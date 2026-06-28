Phía sau video người phụ nữ 'ôm con, bỏ mẹ' trong động đất gây bão MXH

Một đoạn video ghi lại cảnh cụ bà ngồi lại trong ngôi nhà rung lắc dữ dội giữa trận động đất ở Philippines gây xót xa, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Cụ bà bị bỏ lại trong nhà giữa trận động đất Khi ngôi nhà ở Philippines rung lắc do động đất, một người phụ nữ ưu tiên bế em nhỏ ra ngoài, để lại cụ bà một mình hoảng loạn trong ít giây trước có người khác quay lại hỗ trợ.

Ngày 27/6, nhiều trang mạng xã hội bất ngờ chia sẻ video ghi lại hình ảnh trong trận động đất ở Philippines, khi một cụ bà bị bỏ lại một mình bên trong ngôi nhà rung chuyển dữ dội.

Theo đoạn phim trích từ camera an ninh trong nhà, cụ bà và một em bé đang ngồi trên ghế nhựa giữa nhà, xung quanh có 3 người phụ nữ khác.

Khi căn nhà bắt đầu rung lắc, một người phụ nữ bế đứa trẻ chạy ra ngoài, những người khác cũng nhanh chóng bỏ chạy, để lại đồ đạc và thiết bị trong nhà rung lắc xung quanh cụ bà. Cụ cố bám vào chiếc bàn trước khi ngã xuống sàn. Sau khi rung chấn dịu xuống, một người phụ nữ quay trở lại và đỡ cụ bà dậy.

Đoạn video thu hút nhiều ý kiến bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng hành động ưu tiên mang em bé ra khỏi nhà của người phụ nữ là đúng, số khác lại bày tỏ sự thương cảm khi cụ bà cao tuổi phải trải qua những giây kinh hoàng một mình.

Theo South China Morning Post, tình huống được ghi lại hôm 8/6, khi trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines. Đoạn video được tài khoản Jonard Abrasado - cháu trai cụ bà - đăng trên mạng xã hội ngày 12/6, hút gần 3 triệu lượt xem.

Sức khỏe cụ bà vẫn ổn định sau trận động đất. Ảnh: silvertoes78/Facebook.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Abrasado gửi lời xin lỗi tới bà, cho biết anh đã nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất khi đang trên đường trở về nhà sau trận động đất.

"Cháu xin lỗi bà. Cháu thực sự nghĩ rằng mọi người trong nhà đã bị thương nặng. Chưa bao giờ tim cháu đập mạnh đến vậy trên đường về nhà vì nghĩ điều khủng khiếp đã xảy ra với cả gia đình", anh viết.

Abrasado cho biết anh không có mặt ở nhà khi động đất xảy ra, đồng thời nói rằng nếu có mặt, anh sẽ lập tức đưa bà ra ngoài và rất biết ơn vì có người thân quay lại đón bà. Trong một bài đăng khác, anh cảm ơn những người gửi lời hỏi thăm và cho biết cụ bà, người cần điều trị một khối u ở lưng, hiện vẫn ổn.

Người phụ nữ quay lại đón cụ cho biết cô cũng hoảng loạn và gặp khó khăn khi cố quay trở lại trong nhà vì bị rung lắc mạnh ở bên ngoài.

Trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ngày 8/6 đã khiến ít nhất 65 người ở Philippines thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà hư hại.

Đoạn video của gia đình Abrasado là một trong số nhiều hình ảnh về trận động đất ngày 8/6 gây phản ứng mạnh trên mạng xã hội.

Trong một đoạn video khác được chia sẻ rộng rãi, một cụ bà lao về phía cháu trai nhỏ khi nhà rung chuyển vì động đất. Sau đó bà bế đứa trẻ lên và cố che chắn cho cháu.