5 nàng WAG đẹp và giàu nhất World Cup 2026

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Đứng đầu danh sách là nữ diễn viên Tây Ban Nha Ester Expósito, được biết đến qua series Élite của Netflix và hiện là bạn gái của tiền đạo Pháp Kylian Mbappé. Cặp đôi lần đầu được bắt gặp xuất hiện cùng nhau vào đầu năm 2026, nhưng trước đó Expósito vốn đã là gương mặt quen thuộc với công chúng. Nữ diễn viên 26 tuổi sở hữu 24,2 triệu người theo dõi trên Instagram, nơi cô thường chia sẻ hình ảnh thảm đỏ, hậu trường công việc và những khoảnh khắc đời thường. Ảnh: @ester_exposito/Instagram.
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Dù chỉ đăng tải vài video trên TikTok, cô vẫn đạt trung bình 299.000 lượt tìm kiếm mỗi tháng. Các video này thu hút hàng triệu lượt xem nhờ mang đến góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống của nữ diễn viên. Sự nghiệp diễn xuất cùng các hợp đồng quảng bá giúp cô sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 6 triệu USD. Theo khảo sát, mức độ quan tâm của người dùng Mỹ dành cho Expósito đã tăng 72% trong một năm qua. Ảnh: @ester_exposito/Instagram.
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Xếp ngay sau là Georgina Rodríguez, hôn thê của siêu sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. Người mẫu gốc Tây Ban Nha - Argentina, 32 tuổi, hiện có 73,2 triệu người theo dõi trên Instagram và trung bình 810.000 lượt tìm kiếm mỗi tháng trên TikTok, cao nhất trong bảng xếp hạng. Rodríguez và Ronaldo gắn bó từ năm 2016. Sau 8 năm bên nhau, họ đính hôn vào tháng 8/2025. Ảnh:@georginagio/Instagram.
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Ngoài danh tiếng gắn với Ronaldo, Georgina còn sở hữu khối tài sản khoảng 10 triệu USD nhờ các hợp đồng hợp tác lâu năm với Chopard, L'Oréal, Charlotte Tilbury và Aroya Cruises. Từ một nhân viên bán hàng của Gucci, cô trở thành ngôi sao truyền hình thực tế với chương trình I Am Georgina ra mắt năm 2022. Chương trình giúp khán giả hiểu rõ hơn về cuộc sống của cô với vai trò doanh nhân, influencer toàn cầu và bạn đời của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh:@georginagio/Instagram.
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Xếp thứ ba là Bruna Biancardi, bạn gái của ngôi sao Brazil Neymar. Người mẫu 32 tuổi là mẹ của ba người con. Ảnh: @brunabiancardi/Instagram.
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Trang Instagram của cô kết hợp giữa những bộ ảnh thời trang, ảnh bìa tạp chí, nội dung về chương trình nấu ăn trực tuyến và hình ảnh gia đình bên Neymar. Biancardi xây dựng được sự nghiệp riêng khi hợp tác với các thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton và Balmain. Ảnh: @brunabiancardi/Instagram.
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Đứng thứ tư là Antonela Roccuzzo với 39,3 triệu người theo dõi trên Instagram. Khác với nhiều WAG nổi tiếng khác, Roccuzzo xây dựng hình ảnh kín tiếng và giản dị hơn. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm sức ảnh hưởng của cô. Roccuzzo đã xuất hiện trước công chúng cùng siêu sao Argentina Lionel Messi suốt hơn 20 năm. Họ quen nhau từ khi mới 9 tuổi và kết hôn vào năm 2017. Ảnh: @antonelaroccuzzo/Instagram.
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Cô xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn như Harper's Bazaar, hợp tác với Tiffany & Co. và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Các hợp đồng với adidas, Alo Yoga, Stella McCartney và Louis Vuitton giúp cô sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 20 triệu USD. Nội dung trên mạng xã hội của Roccuzzo chủ yếu xoay quanh việc tập luyện thể thao, gia đình và những khoảnh khắc bên Messi cùng 3 con trai. Ảnh: @antonelaroccuzzo/Instagram.
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Xếp thứ năm là Isabel Haugseng Johansen, với lượng tìm kiếm tăng 119% trong một năm. Điều đặc biệt là Johansen cũng là một cầu thủ bóng đá. Cô và tiền đạo Na Uy Erling Haaland lớn lên cùng thị trấn và quen biết nhau từ nhỏ. Ảnh: @isabellaa/Instagram.
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Theo Yahoo!, Johansen từng là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của CLB Bryne FK với 23 bàn thắng sau 36 trận. Sau nhiều năm làm bạn, cả hai chính thức hẹn hò và hiện đã có một con trai. Trên mạng xã hội, cô chia sẻ nhiều nội dung gần gũi như cuộc sống thường ngày, thời trang, bạn bè và những lần cổ vũ Haaland trên khán đài. Ảnh: @isabellaa/Instagram.
Kể từ khi ra đời vào khoảng năm 1873, chủ nghĩa nữ quyền đã góp phần định hình hệ thống luật pháp, văn hóa và xã hội trên toàn thế giới. Cuốn sách Nữ quyền - Khái lược những tư tưởng lớn mang đến cái nhìn tổng quan sinh động về một trong những phong trào xã hội quan trọng và có ảnh hưởng, nhưng cũng gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử nhân loại.