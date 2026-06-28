Cảnh ê chề của tuyển Hàn Quốc khi về nước sau kỳ World Cup thảm họa

Dừng bước từ vòng bảng và trở về lặng lẽ không lễ đón, tuyển Hàn Quốc còn tạo hiệu ứng tiêu cực lan tới ngành giải trí.

Cổ động viên Hàn Quốc vò đầu, bứt tóc vì giận dữ Thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà tại World Cup 2026, nam cổ động viên Hàn Quốc không giấu nổi sự giận dữ khi livestream trên trang cá nhân.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), HLV Hong Myung-bo cùng các cầu thủ Jo Hyeon-woo, Kim Min-jae, Hwang In-beom, Hwang Hee-chan, Paik Seung-ho, Kim Moon-hwan, Lee Kang-invà Seol Young-woo sẽ rời Guadalajara (Mexico) vào ngày 28/6 (giờ địa phương), quá cảnh tại Mỹ trước khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon vào sáng 30/6 theo giờ Hàn Quốc.

Các cầu thủ còn lại sẽ tự sắp xếp lịch trình trở về theo từng nhóm nhỏ, dự kiến toàn bộ đội hình sẽ về nước trước ngày 1/7. KFA cũng cho biết sẽ không có bất kỳ sự kiện chào đón nào khi đội tuyển trở về nước, theo The Chosun Daily.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002, Hàn Quốc không tổ chức lễ chào đón đội tuyển quốc gia sau một kỳ World Cup diễn ra ở nước ngoài. Ngay cả tại World Cup Brazil 2014, khi đội tuyển bị loại từ vòng bảng với thành tích hòa 1 và thua 2 trận, một buổi lễ chào đón vẫn được tổ chức.

Thời điểm đó, một số cổ động viên tức giận thậm chí còn ném bánh gạo vào đội tuyển để phản đối màn trình diễn nghèo nàn.

Trận thua của Hàn Quốc trước Nam Phi khiến cổ động viên xứ kim chi phẫn nộ. Ảnh: Reuters.

Đội tuyển Hàn Quốc kết thúc vòng bảng World Cup 2026 với 3 điểm (1 thắng, 2 thua, hiệu số -1), xếp thứ ba bảng A. Dù đặt mục tiêu giành quyền vào vòng 32 đội bằng suất vớt, hy vọng của "Những chiến binh Taegeuk" tan biến khi các kết quả cần thiết ở bảng đấu khác không diễn ra như mong đợi.

Ở quê nhà, màn trình diễn của đội tuyển đã gây thất vọng lớn trong giới bóng đá.

Cựu danh thủ Park Ji-sung nhận xét: "Chúng ta đã mất 10 năm để học cách chuẩn bị cho World Cup và phát triển bóng đá Hàn Quốc, rồi lại quên tất cả. Thật đáng tiếc khi những thất bại như vậy cứ lặp lại. Chúng ta phải nghĩ đến tương lai và tiến từng bước chắc chắn để không lặp lại sai lầm".

"Cuối cùng thì Hàn Quốc không phải đội xứng đáng đi tiếp. Bóng đá Hàn Quốc không ở mức bằng 0 mà đang ở mức âm", bình luận viên Kim Hwan gay gắt.

Trong khi đó, bình luận viên Park Moon-sung chỉ trích: "HLV Hong Myung-bo nên từ chức ngay lập tức. Đây không chỉ là vấn đề rút kinh nghiệm cho Asian Cup mà còn là trách nhiệm. Ông ấy đã phá hỏng World Cup và ảnh hưởng đến sự nghiệp của các cầu thủ".

HLV Hong Myung-bo và các học trò đang đối diện sự chỉ trích từ người hâm mộ quê nhà. Ảnh: Yonhap.

Không chỉ bóng đá chịu tác động, ngành giải trí Hàn Quốc cũng rơi vào thế khó.

Thông thường, sau những sự kiện thể thao lớn như Olympic hay World Cup, các chương trình truyền hình sẽ mời những vận động viên nổi bật để chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng, qua đó tăng sức hút với khán giả.

Tại World Cup 2022 ở Qatar, đội tuyển Hàn Quốc dưới thời HLV Paulo Bento vào vòng 16 đội và rời giải sau "thất bại đáng tự hào" trước Brazil. Sau giải đấu, Kim Jin-su xuất hiện cùng vợ trên chương trình "You Are My Destiny 2", còn Kim Min-jae, Hwang In-beom và Cho Gue-sung lần lượt tham gia các chương trình "You Quiz on the Block" hay "I Live Alone".

Trước World Cup 2026, kỳ vọng tương tự cũng xuất hiện. Tiền đạo Oh Hyeon-gyu, người ghi bàn gỡ hòa ở trận gặp CH Czech, từng nhận được nhiều sự chú ý và lời chúc mừng từ các chương trình truyền hình.

Tuy nhiên, thành tích chỉ thắng một và thua hai trận của đội tuyển khiến các nhà sản xuất rơi vào tình thế khó xử. Ngay cả khi các cầu thủ xuất hiện trên sóng truyền hình, họ cũng không có nhiều câu chuyện truyền cảm hứng để chia sẻ, trong khi bầu không khí tiêu cực quanh bóng đá Hàn Quốc có thể tạo ra phản ứng ngược.

Kế hoạch dùng thành tích để xóa bỏ những chỉ trích của HLV Hong Myung-bo vì thế không chỉ gây tổn thất cho bóng đá Hàn Quốc mà còn tạo ra tác động dây chuyền tới cả ngành giải trí.