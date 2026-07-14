Cảnh tượng như tận thế ở Pháp

Đám "mây sóng thần" khổng lồ bất ngờ ập vào bãi biển Pháp, kéo theo những cơn gió giật dữ dội khiến hàng trăm du khách đang tắm biển vội vã bỏ chạy.

Người dân bỏ chạy tán loạn khi đám "mây sóng thần" từ ngoài khơi tiến vào. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn video được ghi lại hôm 13/7 (giờ địa phương) cho thấy bầu trời trên bờ biển Hendaye, thuộc vùng Basque của Pháp, bất ngờ xuất hiện một "bức tường mây" khổng lồ tiến từ ngoài khơi vào đất liền. Chỉ trong ít phút, gió mạnh nổi lên, cát bay mù mịt, ô che nắng bị cuốn tung, khiến du khách tức tốc thu dọn ván lướt sóng, phao bơi và đồ đạc để tìm nơi trú ẩn.

Hiện tượng này được gọi là galerne - một dạng thời tiết đặc trưng ở vùng duyên hải Basque. Galerne xảy ra khi khối không khí lạnh từ vịnh Biscay tràn vào khu vực đất liền đang bị nung nóng, tạo nên sự thay đổi thời tiết cực kỳ đột ngột với gió tây bắc mạnh và nhiệt độ giảm sâu trong thời gian ngắn.

Dù được mô tả là "mây sóng thần", hiện tượng này thực tế xảy ra ngay trước các đợt dông lốc mạnh, không liên quan đến sóng thần.

Một người dân kể với Franceinfo: "Cảm giác giống như lốc xoáy. Chỉ trong chốc lát, gió nổi lên, mọi người đồng loạt đứng dậy bỏ đi và bầu trời tối sầm. Ban đầu còn nắng, nhưng ngay sau đó mây kéo đến và sương mù bao phủ".

Khung cảnh hỗn loạn khi hiện tượng galerne xảy ra trên bờ biển Pháp. Ảnh: @marcourrutia1/Instagram.

Một người khác cho biết dù người dân địa phương đã quen với hiện tượng "enbata" (tên gọi địa phương của galerne), quy mô lần này vẫn khiến họ kinh ngạc.

Khi đó, nhiệt độ tại Hendaye vào khoảng 39 độ C nhưng chỉ sau 6 phút đã giảm tới 11 độ C. Những người đang hứng cái nóng gần 38 độ C bỗng phải đối mặt với gió giật, bão cát và không khí mát lạnh tràn tới.

Hiện tượng tương tự cũng xảy ra tại thành phố Biarritz, nơi vừa ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 42,9 độ C. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi gió biển tràn vào, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 23 độ C.

Theo chuyên gia khí tượng Sébastien Léas của Météo-France, vùng núi Pyrenees và dãy Cantabria khiến luồng không khí lạnh từ biển bị dồn dọc theo bờ biển, làm galerne ở khu vực Basque trở nên đặc biệt dữ dội.

Trong khi đó, châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng thứ 3 của mùa hè. Italy dự báo sẽ hứng chịu nền nhiệt lên tới 45 độ C trong những ngày tới, đặc biệt tại đảo Sardinia. Thời tiết khô nóng cũng khiến nhiều vụ cháy rừng bùng phát từ bán đảo Iberia đến Pháp.

Tại Pháp, lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy lớn tại khu rừng Fontainebleau, gần Paris. Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 1.300 ha rừng, buộc khoảng 900 người phải sơ tán, đồng thời khiến cao tốc A6 và một số tuyến tàu cao tốc bị gián đoạn. Hai người đã bị bắt vì tình nghi gây ra vụ cháy.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết diện tích rừng bị cháy tại nước này từ đầu năm đã lên tới khoảng 32.000 ha, nhiều hơn cả năm 2025 và có thể lập kỷ lục mới do hạn hán kéo dài.

Theo dữ liệu từ mạng lưới EuroMOMO, hơn 10.000 ca tử vong vượt mức bình thường đã được ghi nhận tại 27 quốc gia châu Âu trong tuần cao điểm của đợt nắng nóng cuối tháng 6. Trong đó, hơn 9.000 trường hợp là người từ 65 tuổi trở lên. Các nhà khoa học nhận định hiện tượng nóng cực đoan do biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn, kéo dài hơn và nguy hiểm hơn.