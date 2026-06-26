Cảnh tượng gây 'lú' trong trận Đức - Ecuador

Nhiều khán giả theo dõi trận Ecuador - Đức đồng loạt phàn nàn khi màu áo của trọng tài quá giống trang phục tuyển Đức, dễ gây nhầm lẫn trên sóng truyền hình.

Màu áo của trọng tài trùng với màu quần và tất của tuyển Đức.

Cụ thể, trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng 26/6, nữ trọng tài người Mỹ Tori Penso điều hành trận đấu với quần đen, tất đen dài và áo màu xanh bạc hà. Vấn đề nằm ở chỗ quần và tất trong bộ trang phục của tuyển Đức cũng có màu xanh bạc hà gần như tương tự.

Vì vậy, mỗi khi Penso xuất hiện ở khu vực bóng đang diễn ra quyết liệt, nhiều khán giả truyền hình không thể nhận ra đâu là trọng tài, đâu là cầu thủ.

"Vì sao trọng tài trận Ecuador gặp Đức lại mặc bộ đồ có màu gần giống với tuyển Đức như vậy? FIFA hãy sửa ngay trong giờ nghỉ giữa hiệp đi", một tài khoản phàn nàn trên X.

Một người khác đáp lại: "Tôi thắc mắc không hiểu sao chuyện này lại được cho phép xảy ra".

Nhiều khán giả phàn nàn màu sắc gần giống nhau của trang phục trọng tài và tuyển Đức dễ gây nhầm lẫn khi theo dõi.

Tại World Cup, FIFA ưu tiên để mỗi đội tuyển mặc bộ trang phục chính (màu sắc ưu tiên số một) trong các trận đấu. Tuy nhiên, nếu xảy ra hoặc có khả năng xảy ra xung đột màu sắc, một loạt nguyên tắc sẽ được áp dụng nhằm đảm bảo tạo ra sự tương phản màu sắc phù hợp.

Quá trình này bao gồm việc xem xét trang phục thi đấu của đội A, trang phục thi đấu của đội B, trang phục thủ môn của đội A, trang phục thủ môn của đội B và trang phục của tổ trọng tài để đưa ra quyết định cuối cùng. Khi có thể, FIFA sẽ cố gắng đảm bảo sự tương phản giữa trang phục màu tối và màu sáng trong các trận đấu nhằm hỗ trợ những người gặp tình trạng suy giảm khả năng phân biệt màu sắc.

Ở các giải đấu của FIFA như World Cup, ban tổ chức chuẩn bị nhiều bộ trang phục cho trọng tài (đen, vàng, đỏ, xanh, tím...) để đổi màu trước trận, tránh trùng với hai đội. Nếu vẫn xảy ra trùng màu thì thông thường: Trọng tài sẽ là người đổi áo, vì họ có nhiều lựa chọn hơn. Nếu không thể đổi được (rất hiếm ở cấp chuyên nghiệp), ban tổ chức sẽ tìm phương án khác trước khi trận đấu bắt đầu.

Trận đấu giữa CLB Manchester United và Stoke City (Premier League 2012) cũng từng bị phàn nàn khi trọng tài và thủ môn cùng mặc áo màu vàng. Người hâm mộ cho biết họ bị lúng túng khi theo dõi trận đấu trên truyền hình.