900 con rắn sổng chuồng, bò lổn nhổn vì lũ dữ ở Trung Quốc

Giữa đợt mưa lũ ở Quảng Tây (Trung Quốc), khoảng 900 con rắn, trong đó có rắn hổ mang độc, sổng khỏi trang trại, khiến người dân hoang mang và lực lượng cứu hộ khẩn cấp vào cuộc.

Do ảnh hưởng của bão Maysak, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) hứng chịu mưa lớn kéo dài, khiến nhiều hồ chứa tại thành phố Hoành Châu và Nam Ninh rơi vào tình trạng khẩn cấp.

Ngày 8/7, nhiều dân mạng Trung Quốc đăng tải ảnh chụp màn hình và video cho biết một trại nuôi rắn ở làng Dengwei bị lũ phá hủy, khiến lượng lớn rắn sổng chuồng. Các bài đăng cũng cảnh báo người dân khu vực lân cận cần đề cao cảnh giác.

Một số người dùng mạng xã hội còn cho biết nhiều người dân mắc kẹt đã bị rắn cắn, trong khi thuốc men và điều kiện điều trị đều thiếu thốn, theo CCTV.

Ông Wu Zhi, trưởng thôn Dengwei, cho biết vụ việc xảy ra vào sáng 6/7. "Theo ước tính ban đầu, khoảng 800-900 con rắn đã thoát ra sau khi trang trại bị nước lũ cuốn trôi. Đến nay, một người dân đã bị rắn cắn và đang được cấp cứu tại bệnh viện", ông nói với Red Star News hôm 8/7.

Ông Wu cho biết không phải toàn bộ số rắn đều có độc, phần lớn là rắn nước không độc.

Hàng trăm con rắn xổng khỏi trại nuôi, bơi lổn nhổn trong nước lũ ở Trung Quốc.

Một người dân họ Shen ở thị trấn Yunbiao cho biết các trang trại nuôi rắn nằm rải rác cả ở vùng trũng lẫn trên sườn đồi.



Do hai hồ chứa Liulan và Yunbiao bị tràn, nhiều khu vực thấp bị ngập sâu, khiến rắn từ các trang trại quy mô nhỏ thoát ra môi trường xung quanh. Ông Shen xác nhận một số người dân mắc kẹt đã bị rắn cắn nhưng không thể đến cơ sở y tế kịp thời vì vẫn bị cô lập.

Một chủ trại nuôi rắn họ Lei cho biết trang trại của ông nằm trên khu vực cao nên chưa bị ảnh hưởng bởi lũ.

Theo ông Lei, các trang trại địa phương chủ yếu nuôi 3 loài gồm rắn hổ mang, rắn chuột vua và rắn nước, trong đó chỉ rắn hổ mang là có độc.

Người dân địa phương được khuyến cáo không nên tự ý bắt rắn sổng chuồng.

Ông nhận định rắn từ các trang trại nhỏ ở vùng trũng có thể đã thoát ra với số lượng lớn, nhưng phần lớn rắn nuôi vốn sống trong rừng núi sẽ khó sống sót nếu bị ngâm nước quá lâu.

Chiều 7/7, một nhân viên của Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Hoành Châu cho tờ Global Times biết cơ quan chức năng đã nắm được thông tin về vụ vỡ trại nuôi rắn và các trường hợp người dân bị rắn cắn, đồng thời đã thông báo cho lực lượng tuyến đầu.

Đội cứu hộ đã được điều động tới hiện trường, song chưa có cập nhật mới. Nhà chức trách sẽ công bố thêm thông tin trong thông báo chính thức.

Ông Wu cho biết sau sự cố, hơn 10 người dân từ các ngôi làng lân cận không bị ngập đã tự nguyện thành lập đội bắt rắn. Họ đi từng nhà trong khu vực bị ảnh hưởng để bắt rắn, nhằm ngăn chặn thêm các vụ rắn cắn.

"Đội chủ yếu sử dụng dụng cụ câu cá và thiết bị kích điện để bắt rắn. Phần lớn rắn đã bị nước lũ cuốn trôi. Hiện chỉ còn một lượng nhỏ bám trên rác nổi và các mảnh vỡ trôi trên mặt nước. Đa số rắn bắt được đều là rắn nước không độc", ông Wu nói.

Ông cũng cho biết chính quyền đã phát thông báo khuyến cáo người dân không có chuyên môn không nên tự ý bắt rắn. "Nếu phát hiện rắn trong nhà, người dân cần báo ngay cho ban quản lý thôn để lực lượng chuyên trách đến xử lý", ông cho hay.