IShowSpeed gây sốt khi cầm nón lá in hình Ronaldo

IShowSpeed trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Việt Nam khi mang theo chiếc nón lá in hình Ronaldo trong trận ra quân của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

IShowSpeed mang nón lá Việt Nam đến World Cup.

Rạng sáng 18/6, đội tuyển Bồ Đào Nha chính thức khởi động chiến dịch World Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 trước CHDC Congo. Có mặt tại sân NRG (Mỹ) để theo dõi trận đấu này, streamer nổi tiếng IShowSpeed gây chú ý khi xuất hiện với chiếc nón lá có hình Cristiano Ronaldo.

Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội Việt Nam, thu hút nhiều bình luận thích thú từ người hâm mộ.

Trong buổi phát trực tiếp trận đấu, IShowSpeed liên tục thể hiện sự hồi hộp khi theo dõi diễn biến trên sân. Khi Bồ Đào Nha có bàn mở tỷ số, nam streamer lập tức bật dậy khỏi ghế, hét lớn và ăn mừng đầy phấn khích.

Các đoạn video ghi lại phản ứng của IShowSpeed lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước nguồn năng lượng và cảm xúc anh thể hiện trong suốt trận đấu.

IShowSpeed ăn mừng khi Bồ Đào Nha mở tỷ số.

Với những người thường xuyên theo dõi IShowSpeed, đây không phải là hình ảnh xa lạ. Trong nhiều năm qua, nam streamer thường xuyên có những phản ứng bùng nổ mỗi khi Ronaldo hoặc đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu, từ các trận giao hữu cho đến những giải đấu lớn như Euro hay World Cup.

Trận hòa 1-1 trước CHDC Congo khiến Bồ Đào Nha chưa thể có khởi đầu như mong muốn tại bảng K. Đội bóng châu Âu sẽ hướng tới mục tiêu giành chiến thắng ở lượt trận tiếp theo gặp Uzbekistan vào ngày 24/6.

IShowSpeed, tên thật là Darren Jason Watkins Jr., là streamer nổi tiếng người Mỹ với 55,3 triệu lượt theo dõi trên YouTube và 52,8 triệu follow trên TikTok. Nội dung của anh chủ yếu xoay quanh trò chơi điện tử, vlog và bóng đá.

Niềm đam mê dành cho bóng đá, đặc biệt là Ronaldo, là một trong những yếu tố giúp IShowSpeed thu hút lượng lớn người theo dõi trên toàn thế giới. Năm 2022, anh phát hành ca khúc Ronaldo (Sewey), lấy cảm hứng từ Cristiano Ronaldo. Năm nay, bài hát World Cup (Champions) của anh được FIFA chọn đưa vào album nhạc chính thức của World Cup 2026.