Trận mưa chưa từng thấy ở World Cup 2026

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17h ngày 22/6 (4h sáng 23/6 giờ Việt Nam), trận đấu lượt thứ hai của vòng bảng World Cup 2026 giữa Pháp và Iraq diễn ra tại sân vận động Lincoln Financial Field (Philadelphia, Mỹ). Thời gian nghỉ giữa hiệp, mưa bắt đầu ập tới buộc trận đấu phải tạm hoãn. Từ phòng thay đồ, đội Pháp và Iraq được thông báo thời gian nghỉ giữa hiệp tăng từ 15 lên 30 phút. Đây là lần đầu tiên một trận đấu World Cup bị gián đoạn hơn 2 tiếng do mưa lớn kèm sét ngay trước khi hiệp hai bắt đầu.
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Trong hiệp một, đội trưởng của Pháp Kylian Mbappe lần lượt vượt qua dàn hậu vệ của Iraq. Phút thứ 14, anh thành công ghi bàn vào lưới đội bạn. Mbappe thi đấu rất thăng hoa cho đến khi bị những tia sét thực sự lóe lên trong vòng 13 km quanh sân vận động cản trở. Các quy định an toàn của Mỹ yêu cầu nếu sét đánh trong phạm vi 14 km quanh địa điểm thi đấu, trận đấu phải tạm dừng trong 30 phút.
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Khi mưa lớn trút xuống, những màn hình lớn quanh sân vận động hiển thị hướng dẫn để khán giả tìm nơi trú ẩn an toàn: "Vui lòng rời khỏi khu vực chỗ ngồi ngoài trời và tìm nơi trú ẩn trong sân vận động theo hướng dẫn của nhân viên".
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Ngoài sân, mưa như trút nước. Từ 18h07 đến 18h27 (giờ địa phương), lượng mưa ở Philadelphia lên tới 1,5 cm - được xem là lượng mưa lớn, có khả năng gây ngập cục bộ. Nửa giờ trôi qua và mặt trời cũng biến mất trên sân như những cầu thủ. Ở Mỹ, các trận thể thao bị gián đoạn vì mưa dông và sấm sét và chuyện thường xuyên xảy ra. Philadelphia nằm gần Florida, nơi được mệnh danh là thủ phủ sét và trung bình có 20 ngày giông bão vào mùa cao điểm tháng 6, 7.
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Khi phát thanh viên sân vận động cố gắng bắt chước giọng Michael Buffer và thông báo cho 68.000 khán giả có mặt rằng hiệp hai vẫn bị hoãn do thời tiết xấu, người hâm mộ không hề thấy vui vẻ. Họ la ó như thể hệ thống "VAR trên không" đã tước đi cơ hội xem một trận bóng đá mà họ đã bỏ tiền ra để xem. Tuy nhiên, nhiều người khác cố gắng nhìn vào mặt tích cực và kiên nhẫn chờ đợi.
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Đến khoảng 20h, mưa tạnh, các cầu thủ được thông báo ra sân giữa tiếng hò reo của khán giả. Mặt sân chịu ảnh hưởng đáng kể từ lượng mưa lớn. Các cầu thủ Pháp và Iraq chuyền bóng qua lại trên những vũng nước. Quả bóng lăn rồi dừng lại, lúc nhanh lúc chậm. Ban tổ chức phải triển khai lực lượng xử lý nước đọng.
Mbappe bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi hình ảnh anh đôn đốc nhân viên vệ sinh dọn nước trên sân lan truyền. Anh bắt tay và quan sát họ lau khô nước. Đội trưởng Les Bleus cố gắng giúp đỡ bằng cách chỉ tay xuống mặt cỏ như đang hướng dẫn nhân viên vệ sinh nên lau ở vị trí nào. Nhiều fan gọi vui anh là "đô đốc", "trưởng ban dọn dẹp".
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Trận đấu trở lại, người hâm mộ Pháp lại reo hò khi Mbappe ghi thêm một bàn thắng ở phút thứ 54. Bàn thắng của Dembélé ở phút thứ 66 ấn định chiến thắng 3-0 của đoàn quân Didier Deschamps.
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Điều kiện thời tiết khắc nghiệt không làm giảm đi sự hấp dẫn của trận đấu. Màn trình diễn đáng nhớ của Mbappe trong trận thứ 100 ở tuyển Pháp khiến khán giả nức lòng.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.