'Ba Con Cừu' sau bê bối chấn động

Sau thời gian vắng bóng vì bê bối quảng cáo sai sự thật, hai anh em streamer đình đám Trung Quốc Đại Dương và Tiểu Dương bỗng gây chú ý với kế hoạch bán khóa học livestream.

Động thái trở lại của anh em Đại Dương, Tiểu Dương thu hút sự chú ý.

Cuối tháng 6 vừa qua, tài khoản @Three Sheep Group Class - do công ty Ba Con Cừu của anh em Đại Dương và Tiểu Dương quản lý - đăng tải nhiều video quảng bá các khóa học thương mại điện tử trực tiếp. Các khóa học này sẽ do người anh Đại Dương đảm nhận vai trò giảng viên.

Theo nội dung quảng cáo, Đại Dương sẽ hướng dẫn các kỹ năng như tăng lưu lượng truy cập trực tuyến hay lựa chọn chủ đề phù hợp để sản xuất video. Các khóa học này hướng tới những người "chưa có nền tảng" nhưng muốn kiếm tiền từ hoạt động livestream, theo South China Morning Post.

Khóa học kéo dài 3 ngày có giá 1.980 nhân dân tệ (7,6 triệu đồng), trong khi chương trình kéo dài 28 ngày được bán với giá 19.980 nhân dân tệ (hơn 77 triệu đồng), được quảng bá có thể giúp "một người mới hoàn toàn xây dựng kỹ năng toàn diện".

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn nhờ sức ảnh hưởng của cặp anh em. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, công ty đã xóa các video quảng bá khóa học và gỡ bỏ đường dẫn đăng ký. Hiện chưa rõ lý do khiến công ty rút lại các khóa học.

Thông tin về khóa học mới của cặp anh em KOL cũng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng bình luận: "Khóa học giá chưa đến 2.000 nhân dân tệ thực ra không đắt. Trước khi gặp bê bối, mức giá của họ có thể cao hơn gấp 100 lần". Tuy nhiên một người khác mỉa mai: "Họ đã biến mất khỏi tâm điểm quá lâu rồi. Có lẽ giờ họ nhớ chiếc ví của người theo dõi quá thôi".

Anh em Đại Dương, Tiểu Dương từng thống lĩnh ngành livestream bán hàng ở Trung Quốc trước khi dính bê bối.

Tại Trung Quốc, hai anh em Đại Dương và Tiểu Dương nổi tiếng từ năm 2018 nhờ các video ngắn hài hước về cuộc sống và tương tác thường ngày trong gia đình. Bộ đôi cùng một đối tác thành lập công ty Ba Con Cừu vào năm 2021, quản lý nhiều tài khoản mạng xã hội nổi tiếng và ký hợp đồng với hàng trăm streamer.

Đại Dương và Tiểu Dương từng thống trị ngành livestream bán hàng ở quốc gia tỷ dân, được mệnh danh là "KOL giàu nhất Trung Quốc". Tại Diễn đàn Hội nghị thượng đỉnh thương mại điện tử Quảng Đông năm 2023, Tiểu Dương từng dẫn đầu danh sách những influencer có thu nhập cao nhất, với thu nhập ròng đáng kinh ngạc lên tới 3,21 tỷ nhân dân tệ ( 12,4 nghìn tỷ đồng ).

Công ty của cặp anh em vướng bê bối vào tháng 9/2024 sau khi bán loại bánh trung thu được quảng cáo là thương hiệu Hong Kong và sản xuất tại Hong Kong. Tuy nhiên, cuộc điều tra của cơ quan quản lý tại thành phố Hợp Phì (tỉnh An Huy, Trung Quốc) cho thấy sản phẩm thực tế được sản xuất ở tỉnh Quảng Đông và chưa từng được bán tại Hong Kong.

Ba Con Cừu sau đó bị phạt gần 70 triệu nhân dân tệ ( 271 tỷ đồng ) vì quảng cáo sai sự thật, đồng thời toàn bộ tài khoản thuộc hệ thống bị cấm livestream. Trong năm qua, hầu hết streamer của công ty đã quay trở lại hoạt động, ngoại trừ anh em Đại Dương, Tiểu Dương.