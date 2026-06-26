Vợ Karius gây sốt khi làm MC World Cup

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Chỉ một tháng sau khi sinh con, Diletta Leotta, người dẫn chương trình nổi tiếng của DAZN và là vợ thủ môn Loris Karius (Đức), có mặt ở Mexico City trong lễ khai mạc World Cup. Hình ảnh nữ MC tràn đầy năng lượng thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ. Không ít fan bày tỏ bất ngờ khi bà mẹ hai con sớm trở lại với công việc.
Leotta làm nhiệm vụ dẫn chương trình cho nền tảng phát trực tuyến thể thao đình đám tại sân vận động Azteca huyền thoại - nơi đã chứng kiến những nhà vô địch như Pelé và Maradona và là nơi đăng cai World Cup lần thứ 3 trong lịch sử. Cô cũng chụp hình cùng những huyền thoại bóng đá của Brazil như Ronaldinho và Ronaldo "béo" (Ronaldo Luís Nazário de Lima). Leotta chia sẻ việc được đến World Cup như một "giấc mơ thành sự thật" trong hành trình làm nghề của mình.
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Leotta và chồng chào đón con con trai Leonardo vào ngày 9/5. Trước đó, cặp đôi đã có một con gái tên Aria, sinh năm 2023. Nữ MC dường như chỉ có vài tuần rời xa ánh đèn sân khấu và nhanh chóng trở lại với guồng quay của các dự án khác nhau.
Trên trang Instagram có 9,4 triệu người theo dõi, Leotta gây bất ngờ khi khoe hình ảnh lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ sau một tháng. Điều này được cho là nhờ vào quá trình tập luyện chăm chỉ, khoa học suốt thời gian mang bầu đến sau sinh. Trong loạt ảnh trong chuyến du lịch đăng ngày 25/6, nàng WAG khiến fan trầm trồ khi diện bikini gợi cảm.
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Leotta và Karius, cựu cầu thủ Liverpool và hiện khoác áo Schalke 04, kết hôn vào năm ngoái sau nhiều năm hẹn hò. Cặp đôi luôn thu hút sự chú ý từ truyền thông.
Leotta (34 tuổi) là người dẫn chương trình nổi tiếng của Italy. Cô học luật tại Đại học Luiss ở Rome và tốt nghiệp năm 2015. Leotta từng làm việc một thời gian ngắn cho Sky Meteo24 với tư cách là nhà khí tượng học vào đầu sự nghiệp của mình.
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Trên mạng xã hội, Leotta chia sẻ những hình ảnh tích cực, truyền cảm hứng cho người theo dõi. Dù đội bóng quê hương không giành được tấm vé tham dự World Cup năm nay, sự xuất hiện của nữ MC tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.
Kể từ khi ra đời vào khoảng năm 1873, chủ nghĩa nữ quyền đã góp phần định hình hệ thống luật pháp, văn hóa và xã hội trên toàn thế giới. Cuốn sách Nữ quyền - Khái lược những tư tưởng lớn mang đến cái nhìn tổng quan sinh động về một trong những phong trào xã hội quan trọng và có ảnh hưởng, nhưng cũng gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử nhân loại.