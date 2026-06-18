Con gái đại gia Minh Nhựa sang Mỹ xem Ronaldo đá World Cup

Vợ chồng Joyce Phạm là hai trong số những khán giả tận mắt chứng kiến Ronaldo và đồng đội có trận hòa CHDC Congo trong trận ra quân World Cup.

Vợ chồng Joyce Phạm theo dõi Ronaldo thi đấu trên khán đài sân vận động Houston. Ảnh: @tamnguyen111297/Instagram.

Trên trang cá nhân rạng sáng 18/6 (giờ Việt Nam), Joyce Phạm hào hứng chia sẻ loạt ảnh check-in cùng ông xã Tâm Nguyễn tại sân vận động Houston (Mỹ).

"Anh 7 ơi, vợ chồng em tới đây", cô chú thích, bày tỏ sự hâm mộ dành cho siêu sao Ronaldo. Trong loạt hình, Tâm Nguyễn còn mặc chiếc áo đấu số 7 của thần tượng. Trong khi đó, Joyce Phạm khoe bụng bầu khá lớn.

Trước đó vào đầu tháng 6, cặp đôi đã thông báo việc săn được tấm vé theo dõi trận đấu này và bày tỏ sự phấn khích, chuẩn bị cho chuyến đi tới Mỹ. "Đi thôi, kiếm vé khó lắm mới được", Joyce Phạm viết trên trang cá nhân.

Joyce Phạm sang Mỹ xem World Cup khi đang ở những tháng giữa thai kỳ. Ảnh: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm/Facebook.

Tâm Nguyễn - chồng Joyce Phạm - nổi tiếng là người yêu thích bóng đá. Anh còn là thành viên của All Stars SG F.C - đội bóng phong trào nổi tiếng quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, streamer và các nhà sáng tạo nội dung có chung niềm đam mê bóng đá tại TP.HCM.

Việc sang Mỹ xem World Cup của vợ chồng Joyce Phạm cũng diễn ra không lâu sau khi cô công khai mang thai con thứ 5 ở tuổi 27. Theo tiết lộ của cặp vợ chồng, nhóc tì sẽ chào đời vào năm 2026.

Màn đối đầu giữa Tây Ban Nha và CHDC Congo rạng sáng 18/6 cũng là một trong những trận đấu thu hút sự quan tâm đặc biệt của người theo dõi World Cup 2026, khi tâm điểm dồn vào siêu sao Ronaldo.

Tuy nhiên, dù được đánh giá cao hơn hẳn, anh và đồng đội không thể giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Đặc biệt, ngôi sao mang áo số 7 còn bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi khiến tiền vệ Bruno Fernandes bày tỏ sự thất vọng ngay trên sân.