'Đô đốc' Mbappe gây cười ở World Cup

Kylian Mbappe đang là một trong những cầu thủ gây chú ý nhất tại World Cup 2026 khi vượt qua nhiều đàn anh để thiết lập loạt kỷ lục mới. Gần nhất vào sáng 1/7, anh ghi cú đúp vào lưới Thụy Điển, chính thức vượt Leonidas và Ronaldo Nazario để dẫn đầu danh sách ghi bàn tại các vòng knock-out World Cup. Đội trưởng tuyển Pháp hiện cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận chung kết World Cup với 4 pha lập công.