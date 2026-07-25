Bạn gái người Brazil của Đỗ Hoàng Hên

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Trong trận ra quân ở ASEAN Cup 2026 hôm 24/7, Đỗ Hoàng Hên gây ấn tượng với cú đúp vào lưới Timor-Leste, góp phần vào chiến thắng áp đảo 7-0 của tuyển Việt Nam. Trên khán đài sân Chonburi (Thái Lan), bạn gái anh - Lais Machado (giữa) - cũng có mặt cổ vũ và chia vui với người yêu. Nàng WAG người Brazil thu hút ống kính với vẻ ngoài rạng rỡ, mái tóc vàng nổi bật, cùng người thân trò chuyện trên khán đài. Ảnh: Nguyên Khang.
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Machado hẹn hò tiền vệ nhập tịch gần 3 năm nay, hiện sinh sống tại Hà Nội. So với nhiều nàng WAG khác, cô khá kín tiếng khi để trang Instagram ở chế độ riêng tư. Người theo dõi chủ yếu thấy những hình ảnh của cô thông qua các bài đăng gắn thẻ người yêu.
Nhiều người hâm mộ ví Lais Machado mang nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Brazil với làn da rám nắng khỏe khoắn, đường nét gương mặt sắc nét và thần thái tự tin.
Bên cạnh những bộ cánh dự tiệc lộng lẫy, nàng WAG cũng thường xuất hiện với trang phục đời thường đơn giản như áo phông, quần jeans hay đồ thể thao. Gu thời trang linh hoạt giúp cô nhận nhiều lời khen về sự gần gũi và tinh tế.
Machado và Hoàng Hên thường diện đồ đôi, cùng tone màu hoặc kết hợp hài hòa mỗi lần xuất hiện. Trong gần 3 năm yêu, Machado là gương mặt đồng hành cùng nửa kia ở nhiều sự kiện, dấu mốc của anh trong sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân.
Nàng WAG Brazil nền nã trong chiếc áo dài ở lễ nhập tịch của Hoàng Hên hồi tháng 10/2025. Giống bạn trai, cô nhiều lần bày tỏ tình yêu dành cho Việt Nam, đặc biệt xăm hình lá cờ đỏ sao vàng trên cánh tay. "Đối với tôi, đó là biểu tượng của quê hương, của một đất nước đã chào đón tôi bằng sự ấm áp, bằng những con người vui vẻ và đầy sự tôn trọng. Tôi thực sự yêu nơi này và yêu cuộc sống ở Việt Nam", cô chia sẻ.
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Bên ngoài sân cỏ, Machado được xem là hậu phương vững chắc của Đỗ Hoàng Hên. Cô thường chuẩn bị các bữa ăn phù hợp với chế độ dinh dưỡng và đồng hành cùng anh trong cuộc sống thường ngày. Với màn ra mắt tuyển quốc gia ấn tượng của Hoàng Hên, Machado tiếp tục thu hút sự quan tâm trong dàn WAG Việt.
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