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Đời sống

Cucurella giữ lời hứa xăm hình HLV Luis de la Fuente

  • Thứ ba, 28/7/2026 20:41 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Giữ lời hứa với HLV Luis de la Fuente, hậu vệ Marc Cucurella đã xăm hình người thầy cùng chiếc cúp vô địch World Cup lên cánh tay.

Ngày 28/7, trên tài khoản mạng xã hội, Marc Cucurella đăng tải ảnh check-in trước khi xăm hình HLV Luis de la Fuente lên người. "Lời hứa đã được giữ", anh chú thích bằng tiếng Tây Ban Nha.

Sau đó, tài khoản @ceciarmy chia sẻ video trên X, quay cảnh Cucurella thể hiện tâm trạng thoải mái trong quá trình xăm. Theo một số hình ảnh được tài khoản @FabrizioRomano hé lộ trước đó, hậu vệ cánh trái của "La Roja" sẽ xăm chân dung người thầy của anh và chiếc cúp vô địch lên cánh tay phải.

Người được Cucurella lựa chọn để thực hiện hình xăm là Joaquín Ganga, nghệ sĩ xăm nổi tiếng đến từ vùng Murcia. Anh từng làm việc với nhiều ngôi sao thể thao và giải trí như LeBron James, rapper Drake hay võ sĩ Canelo Álvarez.

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Cucurella thoải mái khi thực hiện hình xăm như đã hứa với HLV Luis de la Fuente. Ảnh: Marc Cucurella, ceciarmy/X.

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Cucurella từng đưa ra một lời hứa đặc biệt trên sóng Cadena COPE: "Nếu Tây Ban Nha vô địch World Cup, tôi sẽ xăm chân dung HLV Luis de la Fuente".

Sau khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết để bước lên ngôi vô địch, hậu vệ vừa gia nhập Real Madrid cho thấy anh không hề nói đùa. Vẫn còn đeo tấm huy chương vàng trên cổ, anh lên mạng xã hội đăng dòng trạng thái hài hước: "Có nghệ sĩ xăm nào ở đây không?".

Cucurella cho biết mọi người chắc chắn sẽ hỏi về hình xăm này, nên anh cũng không nhất thiết phải xăm ở chỗ dễ nhìn. Anh còn kêu gọi mọi người đóng góp cho mình ý tưởng.

Khi được hỏi về lời hứa của học trò, HLV Luis de la Fuente không những không ngăn cản mà còn cho rằng điều quan trọng nhất là giữ chữ tín. "Đã hứa thì phải làm. Với lại, tôi cũng đâu có xấu đến mức ấy", chiến lược gia người Tây Ban Nha hài hước đáp.

Cucurella cho biết chức vô địch World Cup là thành quả của một hành trình dài vượt qua hoài nghi và áp lực. Theo nam hậu vệ, quãng thời gian gần hai tháng cùng ăn, cùng tập luyện và sinh hoạt đã giúp tuyển Tây Ban Nha xây dựng sự gắn kết đặc biệt, tạo nền tảng cho chiến thắng trước Argentina trong trận chung kết.

"Mùa hè này không hề dễ dàng, nhưng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi đã trải qua một hành trình rất dài, sống cùng nhau suốt gần 50 ngày trong trại huấn luyện. Tất cả đến đây với chung một mục tiêu, và giờ là lúc tận hưởng thành quả, cùng nhau ăn mừng và nhìn lại những kỷ niệm tuyệt vời", anh nói.

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Ngân Anh

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  • William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

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