Ecuador hạ Đức, CĐV ăn mừng như vô địch World Cup

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Ecuador tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất vòng bảng World Cup 2026 khi lội ngược dòng đánh bại Đức 2-1 trên sân MetLife (East Rutherford, New Jersey, Mỹ) rạng sáng 26/6, qua đó giành vé vào vòng 32 đội với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
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Đức dù đã chắc ngôi đầu bảng E vẫn tung đội hình mạnh và sớm vượt lên ngay phút thứ 2 nhờ pha lập công của Leroy Sane, nhưng Ecuador đáp trả chỉ 7 phút sau với bàn gỡ của Nilson Angulo. Đầu hiệp hai, Đức được hưởng phạt đền song VAR xác định Leroy Sane đã phạm lỗi trước đó nên quyết định bị hủy. Ecuador càng chơi càng hưng phấn và đến phút 77, Gonzalo Plata chớp thời cơ từ tình huống phạt góc để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 sau sai lầm của Manuel Neuer.
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Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử Ecuador vượt qua vòng bảng World Cup sau giải đấu năm 2006. Đặc biệt chiến thắng trước một đội bóng mạnh như Đức khiến các cầu thủ cũng như người hâm mộ Ecuador vô cùng hưng phấn, ăn mừng cuồng nhiệt từ sân cỏ đến khán đài.
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Các cổ động viên Ecuador trong trang phục màu vàng đã mang đến tinh thần và những tiếng hát hò náo nhiệt cho sân vận động MetLife trong trận đấu cuối cùng vòng bảng World Cup.
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HLV Sebastian Beccacece leo thẳng lên khán đài ôm người thân sau khi trận đấu kết thúc.
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Một cổ động viên nữ của Ecuador ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội nhà.
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Ecuador bảo toàn chiến thắng 2-1 trong tiếng hò reo của hơn 80.000 khán giả trên sân MetLife.
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Ở phía ngược lại, cổ động viên Đức tỏ rõ sự thất vọng. Dù thất bại không ảnh hưởng tới ngôi đầu bảng E, màn trình diễn của tuyển Đức khiến HLV Julian Nagelsmann không hài lòng. "Chúc mừng Ecuador, họ hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi khởi đầu tốt nhưng sau đó không thể thích nghi với lối chơi giàu thể lực của họ. Chúng tôi phải rút kinh nghiệm và hướng tới trận đấu ở vòng loại trực tiếp", ông phát biểu sau trận đấu.
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Sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Sebastian Beccacece cùng các học trò ôm nhau ăn mừng, quỳ giữa sân cầu nguyện. Hàng chục nghìn CĐV Ecuador vẫn nán lại sân rất lâu để chia vui cùng đội tuyển.
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