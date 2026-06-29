Cảnh Nhật Bản đối đầu Brazil trong manga thành sự thật sau 40 năm

Hơn 4 thập kỷ sau khi họa sĩ Takahashi tưởng tượng về viễn cảnh Nhật Bản thách thức Brazil, các "Samurai xanh" chuẩn bị đối đầu nhà vô địch thế giới 5 lần ở vòng 32 đội World Cup.

Bộ manga "Captain Tsubasa" khắc họa niềm tin vào bóng đá Nhật Bản. Ảnh: Captain Tsubasa.

0h ngày 30/6, Nhật Bản sẽ bước vào trận đấu loại trực tiếp gặp Brazil tại World Cup 2026.

Với nhiều người hâm mộ từng lớn lên cùng bộ truyện "Captain Tsubasa", được biết đến ở nhiều nơi với tên "Captain Majid", màn đối đầu này còn đem lại cảm giác quen thuộc, khi biến một trong những câu chuyện bóng đá nổi tiếng nhất của manga thành hiện thực trên sân khấu lớn nhất của môn thể thao vua.

Sự so sánh này không hoàn toàn giống nhau. Trong truyện, đó là trận chung kết của một giải trẻ, còn trận đấu sắp tới là màn so tài giữa hai đội tuyển quốc gia ở vòng knock-out đầu tiên.

Brazil luôn là trung tâm trong giấc mơ của nhân vật Tsubasa Ozora. Đó là biểu tượng cho đỉnh cao bóng đá và thử thách cuối cùng mà Nhật Bản phải vượt qua để chứng minh họ đủ sức đứng ngang hàng với những đội tuyển mạnh nhất thế giới.

Hơn 40 năm sau, đội tuyển Nhật Bản ngoài đời thực giờ đây có cơ hội đó, theo Morocco World News.

Giấc mơ được truyền cảm hứng từ World Cup

Tác giả Yoichi Takahashi bắt đầu yêu bóng đá sau khi theo dõi World Cup 1978 tại Argentina khi còn học trung học.

Bộ truyện "Captain Tsubasa" nổi tiếng khắp Nhật Bản, góp phần thúc đẩy tình yêu bóng đá ở quốc gia này. Ảnh: Nikkon.

Vào thời điểm đó, bóng chày phổ biến hơn rất nhiều ở Nhật Bản, còn bóng đá ít được chú ý. Takahashi sau này từng nhớ lại rằng khi bộ truyện của ông ra mắt, nhiều độc giả Nhật thậm chí còn không biết World Cup là gì.

Ông xuất bản "Captain Tsubasa" vào năm 1981 và hai năm sau bộ anime đầu tiên được phát sóng.

Câu chuyện xoay quanh Tsubasa Ozora, một cầu thủ trẻ tài năng với tham vọng lớn nhất là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và cùng Nhật Bản vô địch World Cup.

Giấc mơ ấy khi đó dường như bất khả thi. Nhật Bản chưa từng dự World Cup nam và cũng chưa có giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp.

Dù vậy, Takahashi vẫn tạo ra một thế giới nơi các cầu thủ Nhật có thể cạnh tranh với những cường quốc bóng đá mà không hề sợ hãi.

Trong truyện, Brazil được xây dựng như cái nôi của thứ bóng đá đẹp và là nơi Tsubasa hoàn thiện bản thân. Ở nguyên tác manga, Nhật Bản thắng 3-2 trong trận chung kết sau hiệp phụ khi Tsubasa ghi cả 3 bàn, bao gồm bàn thắng quyết định.

Chiến thắng đó không chỉ mang ý nghĩa của một danh hiệu, mà còn hoàn thiện tầm nhìn của Takahashi về một Nhật Bản có thể đứng ngang hàng với quốc gia đã truyền cảm hứng cho câu chuyện.

Từ manga tới thực tế

"Captain Tsubasa" vượt xa khuôn khổ một tác phẩm giải trí đơn thuần. Sự nổi tiếng của bộ truyện đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ em Nhật Bản chơi bóng đá và góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao này trước khi J.League ra đời năm 1993.

Bảo tàng FIFA từng ghi nhận tầm ảnh hưởng văn hóa của manga này, cho rằng nó đã góp phần làm tăng sức hút của bóng đá tại Nhật Bản và trên toàn thế giới. Nhiều cầu thủ chuyên nghiệp cũng từng chia sẻ rằng họ lớn lên cùng bộ truyện.

Khoảng cách giữa hư cấu và thực tế đang dần thu hẹp. Nhật Bản lần đầu dự World Cup năm 1998 và kể từ đó góp mặt ở mọi kỳ World Cup. Các cầu thủ Nhật cũng bắt đầu gia nhập những CLB hàng đầu châu Âu, đi theo con đường quốc tế mà Tsubasa và đồng đội từng đi trong truyện.

Trận đấu sắp tới không phải lần đầu Nhật Bản thử sức trước Brazil. Hai đội từng gặp nhau tại World Cup 2006, nơi Brazil thắng 4-1 ở vòng bảng. Tuy nhiên, tháng 10/2025, Nhật Bản tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu đánh bại Brazil, ngược dòng thắng 3-2, trong một trận giao hữu.

Tuyển Nhật Bản đang hướng tới mục tiêu tiến sâu vào World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Ở World Cup 2026, Brazil vào vòng 32 đội với ngôi đầu bảng C, trong khi Nhật Bản giành vé với vị trí nhì bảng F. Theo The Japan Times, Nhật Bản vẫn bị đánh giá là đội cửa dưới rõ rệt trước cuộc đối đầu này.

Các "Samurai xanh" không sở hữu bề dày thành tích như Brazil, nhưng cũng đã góp mặt ở vòng knock-out tại ba kỳ World Cup liên tiếp và bốn trong năm kỳ gần nhất, dù chưa từng vượt qua vòng 1/8.

"Brazil luôn là một đội tuyển hàng đầu. Họ có cơ hội rất lớn để vô địch. Nhiều người sẽ xem Nhật Bản là đội cửa dưới. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với suy nghĩ đó. Chúng tôi tôn trọng đối thủ, nhưng giống như năm ngoái (ở trận giao hữu thắng Brazil), chúng tôi cũng không được trao nhiều cơ hội chiến thắng. Cơ hội để giành chiến thắng lần này - chúng tôi có thể thay đổi lịch sử", HLV Hajime Moriyasu phát biểu hôm 28/6.

Ông Hajime Moriyasu cũng khen ngợi tinh thần của các học trò trước trận đấu quan trọng.

"Tất cả các cầu thủ sẽ làm mọi thứ có thể vì đội bóng và đóng góp cho tập thể. Toàn đội đang rất đoàn kết và cảm giác đó lúc này còn mạnh mẽ hơn nữa", Japan Today trích lời vị chiến lược gia 58 tuổi.