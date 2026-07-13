Ôtô trôi dạt như xe đồ chơi trên đường phố Trung Quốc vì bão Bavi

Mưa lớn do bão Bavi khiến nhiều tỉnh thành Trung Quốc chìm trong nước, giao thông tê liệt, hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Cảnh tượng tê liệt ở Trung Quốc khi bão Bavi đổ bộ Bão Bavi gây mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, khiến trường học đóng cửa, hàng chục nghìn người sơ tán.

Nhiều trường học, công trường và điểm du lịch tại đông bắc Trung Quốc đã phải tạm dừng hoạt động khi bão Bavi tiếp tục di chuyển lên phía bắc, gây mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng. Chính quyền nhiều địa phương đã ban bố cảnh báo khẩn cấp do lũ lụt làm hư hỏng đường sá và khiến nhiều người dân bị mắc kẹt.

Cầu chìm trong nước, cánh đồng ngô ngập sâu, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt. Ngày 13/7, tại thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, chính quyền thông báo toàn bộ học sinh từ bậc mẫu giáo đến trung học cơ sở được nghỉ học. Các công trình xây dựng, hoạt động ngoài trời cũng tạm dừng, trong khi 94 điểm du lịch tiếp tục đóng cửa.

Chính quyền địa phương khuyến khích người lao động làm việc tại nhà và hạn chế đi lại để đảm bảo an toàn. Hơn 3.500 nhân viên thuộc 12 cơ quan nhà nước đang tham gia công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả lũ lụt, theo SCMP.

Đến sáng 13/7, nhiều tuyến đường tại Thẩm Dương bị ngập, buộc một số tuyến xe buýt và ga tàu điện ngầm phải tạm thời đóng cửa.

Nhiều địa phương tê liệt vì bão Bavi

Tại thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh khoảng 3 giờ di chuyển, lũ cuốn trôi nhiều ôtô. Truyền thông địa phương cho biết đường vào khoảng 9 ngôi làng bị phá hủy, khiến người dân mắc kẹt khi mưa lớn kéo dài đến đêm 12/7. Hình ảnh hiện trường cho thấy nước lũ dâng cao, cô lập nhiều khu dân cư.

Đây không phải lần đầu Thừa Đức hứng chịu thời tiết cực đoan trong năm nay. Thành phố này vẫn đang khắc phục hậu quả của trận mưa đá và mưa lớn xảy ra hồi tháng 6. Khi đó, ở một số khu vực, người dân phải dùng xẻng xúc tuyết đá và bùn để mở đường ra khỏi nhà.

Tại tỉnh An Huy, miền trung Trung Quốc, hơn 61.000 người đã được sơ tán trong ngày 12/7. Nhiều công viên đóng cửa, trong khi các hồ chứa nước chủ động xả nước để giảm áp lực trước mưa lớn.

Sáng 13/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc phát đi cảnh báo bão cấp màu xanh - mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp.

Nhiều ôtô đã bị cuốn trôi ở Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc do mưa lớn kéo dài đến tận đêm 12/7. Ảnh: SCMP.

Theo dự báo, bão Bavi sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h, sau đó chuyển hướng đông bắc và suy yếu dần trước khi tiến vào biển Hoàng Hải từ tỉnh Sơn Đông trong ngày thứ 14/7.

Dữ liệu giám sát mới nhất của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho thấy hiện tượng El Nino mạnh nhiều khả năng sẽ xuất hiện vào mùa thu hoặc mùa đông năm nay.

Các chuyên gia nhận định cường độ El Nino năm nay có thể tương đương đợt El Nino 1997-1998. Đây cũng là một trong những sự kiện mạnh nhất từng được ghi nhận.

Theo Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc, mùa đông tới có thể xuất hiện nhiều cơn bão mạnh cùng nhiệt độ mặt biển cao bất thường. Điều này có thể kéo theo các đợt mưa cực đoan và lũ lụt nghiêm trọng trong mùa hè năm 2027.

Cuộc chạy đua cứu người trong lũ

Tại miền Nam Trung Quốc, người dân đang hỗ trợ nhau vượt qua lũ. Có trường hợp sử dụng cả tủ lạnh làm phương tiện nổi để di chuyển giữa vùng ngập.

Trong khi đó, máy bay không người lái (drone) được huy động để vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập.

Thuyền rồng - vốn được dùng trong các cuộc đua truyền thống - cũng trở thành phương tiện cứu hộ. Tại một ngôi làng ở thành phố Quý Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đội đua thuyền rồng địa phương đã sử dụng chiếc thuyền dài 12 m để giải cứu hơn 200 người.

Đội đua này vốn đã luyện tập suốt 3 tháng cho giải đấu vào tháng 6, nhưng cuộc thi bị hủy vì thời tiết xấu. Một thành viên chia sẻ với Beijing News rằng lần này, chiếc thuyền đã được sử dụng theo cách ý nghĩa hơn.

Các tay chèo cho biết việc điều khiển thuyền trong nước lũ nguy hiểm hơn rất nhiều so với thi đấu vì dòng nước chảy xiết. Họ phải bố trí bốn người cùng điều khiển thuyền để tiếp cận các nạn nhân, trong đó có một em bé mới 21 ngày tuổi, một người cao tuổi và một đứa trẻ đang bám trên cây chờ cứu.

Tỉnh Liêu Ninh ở đông bắc Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt khi cơn bão Bavi tiếp tục gây thiệt hại vào sáng 13/7. Ảnh: SCMP.

Nhiều tình nguyện viên điều khiển drone cũng có mặt tại vùng thiên tai để vận chuyển hàng cứu trợ.

Theo các tình nguyện viên, việc vận hành drone trong mưa tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nước có thể làm hỏng pin, trong khi thiết bị bay gần nhà dân dễ va vào cây cối, đường dây điện hoặc người đi bộ nếu mất kiểm soát.

Khi nước bắt đầu rút tại một số khu vực, người dân quay trở về dọn bùn đất, tìm lại tài sản và thống kê thiệt hại.

Theo cơ quan chức năng, đợt lũ lần này đã khiến 39 người thiệt mạng và 9 người mất tích.

Tại các trung tâm sơ tán ở Quảng Tây, người dân xếp hàng nhận nước uống và thực phẩm. Nhiều người không kịp mang theo tài sản khi rời nhà, chỉ còn vài bộ quần áo trên người.

Một tình nguyện viên cho biết nhiều người sơ tán đến nơi trong tình trạng ướt sũng, chân trần, quần áo lấm đầy bùn. Nhiều em nhỏ được cõng trên lưng người lớn, vừa đói vừa khóc vì chưa có đồ ăn.

Thiệt hại tại nhiều ngôi làng rất lớn khi nhà cửa bị cuốn trôi, gia súc chết do ngập nước, ôtô hư hỏng và những cánh đồng hoa nhài bị phá hủy hoàn toàn. Một người dân chia sẻ: "Tất cả chúng tôi đều đã đánh giá thấp sức tàn phá của cơn bão này".

Một nhân viên cứu hộ nói với truyền thông Trung Quốc rằng điểm khác biệt lớn nhất của đợt lũ lần này là nước rút rất chậm so với các trận lũ trước đây.

Ông Wang Yi, trưởng một đội cứu hộ thuộc tổ chức phi lợi nhuận Blue Sky Rescue, cho biết trong quá trình cứu người tại Quý Cảng, ông chứng kiến mực nước tăng thêm khoảng 20 cm chỉ sau một ngày.

Một trong những ngôi làng chịu thiệt hại nặng nhất mà đội cứu hộ tiếp cận bị ngập sâu khoảng 8 m. Khi chèo thuyền qua khu vực này, các thành viên có thể chạm tay vào cả biển báo giao thông và camera giám sát vốn được lắp trên đường phố.

Theo ông Wang, việc cứu hộ trở nên nguy hiểm hơn vì nước lũ không chỉ chảy trên lòng sông mà tràn ngập khắp nhà cửa, đường phố và công trường xây dựng. Dưới mặt nước có nhiều bùn, đinh, cọc thép và các vật sắc nhọn khiến nhiều xuồng cứu hộ của lực lượng chức năng bị rách trong quá trình làm nhiệm vụ.