận xét đây cũng là cảm xúc chung của nhiều cổ động viên "Les Bleus" trước màn trình diễn mờ nhạt của đội nhà trong trận bán kết.

Thậm chí ít phút sau đó, tỷ số suýt là 3-0 khi Yamal ghi bàn, nhưng trọng tài biên nhanh chóng phất cờ báo việt vị.

Thủ quân tuyển Pháp buồn bã trong ngày để thua Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Kể từ đó, Mbappe và tuyển Pháp tổ chức nhiều pha tấn công, nỗ lực ghi bàn rút ngắn cách biệt nhưng đều không thành công. Bản thân số 10 trong trận đấu này cũng không thể hiện được nhiều khi bị các cầu thủ Tây Ban Nha kèm chặt.

Thậm chí, ở những phút cuối trận, khi Pháp gần như không còn cơ hội lật ngược thế cờ, Mbappe không giữ được bình tĩnh, có hành động phạm lỗi thô bạo với thủ môn Unai Simon.

Cuối cùng, Pháp phải nhận thất bại cay đắng trước Tây Ban Nha. "La Roja" đã đoạt tấm vé đầu tiên lọt vào chung kết World Cup 2026, khi đánh bại ứng cử viên vô địch số 1 là Pháp. Họ sẽ gặp đội chiến thắng cặp bán kết còn lại là Anh hoặc Argentina.