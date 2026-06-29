Bị loại khỏi World Cup, cầu thủ Jordan đồng loạt check-in với Messi

Không thể làm nên bất ngờ khi gặp Argentina, nhiều cầu thủ Jordan vẫn mãn nguyện khi có cơ hội được đối đầu siêu sao Messi ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Anas Badawi chia sẻ khoảnh khắc bắt tay với Messi. Ảnh: @anas_badawi97/Instagram.

Ngày 28/6, trận đấu giữa tuyển Jordan và Argentina chỉ còn mang tính thủ tục khi đại diện Tây Á sớm đã bị loại sau khi không giành được điểm nào trong 2 trận thua trước đó.

Dù vậy, Jordan vẫn nỗ lực ghi được một bàn vào lưới đương kim vô địch, rời giải với trận đấu có tỷ số 1-3.

Với nhiều cầu thủ Jordan, trận đấu còn là cơ hội đáng nhớ khi họ có dịp gặp gỡ, trực tiếp đối đầu ngôi sao Messi. Ngay khi kết thúc trận, không ít cầu thủ đã hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc chạm trán trên sân hay tương tác với thần tượng.

Trên trang Instagram hơn 200.000 người theo dõi, Amer Jamous thậm chí ghim bài đăng có hình với Messi cùng chú thích: "Dreams come true" (tạm dịch: Giấc mơ thành hiện thực). Anh còn để khoảnh khắc đối đầu Messi thành hình ảnh đại diện trang cá nhân.

Trong khi đó, Anas Badawi không giấu nổi xúc động: "Đây là một chặng đường khiến chúng tôi tự hào và hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho những điều lớn lao hơn".

Nhiều cầu thủ Jordan hào hứng khi có cơ hội xuất hiện chung khung hình với Messi. Ảnh: @amer_jamous9, @abu.taha10, @ali_alwan9/Instagram.

Khoảnh khắc chung khung hình với siêu sao Argentina cũng được Mohannad Abu Taha, Ali Olwan, Ehsan Haddad hay Nezar Alrashdan chia sẻ kèm những chia sẻ về giải đấu.

Những hình ảnh check-in của cầu thủ Jordan khiến nhiều khán giả thích thú, cho thấy sức ảnh hưởng của Messi. Không chỉ là thần tượng của hàng triệu người hâm mộ, ngôi sao 39 tuổi còn chiếm được sự ngưỡng mộ của nhiều đối thủ.

Tại World Cup 2026, Messi và đồng đội đã chính thức bước tiếp hành trình bảo vệ ngôi vương với vị trí nhất bảng. Cá nhân anh cũng đang liên tiếp lập ra hàng loạt kỷ lục, đặc biệt đã ghi 6 bàn thắng sau 3 trận đấu cho Argentina.