Vợ Karius gây sốt khi làm MC World Cup

Leotta làm nhiệm vụ dẫn chương trình cho nền tảng phát trực tuyến thể thao đình đám tại sân vận động Azteca huyền thoại - nơi đã chứng kiến ​​những nhà vô địch như Pelé và Maradona và là nơi đăng cai World Cup lần thứ 3 trong lịch sử. Cô cũng chụp hình cùng những huyền thoại bóng đá của Brazil như Ronaldinho và Ronaldo "béo" (Ronaldo Luís Nazário de Lima). Leotta chia sẻ việc được đến World Cup như một "giấc mơ thành sự thật" trong hành trình làm nghề của mình.