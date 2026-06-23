Trận mưa chưa từng thấy ở World Cup 2026

Ngoài sân, mưa như trút nước. Từ 18h07 đến 18h27 (giờ địa phương), lượng mưa ở Philadelphia lên tới 1,5 cm - được xem là lượng mưa lớn, có khả năng gây ngập cục bộ. Nửa giờ trôi qua và mặt trời cũng biến mất trên sân như những cầu thủ. Ở Mỹ, các trận thể thao bị gián đoạn vì mưa dông và sấm sét và chuyện thường xuyên xảy ra. Philadelphia nằm gần Florida, nơi được mệnh danh là thủ phủ sét và trung bình có 20 ngày giông bão vào mùa cao điểm tháng 6, 7.