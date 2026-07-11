Cô gái Việt học tiến sĩ, là giảng viên tiếng Trung 'trường top' ở Nga

Sau gần 10 năm học tập, Phương Thảo từ cô du học sinh nhiều bỡ ngỡ giờ trở thành giảng viên của một trong những trường đại học uy tín nhất nước Nga.

Phương Thảo đạt nhiều thành tích khi du học Nga, Trung Quốc.

Sau gần 8 năm học tập ở nước ngoài, tháng 5 vừa qua, Lý Phương Thảo (sinh năm 1999, Thái Nguyên) vừa chính thức đảm nhận vai trò giảng viên tiếng Trung tại Đại học Kinh tế Cao cấp HSE (Moscow) - một trong những trường đại học hàng đầu của Nga, nổi tiếng về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và có môi trường học thuật quốc tế.

Điều đặc biệt là cô chưa từng học tiếng Trung ở Việt Nam. Ngôn ngữ này được Thảo bắt đầu từ con số 0 ngay tại Nga, học bằng... tiếng Nga. Sau đó, cô sang Trung Quốc học thạc sĩ theo học bổng Chính phủ, rồi trở lại Nga làm nghiên cứu sinh tiến sĩ và trở thành giảng viên ở tuổi 27.

"Tôi từng là một du học sinh bỡ ngỡ, còn bây giờ lại đứng trên bục giảng hướng dẫn sinh viên. Đó là cảm giác rất đặc biệt", Thảo chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Từ Việt Nam sang Nga, đến Trung Quốc

Năm 2017, khi vừa đỗ Đại học Ngoại thương, Phương Thảo đồng thời giành học bổng Hiệp định của Chính phủ sang Nga học đại học. Xuất thân từ lớp chuyên Nga của THPT chuyên Thái Nguyên, cô khi ấy chưa từng nghĩ sau này sẽ trở thành giảng viên tiếng Trung.

Thế nhưng chính những năm tháng ở Nga đã mở ra bước ngoặt.

"Tôi học tiếng Trung cùng các bạn người Nga và hoàn toàn bằng tiếng Nga. Ban đầu khá lạ, nhưng càng học càng thấy cuốn hút", cô kể.

Niềm yêu thích ấy khiến Thảo tìm hiểu học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC). Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tiếp tục nhận học bổng thạc sĩ 3 năm tại Trung Quốc.

Phương Thảo học đại học ở Nga, sau đó học thạc sĩ ở Trung Quốc.

Theo Thảo, hai môi trường đào tạo mang đến những trải nghiệm rất khác nhau. Nếu các trường đại học Nga chú trọng tranh luận, thi vấn đáp và khả năng lập luận trực tiếp, chương trình thạc sĩ tại Trung Quốc lại yêu cầu sinh viên đọc lượng lớn tài liệu, tham gia nghiên cứu và viết luận văn ngay từ sớm.

"Được học ở Việt Nam, Nga rồi Trung Quốc giúp tôi có nhiều góc nhìn hơn. Sau này đứng lớp, tôi cũng hiểu sinh viên cần gì ở mỗi giai đoạn học tập", nữ giảng viên chia sẻ.

Suốt gần một thập kỷ học tập ở nước ngoài, điều Phương Thảo tự hào nhất không phải là số năm du học, mà là ở mỗi chặng đường cô đều giành được học bổng.

Thời gian học tại Trung Quốc cũng là giai đoạn cô liên tục góp mặt ở nhiều cuộc thi học thuật. Năm 2023, nữ du học sinh Việt giành giải Vàng trong Cuộc thi đọc kinh điển đa ngôn ngữ tinh hoa Nho giáo lần thứ ba năm 2023, tham gia bằng cả tiếng Nga và tiếng Trung.

Phương Thảo tham gia nhiều cuộc thi ở Trung Quốc.

Ngoài ra, cô còn đạt giải Nhất cấp trường và giải Nhì cấp tỉnh trong Cuộc thi đọc kinh điển Trung Hoa tỉnh Sơn Đông; giải Ba Cuộc thi giảng giải thơ ca thi giáo Trung Hoa; giải Ba Cuộc thi tiếng Phổ thông dành cho sinh viên quốc tế tỉnh Sơn Đông cùng nhiều giải thưởng khác.

Trong số các du học sinh nước ngoài, cô gái Việt Nam là gương mặt quen thuộc trên nhiều bản tin, bài báo địa phương, được lựa chọn là đại diện của khoa phát biểu trong lễ tốt nghiệp và được công nhận là sinh viên tốt nghiệp ưu tú.

"Mỗi giải thưởng đều nhắc tôi rằng mình đã tiến thêm một bước trên hành trình học một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ", Thảo bày tỏ.

Sẽ về Việt Nam

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Thảo từng có nhiều cơ hội tiếp tục làm việc tại Trung Quốc. Tuy nhiên, cô quyết định quay lại Moscow để theo đuổi chương trình tiến sĩ. Lý do đơn giản là Nga đã trở thành nơi gắn bó nhất trong tuổi trẻ của cô gái Thái Nguyên.

"Lần đầu sống xa gia đình, lần đầu tự lập, lần đầu kết bạn với những người đến từ nhiều quốc gia... đều diễn ra ở Nga. Nơi đó giống như cột mốc đánh dấu tôi trưởng thành", cô lý giải.

Cô gái 27 tuổi dự định về Việt Nam sau khi lấy bằng tiến sĩ.

Từ một du học sinh vượt hàng nghìn km đến Nga học tập, Phương Thảo hiện có thể tự hào khi bản thân giờ trở thành người đứng trên bục giảng ở tuổi 27. Hiện cô tham gia xây dựng giáo trình, hướng dẫn sinh viên thực hiện dự án và sẽ bắt đầu giảng dạy từ tháng 9.

Nữ giảng viên đánh giá sinh viên Nga là những người rất năng động, cởi mở và luôn sẵn sàng trao đổi, đặt câu hỏi trong quá trình học tập.

Họ cũng rất hào hứng khi được tiếp xúc với một giảng viên nước ngoài, đặc biệt là khi cô có thể chia sẻ những trải nghiệm thực tế của mình trong quá trình học tập và sinh sống tại Trung Quốc.

"Tôi nghĩ lợi thế của bản thân là tôi từng bắt đầu học tiếng Nga và tiếng Trung từ con số 0, hiểu cảm giác loay hoay khi học một ngôn ngữ mới. Vì từng đi qua giai đoạn đó nên tôi biết sinh viên cần được hỗ trợ ở đâu", cô nói.

Trước mắt, Thảo muốn hoàn thành chương trình tiến sĩ và tích lũy thêm kinh nghiệm nghiên cứu. Nhưng kế hoạch dài hạn của cô vẫn là trở về Việt Nam.

"Tôi mong một ngày có thể mang những gì học được ở Nga và Trung Quốc về phục vụ công việc giảng dạy trong nước. Nếu câu chuyện của tôi có thể giúp một bạn trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi việc học ngoại ngữ, đó đã là điều rất đáng giá", cô bày tỏ.