5 nàng WAG đẹp và giàu nhất World Cup 2026

Đứng đầu danh sách là nữ diễn viên Tây Ban Nha Ester Expósito, được biết đến qua series Élite của Netflix và hiện là bạn gái của tiền đạo Pháp Kylian Mbappé. Cặp đôi lần đầu được bắt gặp xuất hiện cùng nhau vào đầu năm 2026, nhưng trước đó Expósito vốn đã là gương mặt quen thuộc với công chúng. Nữ diễn viên 26 tuổi sở hữu 24,2 triệu người theo dõi trên Instagram, nơi cô thường chia sẻ hình ảnh thảm đỏ, hậu trường công việc và những khoảnh khắc đời thường. Ảnh: @ester_exposito/Instagram.