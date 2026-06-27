'Phóng viên quyến rũ nhất World Cup 2014' tái xuất

Sau khi giành giải Người đẹp thể thao trong cuộc thi Hoa hậu Mexico 2007, Vanessa làm cho kênh Televisa Deportes. Cô từng góp mặt tại các sự kiện tầm cỡ như Olympic Bắc Kinh 2008, FIFA Confederations Cup 2013, FIFA World Cup South Africa 2010 và FIFA World Cup năm 2014 và sau đó là 2018, 2022. Với niềm yêu thích dành cho môn thể thao vua từ nhỏ, từng nói về Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trong luận văn thạc sĩ, kiến thức bóng đá của cô được đánh giá phong phú.