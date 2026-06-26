Ecuador hạ Đức, CĐV ăn mừng như vô địch World Cup

Đức dù đã chắc ngôi đầu bảng E vẫn tung đội hình mạnh và sớm vượt lên ngay phút thứ 2 nhờ pha lập công của Leroy Sane, nhưng Ecuador đáp trả chỉ 7 phút sau với bàn gỡ của Nilson Angulo. Đầu hiệp hai, Đức được hưởng phạt đền song VAR xác định Leroy Sane đã phạm lỗi trước đó nên quyết định bị hủy. Ecuador càng chơi càng hưng phấn và đến phút 77, Gonzalo Plata chớp thời cơ từ tình huống phạt góc để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 sau sai lầm của Manuel Neuer.