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Đời sống

'Phóng viên quyến rũ nhất World Cup 2014' tái xuất

  • Thứ bảy, 27/6/2026 07:25 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Từng gây sốt khi tác nghiệp ở World Cup 2014, Vanessa Huppenkothen hiện vẫn theo nghiệp phóng viên thể thao và đang góp mặt đưa tin tại giải đấu tổ chức ở Mexico.

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Trên trang cá nhân ngày 25/6, nữ phóng viên thể thao Vanessa Huppenkothen chia sẻ hình ảnh tác nghiệp tại trận đấu giữa Mexico và CH Czech, nơi đội chủ nhà giành chiến thắng cách biệt 3-0. Cô tuyên bố tự tin cổ vũ đội nhà: "Chúng ta sẽ vô địch World Cup". Bài đăng của Vanessa cũng thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội, với nhiều bình luận về diễn biến trận đấu và cả vẻ ngoài cuốn hút của MC 42 tuổi.
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Với những người theo dõi giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, Vanessa không phải là cái tên xa lạ. Nữ MC đài ESPN Mexico từng được mệnh danh là "nữ phóng viên quyến rũ nhất World Cup 2014" khi xuất hiện tại giải đấu tổ chức ở Brazil. Thời điểm đó, cô làm việc cho đài Televisa, Mexico.

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Với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, Vanessa nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bên lề diễn biến các trận cầu. Tên cô liên tục xuất hiện trên nhiều trang mạng xã hội, thậm chí lọt top 5 tìm kiếm tại Singapore. Nhờ sự nổi tiếng bất ngờ, sự nghiệp của cô cũng bước lên tầm cao mới.
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Tháng 8/2014, Vanessa được Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) trao trọng trách bốc thăm các cặp đấu ở vòng 2 Cúp Quốc gia Đức - Bundesliga hay nhận lời mời xuất hiện trên trang bìa của tạp chí nổi tiếng GQ phiên bản Mexico. Cô còn từng dính tin đồn hẹn hò siêu sao Ronaldo khi đến sân cổ vũ anh trong một trận đấu, song cả hai thời điểm đó đều không lên tiếng.

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Sau khi giành giải Người đẹp thể thao trong cuộc thi Hoa hậu Mexico 2007, Vanessa làm cho kênh Televisa Deportes. Cô từng góp mặt tại các sự kiện tầm cỡ như Olympic Bắc Kinh 2008, FIFA Confederations Cup 2013, FIFA World Cup South Africa 2010 và FIFA World Cup năm 2014 và sau đó là 2018, 2022. Với niềm yêu thích dành cho môn thể thao vua từ nhỏ, từng nói về Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trong luận văn thạc sĩ, kiến thức bóng đá của cô được đánh giá phong phú.

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Bên cạnh công việc phóng viên thể thao, Vanessa còn thành công trong vai trò người mẫu, diễn viên và hiện là người có ảnh hưởng với 2,3 triệu người theo dõi trên Instagram. Những hình ảnh biến hóa đa dạng của người đẹp lai Mexico - Đức luôn nhận được hàng nghìn lượt tương tác.

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Ở tuổi 42, Vanessa vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi thân hình săn chắc, gợi cảm. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh tập gym để giữ dáng.

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Vanessa từng có hai năm hôn nhân (2011-2013) với Juan Fernández Recamier. Đến năm 2022, cô tái hôn với Ricardo Dueñas Espriu - giám đốc điều hành Tập đoàn Hàng không Centro Norte. Trong khi nữ MC không chia sẻ hình ảnh ông xã trên trang cá nhân, Ricardo cũng sống khá kín tiếng khi để trang cá nhân ở chế độ riêng tư.

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Mai An

Ảnh: @vanehupp/Instagram

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