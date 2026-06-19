Lá thư ngôi sao 'bom tấn' ở World Cup gửi em gái đã mất gây xúc động

Những dòng tâm trong lá thư của tiền vệ Yan Diomande gửi em gái qua đời ở tuổi 15 trước ngày lên đường dự World Cup khiến nhiều người rơi nước mắt.

Yan Diomande là một trong những ngôi sao được săn đón nhất châu Âu.

Lá thư Yan Diomande gửi em gái qua đời ở tuổi 15 được The Player's Tribune đăng tải. Diomande (sinh năm 2006) hiện là tiền vệ trị giá 90 triệu euro. Chỉ sau một năm ra mắt, Yan Diomande từ một cầu thủ vô danh tại đội trẻ Leganés đã trở thành một trong những "bom tấn" tài năng được săn đón nhất châu Âu. Tại trận vòng bảng World Cup 2026, anh là người ghi bàn thắng vàng giúp Bờ Biển Ngà giành chiến thắng trước Ecuador.

Gửi Roxane thân yêu.

Em còn nhớ hồi có người mua cho anh một chiếc áo đấu hàng nhái của Manchester United, và anh đã viết số 7 của Ronaldo lên mặt sau bằng bút dạ đen không?

Khi ấy chúng ta không biết thế nào là giàu hay nghèo. Chúng ta chỉ biết đến hạnh phúc.

Em còn nhớ hồi chúng ta còn ở Abidjan, 25 người phải chen chúc ngủ trong một căn phòng không? Mẹ muốn xem phim truyền hình dài tập. Còn những người khác thì muốn xem phim điện ảnh. Em còn nhớ hồi ấy anh toàn giả vờ ngủ rồi lẻn vào phòng xem TV sau nửa đêm không? Anh sẽ vặn nhỏ âm lượng TV hết mức, chỉ khoảng 2 vạch thôi, rồi xem bóng đá trong bóng tối và mơ mộng.

Em có nhớ hồi ấy người lớn thấy anh chơi bóng đá trên nền đất và gọi anh là "Roberto Carlos" vì anh sút bóng quá mạnh không? Lúc ấy anh giận lắm, vì CR7 (biệt danh của Cristiano Ronaldo) mới là thần tượng của anh cơ mà.

Diomande viết số 7 của thần tượng Ronaldo sau chiếc áo đá bóng ngày còn bé.

Em còn nhớ hồi anh đi chơi bóng xa nhà không? Lúc đó anh mới 9 tuổi. Đến Inter Foot Sud Comoé, tận gần biên giới Ghana. Anh chỉ là một cậu bé, một mình. Anh không biết mình đã từng kể chuyện này chưa, nhưng anh và mấy đứa trẻ khác thường vào làng ăn trộm khoai tây vì đói quá. Bọn anh làm một vụ "giả cướp ngân hàng". Hai đứa đánh lạc hướng chủ cửa hàng, và 18 đứa khác chạy ra với hai củ khoai tây. Chúng thậm chí còn không ngon. Nhưng chúng có vị tuyệt vời. Đến giờ đó vẫn là món ăn yêu thích của anh. Khoai tây luộc với chút dầu. Nó gợi nhớ anh về những ngày đó.

Em còn nhớ lúc anh có được đôi giày đá bóng đầu tiên không, anh đã ôm chúng đi ngủ. Hồi bé, anh chỉ chơi bóng với đôi dép nhựa trắng. Ngay cả bây giờ khi về nhà, anh vẫn chơi với dép. Đó là truyền thống của nhà mình.

Em còn nhớ không, mỗi khi anh về nhà, bạn lại bảo với mấy đứa bạn hàng xóm rằng: "Sao cậu lại ngừng tập luyện? Anh Yan sẽ không mua xe cho cậu đâu. Cậu phải tiếp tục tập đi chứ".

Lúc đó em mới 10 tuổi nhưng đã là người đại diện của anh rồi.

Em còn nhớ những ngày hai ta ngồi mơ về việc chuyển đến Pháp không? Chúng ta sẽ đi mua sắm, thuê căn hộ riêng, rồi anh sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá giàu có với xe hơi và nhà lớn, còn em sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Em là người luôn tin rằng anh có thể trở thành Cristiano tiếp theo, trong khi mọi người khác thì cười nhạo.

Em còn nhớ hồi anh chuyển đến Mỹ học cấp ba năm 15 tuổi không? Anh nhớ nhà kinh khủng. Suốt mấy tháng trời anh chẳng hiểu ai nói gì cả. Họ xếp anh ngồi cạnh một cậu bé người Pháp, và cậu ấy cố gắng dịch lại tất cả những gì giáo viên nói. Em còn nhớ lúc anh gọi điện và nói: "Em sẽ không tin đâu, bọn trẻ ở đây dám cãi cả giáo viên".

Ở quê nhà, em biết đấy, chúng ta thậm chí còn không dám chớp mắt trước người lớn tuổi.

Em còn nhớ hồi họ cho anh thử việc ở Bournemouth không? Rồi ở Chelsea, Rangers, Olympiacos, Crystal Palace? Eze và Olise thậm chí còn đến gặp anh sau một buổi tập và bảo: "Này nhóc, cậu giỏi thật đấy". Nhưng họ vẫn không ký hợp đồng với anh.

Ngay cả các đội B ở MLS (giải nhà nghề Mỹ) cũng không muốn nhận anh. Anh không biết tại sao. Họ không bao giờ cho anh biết lý do. Người lớn lo liệu mọi thứ. Họ cứ đưa anh đi khắp châu Âu, và ai cũng từ chối.

Visa của anh hết hạn. Giấc mơ của anh tan vỡ. Họ đưa anh trở lại châu Phi, và chúng ta đã ôm nhau khóc.

Chính em là người không bao giờ ngừng tin tưởng. Vài tuần sau, anh ký hợp đồng với Leganés (Tây Ban Nha) và chúng ta lại khóc, nhưng là giọt nước mắt kiểu khác.

Hồi đó anh vẫn còn cảm xúc. Giờ thì anh chẳng cảm nhận được gì cả. Cứ như thể anh không còn là con người nữa. Từ khi em mất, anh chỉ còn là một khoảng trống rỗng.

Tiền vệ 19 tuổi cảm thấy mất mát to lớn khi em gái đột ngột qua đời.

Anh thậm chí không nghĩ mình đã rơi một giọt nước mắt nào vào ngày họ báo tin em ra đi. Anh chỉ quá sốc mà thôi.

Đó là vài tuần sau khi anh ra mắt Leganés, ai lại ra mắt ở tuổi 18 mà lại đối đầu với Real Madrid chứ? Thật không thể tin được. Đó là một giấc mơ.

Và rồi mọi chuyện trở thành một cơn ác mộng. Có người ở nhà liên tục gọi điện cho anh. Anh rất khó chịu. Anh không hiểu tại sao họ cứ gọi cho mình mãi.

Tôi nhấc máy lên và họ thậm chí còn không nói giảm nói tránh. Em biết đấy, ở nhà mình thì không có cảm xúc gì cả, họ chỉ nói đơn giản...

- "Em gái cậu mất rồi".

- "Cái gì?"

- "Cô ấy đã qua đời".

- "Anh đang nói về cái gì vậy?"

- "Ai đó đã bỏ thứ gì đó vào đồ uống của nó tại một bữa tiệc, và nó không bao giờ tỉnh lại nữa. Nó mất rồi".

Khi ấy em 15 tuổi.

Roxane qua đời ở tuổi 15.

Anh chẳng bao giờ nhận được câu trả lời nào về cái chết của em. Anh không biết mình có muốn biết lý do tại sao không. Có lẽ là do kẻ nào ghanh ghét. Có lẽ đó chỉ là chuyện thường xảy ra ở đất nước chúng ta. Có lẽ anh đã có thể bảo vệ được anh. Anh không biết nữa.

Anh cố gắng tin tưởng vào kế hoạch của Chúa. Đó là tất cả những gì anh có thể làm. Anh không cố gắng quên đi, bởi vì anh biết mình sẽ không quên. Tất cả những gì anh có thể làm là dùng nỗi đau để làm việc chăm chỉ hơn, và để thực hiện tất cả những điều chúng ta từng mơ ước.

Anh viết những dòng này vì anh không thể nói về điều đó. Anh viết những dòng này vì anh muốn em biết rằng anh sẽ khiến em sống mãi trong lòng mọi người. Anh sẽ đảm bảo rằng mọi người trên khắp thế giới đều biết đến tên em.

Tất cả những gì anh làm trên sân bóng đều là vì em.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra kể từ lần cuối anh gặp em... Em sẽ không thể tin nổi đâu. Anh cũng không biết mình có tin được không nữa.

Em biết điều gì điên rồ không? Sau trận ra mắt gặp Real Madrid, anh đã đổi áo với Mbappé. Nhớ hồi xưa xem cậu ấy đá trên TV không, em đã nói: "Mbappé à? Ừ, cậu ấy giỏi đấy. Nhưng anh trai mình còn giỏi hơn".

Nhưng anh đã sai về một điều. Anh không muốn giàu có. Anh thấy sự giàu có ảnh hưởng đến mọi người, thậm chí cả gia đình họ như thế nào. Khi còn ở Leganés, tất cả số tiền anh kiếm được đều gửi về nhà. Đến mức anh thậm chí không còn muốn tiền nữa. Nó chỉ là một gánh nặng. Họ không bao giờ ngừng hỏi han. Anh đoán họ nghĩ anh đã là triệu phú rồi. Anh thậm chí còn không có nhà riêng. Anh sống ở sân tập trong một căn phòng không có TV. Chỉ có bóng đá và ngủ, bóng đá và ngủ.

Anh không muốn một ngôi nhà lớn. Anh không muốn xe hơi. Anh chỉ muốn dồn hết tâm huyết vào bóng đá. Tất cả để chứng minh cho cả thế giới thấy rằng em gái tôi đã đúng…

Có điều này chắc em sẽ thấy buồn cười. Khi anh chuyển đến chơi cho RB Leipzig, anh luôn đến muộn. À, không hẳn là muộn. Nhưng anh luôn đúng giờ, mà ở Đức thì điều đó có nghĩa là bạn đến rất muộn.

Thế là anh bắt đầu đến sớm 90 phút cho mọi cuộc hẹn. Anh đến sớm đến nỗi mấy người kia bắt đầu gọi anh là "gã Đức".

Anh lúc nào cũng phải làm mọi thứ quá lên. Anh chẳng có chút thư giãn nào cả. Em vẫn luôn nói vậy mà.

Diomande nói rằng những nỗ lực trên sân cỏ giờ đây đều vì em gái, để cả thế giới không bỏ quên em.

Sân cỏ là nơi duy nhất anh cảm thấy như ở nhà. Đó là nơi anh cảm thấy bình tĩnh và có thể tâm sự với em. Anh chỉ ước em vẫn còn ở đây để anh có thể nói với em: Chúng ta đã làm được rồi. Mọi điều em nói đều đã trở thành sự thật.

Bọn anh sẽ lên đường đến World Cup vào ngày mai. Thật đấy. Anh trai của em sẽ chơi cho đội tuyển Bờ Biển Ngà, giống như Drogba, giống như Yaya, như Gervinho.

Anh thậm chí không coi đây là một trận đấu. Anh coi đây như một sân khấu. Đây là cơ hội để anh cho cả thế giới thấy những gì em đã thấy ở anh. Mỗi khi tôi ghi bàn, anh sẽ đảm bảo mọi người đều biết đến tên em. Anh sẽ không để em bị quên lãng.

Em luôn nói rằng anh có thể giỏi hơn Cristiano. Nếu gặp anh ấy ở đó, anh sẽ gửi lời chào của em đến anh ấy nhé.

Anh thề là tôi sẽ làm đúng như những gì em đã tiên đoán. Ngay cả trước khi anh có được đôi giày thi đấu thực sự, em đã nói với mọi người rằng: "Anh trai tôi sẽ trở thành người giỏi nhất thế giới".

Anh sẽ chứng minh em đã đúng, hoặc chí ít là nỗ lực đến cùng vì điều ấy.

Anh trai của em,

Yan.