'Đô đốc' Mbappe gây cười ở World Cup

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Kylian Mbappe đang là một trong những cầu thủ gây chú ý nhất tại World Cup 2026 khi vượt qua nhiều đàn anh để thiết lập loạt kỷ lục mới. Gần nhất vào sáng 1/7, anh ghi cú đúp vào lưới Thụy Điển, chính thức vượt Leonidas và Ronaldo Nazario để dẫn đầu danh sách ghi bàn tại các vòng knock-out World Cup. Đội trưởng tuyển Pháp hiện cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận chung kết World Cup với 4 pha lập công.
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Sự xuất sắc của tiền đạo 28 tuổi thậm chí khiến HLV Didier Deschamps phải ngả mũ thán phục, cúi người thể hiện sự tri ân khi anh được thay ra trong trận đấu gặp Thụy Điển. Khoảnh khắc này nhanh chóng được nhiều người chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt tương tác.
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Hình ảnh mới nhất cũng cho thấy mối quan hệ thân thiết của vị huấn luyện viên và học trò, đồng thời chứng tỏ sức ảnh hưởng của ngôi sao Real Madrid tại tuyển quốc gia. Cả hai sau đó cũng dành cho nhau cái ôm thắm thiết, ăn mừng chiến thắng của Les Bleus.
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Trước đó, một khoảnh khắc thú vị khác của chân sút sinh năm 1998 diễn ra trước trận Pháp gặp Iraq ngày 23/6. Do dông bão, mặt sân có nhiều chỗ đọng nước khiến ban tổ chức phải triển khai lực lượng sân bãi để xử lý. Mbappe vừa đi bộ trên sân vừa chỉ tay xuống mặt cỏ như đang hướng dẫn nhân viên vệ sinh nên lau ở vị trí nào. Hình ảnh này khiến nhiều người hóm hỉnh đặt biệt danh cho ngôi sao người Pháp là "đô đốc", "trưởng ban dọn dẹp".
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Mbappe cũng khiến nhiều khán giả thích thú khi có sự tương tác với Erling Haaland bên phía tuyển Na Uy trước giờ đối đầu hôm 27/6, khi Pháp giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Giống đàn anh, Haaland vừa có thêm cho mình một kỷ lục khi cán mốc 60 pha lập công cho đội tuyển quốc gia.
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Cũng trong ngày tuyển Pháp đánh bại Na Uy, trước khi rời sân để nhường chỗ cho Jean-Philippe Mateta, Mbappe cần bàn giao băng đội trưởng cho người thay thế trên sân. Tuy nhiên thay vì trực tiếp trao lại cho đồng đội Aurelien Tchouameni, anh lại đưa cho trọng tài Michael Oliver và nhờ ông chuyển giúp. Hình ảnh này cũng lập tức gây bão, khiến không ít khán giả nhớ đến biệt danh "đô đốc", "chỉ huy" của anh trước đó.
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Với phong độ ấn tượng đang duy trì, Mbappe được kỳ vọng tiếp tục tạo nên những màn trình diễn đẳng cấp trên hành trình cùng tuyển Pháp giành lại ngôi vương World Cup. Pháp sẽ đối đầu với Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026 vào ngày 5/7.
Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs
Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.