Bạn gái người Brazil của Đỗ Hoàng Hên

Nàng WAG Brazil nền nã trong chiếc áo dài ở lễ nhập tịch của Hoàng Hên hồi tháng 10/2025. Giống bạn trai, cô nhiều lần bày tỏ tình yêu dành cho Việt Nam, đặc biệt xăm hình lá cờ đỏ sao vàng trên cánh tay. "Đối với tôi, đó là biểu tượng của quê hương, của một đất nước đã chào đón tôi bằng sự ấm áp, bằng những con người vui vẻ và đầy sự tôn trọng. Tôi thực sự yêu nơi này và yêu cuộc sống ở Việt Nam", cô chia sẻ.