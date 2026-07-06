Xem World Cup ở Mỹ, 9X Việt bỗng nổi tiếng vì màn tâng bóng triệu view

Góp mặt trong livestream của YouTuber đình đám IShowSpeed, Nguyễn Ngọc Phát gây ấn tượng với màn tâng bóng nghệ thuật điêu luyện cùng lời giới thiệu về Việt Nam.

Màn tâng bóng trên livestream IShowSpeed của chàng trai Việt gây sốt Trong livestream hôm 3/7 của YouTuber IShowSpeed, Nguyễn Ngọc Phát gây ấn tượng khi góp mặt trình diễn màn tâng bóng nghệ thuật.

Trước thềm trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia hôm 3/7, IShowSpeed - YouTuber có 56 triệu người đăng ký - gây sốt khi tổ chức livestream, xem chung trận đấu cùng người theo dõi tại Thrive City (San Francisco).

Không lâu sau khi buổi livestream bắt đầu, một chàng trai xuất hiện trước ống kính, thực hiện màn tâng bóng nghệ thuật điệu nghệ. Hình ảnh khiến đám đông có mặt phấn khích, luồng bình luận trực tiếp cũng bùng nổ lời khen ngợi.

"Mấy kỹ năng này 'điên quá'. Anh bạn này là ai, đến từ đâu vậy, thật tuyệt vời", IShowSpeed liên tục cảm thán.

Sau màn biểu diễn, chàng trai tự tin giới thiệu: "Tôi đến từ Việt Nam". Anh không quên cùng IShowSpeed biểu diễn thêm màn xoay bóng trên ngón tay trước khi rời đi.

Sau buổi livestream, đoạn video ghi lại màn trình diễn của chàng trai Việt cũng được nhiều dân mạng Việt Nam chia sẻ. Không ít người nhanh chóng nhận ra nhân vật chính là Nguyễn Ngọc Phát (còn gọi: Phat Freestyle, sinh năm 1991) - gương mặt quen thuộc trong làng tâng bóng nghệ thuật Việt Nam.

Màn hợp tác bất ngờ

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ngọc Phát cho biết việc xuất hiện trong livestream của YouTuber hàng đầu thế giới vừa qua là một trải nghiệm khó quên. Theo đó, hôm 1/7, anh và một người bạn sang Mỹ để quay một số video về thể thao phục vụ công việc sáng tạo nội dung và chờ xem một trận tứ kết hôm 11/7.

Sau khi biết tin IShowSpeed không thể sang Canada theo dõi trận Bồ Đào Nha - Croatia vì vấn đề máy bay, phải ở lại San Francisco livestream, Ngọc Phát nảy ra ý tưởng hợp tác với YouTuber đình đám.

"Tôi theo dõi khá nhiều streamer và biết bạn ấy từ trước. Tôi rất ấn tượng với sự hâm mộ cuồng nhiệt của bạn ấy dành cho Ronaldo. Bên cạnh đó, với độ nổi tiếng của IShowSpeed, tôi nghĩ việc có thể xuất hiện trên livestream và giới thiệu, quảng bá về Việt Nam sẽ là cơ hội tốt", anh nói.

Ngọc Phát giao lưu với YouTuber IShowSpeed tại Mỹ.

Nhanh chóng, Ngọc Phát liên hệ với ê-kíp của IShowSpeed qua Instagram và email. Tuy nhiên, anh không kỳ vọng quá nhiều bởi có khả năng lời mời của mình sẽ chìm nghỉm trong vô số tin nhắn được gửi đến nam YouTuber.

Không ngờ, ê-kíp Mỹ thực sự hồi âm, khởi đầu cho màn hợp tác. Để thuyết phục đối phương, Ngọc Phát gửi kèm nhiều video, thông tin thành tích và kinh nghiệm biểu diễn của mình.

"Tôi biết nếu chỉ nói mình là nhà sáng tạo nội dung ở Việt Nam thì chưa đủ. Tôi nhấn mạnh rằng mình từng biểu diễn tại Bundesliga hay giao lưu với các cầu thủ như Kaka, Luis Figo. Cuối cùng, họ đồng ý, hẹn tôi đến địa điểm trước 1 tiếng để 'check' lại kỹ năng", anh kể.

Sau đó, mọi thứ diễn ra tự nhiên, không có kịch bản. Ngay khi ê-kíp ra hiệu, Ngọc Phát biểu diễn trước sự bất ngờ và cổ vũ của khán giả.

Không hổ danh là YouTuber đình đám thế giới, IShowSpeed khiến Ngọc Phát ấn tượng với phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhanh chóng. Trong buổi livestream ở San Francisco, đội ngũ của anh có ít nhất 10 người gồm đạo diễn, quản lý, kỹ thuật viên, quay phim và đội vệ sĩ, đảm bảo không có sự cố bất ngờ xảy ra trong quá trình phát trực tiếp.

"Với độ nổi tiếng ấy, tôi từng tưởng rằng cậu ấy sẽ khó gần hoặc kiêu kỳ. Không ngờ khi tiếp xúc trực tiếp, cậu ấy rất thân thiện và chuyên nghiệp, khiến tôi học hỏi được nhiều điều", Phát bày tỏ.

Huyền thoại làng tâng bóng nghệ thuật Việt Nam

Với những người yêu thích bộ môn tâng bóng nghệ thuật, Ngọc Phát là cái tên quá quen thuộc với hơn 20 năm tập luyện và biểu diễn tâng bóng nghệ thuật, đạt nhiều thành tích trong và ngoài nước.

Chàng trai sinh năm 1991 có 4 lần liên tiếp vô địch giải bóng đá nghệ thuật Việt Nam; lọt top 10 thế giới (2018), top 3 châu Á trên bảng xếp hạng của liên đoàn bóng đá nghệ thuật thế giới. Anh cũng từng làm giám khảo Giải vô địch tâng bóng nghệ thuật châu Á, vòng loại giải bóng đá nghệ thuật vô địch thế giới hay biểu diễn tại Fan Zone World Cup nam 2022 và World Cup nữ 2023.

Hiện, Ngọc Phát là đại sứ của CLB Werder Bremen tại Việt Nam đồng thời là nhà sáng tạo nội dung về thể thao trên mạng xã hội.

Ngọc Phát sẽ theo dõi trận tứ kết diễn ra hôm 11/7 tại Mỹ.

Đặt chân đến Mỹ trong những ngày diễn ra World Cup 2026, Ngọc Phát nhận xét không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở đây chưa quá rõ rệt, thường những khu vực diễn ra trận đấu sẽ sôi động hơn. Anh cho rằng có thể ở Mỹ, bóng bầu dục mới là môn thể thao phổ biến hơn.

"Nếu so với Việt Nam, tôi nghĩ tình yêu dành cho bóng đá của Việt Nam cuồng nhiệt hơn nhiều. Sự ủng hộ dành cho đội tuyển bóng đá quốc gia của Việt Nam thực sự khác biệt", anh nói.

Theo dõi các trận đấu World Cup 2026 với tư cách khán giả, Ngọc Phát đặc biệt ấn tượng với hành trình của đội tuyển Cape Verde. Từ một đội bóng nhỏ của quốc gia hơn 500.000 dân, Cape Verde đã viết nên câu chuyện cổ tích ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới, liên tục tạo nên bất ngờ trước khi dừng bước trước nhà đương kim vô địch Argentina ở vòng 32 đội.

"Còn so về những gì đang thể hiện, tôi đánh giá rất cao tuyển Pháp. Với bản lĩnh của họ, tôi nghĩ cơ hội Pháp vô địch năm nay là rất cao", anh dự đoán.

IShowSpeed, tên thật là Darren Jason Watkins Jr., là streamer nổi tiếng người Mỹ với 56 triệu lượt theo dõi trên YouTube và 53 triệu follow trên TikTok. Nội dung của anh chủ yếu xoay quanh trò chơi điện tử, vlog và bóng đá, đặc biệt là lòng hâm mộ nhiệt thành dành cho siêu sao Ronaldo.