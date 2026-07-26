Torres và Llorente 'đốt tiền' cho kỳ nghỉ hậu World Cup

Ferran Torres và Marcos Llorente ăn mừng chức vô địch World Cup của tuyển Tây Ban Nha trên một du thuyền hạng sang tại Ibiza, chi phí lên tới 12.999 euro/8 giờ thuê.

LIorente đăng ảnh cùng Torres trên du thuyền. Ảnh: marcosllorente/Instagram.

Ngày 23/7, Marcos Llorente, cầu thủ tuyển Tây Ban Nha, đăng tải bức ảnh chụp trên du thuyền Lady KC và gắn thẻ đồng đội Ferran Torres. Đây là mẫu Maiora 99 dài 28,5 m. Du thuyền có bồn sục massage cao cấp sử dụng thủy liệu pháp (jacuzzi) trên boong, nhiều khu vực thư giãn ngoài trời và đầy đủ thiết bị thể thao dưới nước.

Trong chuyến đi, Torres và Llorente bơi lội, lái môtô nước và chụp ảnh cùng một chai Domaine de la Romanée-Conti Grand Cru. Đây là một trong những dòng rượu vang Burgundy hiếm và đắt giá nhất thế giới.

Sau lễ mừng công tại Madrid (Tây Ban Nha), cả hai đến Ibiza (hòn đảo ở Địa Trung Hải) để nghỉ dưỡng. Tây Ban Nha vừa đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 sau hiệp phụ trong trận chung kết World Cup.

Theo Smart Charter Ibiza, giá thuê Lady KC là 12.999 euro (khoảng 390 triệu đồng), đã bao gồm VAT, cho hành trình kéo dài 8 giờ trong giai đoạn cao điểm đầu tháng 6 đến cuối tháng 8. Mức giá giảm còn 11.999 euro trong mùa trung điểm. Vào mùa thấp điểm, giá thuê là 9.999 euro.

Chi phí nhiên liệu không nằm trong giá thuê. Đơn vị vận hành cho biết một chuyến đi với khoảng 90 phút di chuyển có thể tiêu thụ khoảng 900 lít nhiên liệu. Khách sẽ thanh toán theo lượng nhiên liệu thực tế sau khi kết thúc hành trình.

Lady KC có sức chứa 12 hành khách cùng 3 thành viên thủy thủ đoàn. Du thuyền có thể phục vụ lưu trú qua đêm cho 9 khách. Không gian nghỉ gồm 3 phòng đôi, 1 phòng hai giường đơn và 1 giường Pullman.

Hình ảnh gây chú ý của Torres và Llorente trong kỳ nghỉ hậu World Cup. Ảnh: Backgrid USA.

Khu vực flybridge được trang bị bồn tắm jacuzzi, boong tắm nắng toàn cảnh, khu vực ăn uống ngoài trời và quầy bar. Bên trong có phòng khách, phòng ăn, hệ thống điều hòa và bếp đầy đủ tiện nghi.

Người thuê cũng có thể sử dụng môtô nước, Seabob, ván chèo đứng, dụng cụ lặn và sàn tắm sát mặt nước. Forbes Espana cho biết hai cầu thủ luân phiên bơi lội, lái môtô nước và thư giãn trên du thuyền vừa được nâng cấp.

Những bức ảnh trên du thuyền cho thấy Torres và Llorente cầm chai Domaine de la Romanée-Conti Grand Cru. Dòng rượu này được sản xuất với số lượng rất hạn chế. Đây cũng là một trong những thương hiệu được giới sưu tầm rượu vang săn đón nhất.

Theo Forbes Espana, những chai cùng dòng thường có giá từ 18.000 đến 28.000 euro (539 - 839 triệu đồng), tùy niên vụ. Nguồn gốc, điều kiện bảo quản và tình trạng của chai rượu cũng ảnh hưởng lớn đến giá trị. Những chai cổ có thể đạt mức giá cao hơn rất nhiều. Một chai Romanée-Conti niên vụ 1945 lập kỷ lục đấu giá khi được bán với giá 812.500 USD , khoảng 23 tỷ đồng tại New York (Mỹ) vào tháng 3/2026.

Trước đó, Torres và Llorente được bắt gặp dùng bữa tại Cala Jondal (phía nam đảo Ibiza). Tại đây, họ gặp David Beckham và Michael Jordan trong kỳ nghỉ sau World Cup.

Khi trở về bến cảng cùng đồng đội Marc Pubill, hàng chục người hâm mộ đã chờ sẵn để chào đón. Ba cầu thủ dừng lại chụp ảnh và ký tặng trước khi rời bến du thuyền.